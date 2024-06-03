Как только мы передаем что-то Украине, они могут это использовать... Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, что означает, что они будут использовать это для выбора военных целей

Нидерланды разрешают Украине атаковать с помощью переданных истребителей F-16 военные цели на территории России. С таким заявлением выступила глава Минобороны королевства Кайса Оллонгрен.Министр обороны Нидерландов в ходе конференции по безопасности в Сингапуре в интервью Politico заявила, что власти королевства не имеют ничего против нанесения ударов по военным объектам на территории России с помощью переданных Киеву самолетов F-16. Амстердам не будет накладывать ограничения на их применение.— заявила Оллонгрен.Ранее право Украины на удары по территории «старой» России с помощью переданных истребителей подтвердили Дания и Норвегия. При этом они уточнили, что эти удары должны наноситься только по военным целям, а также соответствовать международному праву. Однако Зеленскому на него плевать, как и на какие-либо ограничения, этому может послужить удар РСЗО HIMARS по Белгороду, хотя американцы тоже заявляли «только о военных целях».На сегодняшний день только Бельгия ввела запрет на использование истребителей F-16 за пределами Украины, но и он продержится недолго, союзники уговорят.