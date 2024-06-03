Нидерланды вслед за Бельгией разрешили Украине наносить удары истребителями F-16 по России
6
Нидерланды разрешают Украине атаковать с помощью переданных истребителей F-16 военные цели на территории России. С таким заявлением выступила глава Минобороны королевства Кайса Оллонгрен.
Министр обороны Нидерландов в ходе конференции по безопасности в Сингапуре в интервью Politico заявила, что власти королевства не имеют ничего против нанесения ударов по военным объектам на территории России с помощью переданных Киеву самолетов F-16. Амстердам не будет накладывать ограничения на их применение.
Как только мы передаем что-то Украине, они могут это использовать... Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, что означает, что они будут использовать это для выбора военных целей
— заявила Оллонгрен.
Ранее право Украины на удары по территории «старой» России с помощью переданных истребителей подтвердили Дания и Норвегия. При этом они уточнили, что эти удары должны наноситься только по военным целям, а также соответствовать международному праву. Однако Зеленскому на него плевать, как и на какие-либо ограничения, этому может послужить удар РСЗО HIMARS по Белгороду, хотя американцы тоже заявляли «только о военных целях».
На сегодняшний день только Бельгия ввела запрет на использование истребителей F-16 за пределами Украины, но и он продержится недолго, союзники уговорят.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация