Нидерланды вслед за Бельгией разрешили Украине наносить удары истребителями F-16 по России

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Нидерланды вслед за Бельгией разрешили Украине наносить удары истребителями F-16 по России

Нидерланды разрешают Украине атаковать с помощью переданных истребителей F-16 военные цели на территории России. С таким заявлением выступила глава Минобороны королевства Кайса Оллонгрен.

Министр обороны Нидерландов в ходе конференции по безопасности в Сингапуре в интервью Politico заявила, что власти королевства не имеют ничего против нанесения ударов по военным объектам на территории России с помощью переданных Киеву самолетов F-16. Амстердам не будет накладывать ограничения на их применение.



Как только мы передаем что-то Украине, они могут это использовать... Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, что означает, что они будут использовать это для выбора военных целей

— заявила Оллонгрен.

Ранее право Украины на удары по территории «старой» России с помощью переданных истребителей подтвердили Дания и Норвегия. При этом они уточнили, что эти удары должны наноситься только по военным целям, а также соответствовать международному праву. Однако Зеленскому на него плевать, как и на какие-либо ограничения, этому может послужить удар РСЗО HIMARS по Белгороду, хотя американцы тоже заявляли «только о военных целях».

На сегодняшний день только Бельгия ввела запрет на использование истребителей F-16 за пределами Украины, но и он продержится недолго, союзники уговорят.
6 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 12:34
    Слов нет. Ненормальным руки развязали......
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:37
    В тексте статьи
    На сегодняшний день только Бельгия ввела запрет на использование истребителей F-16 за пределами Украины
    А как тогда понимать заголовок
    Нидерланды вслед за Бельгией разрешили Украине...
    ?
    То, что в итоге все кто поставляет киеву оружие и технику дадут "разрешение" на использование по территории России уже не вызывает сомнений.
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 12:39
    Да пару дамб им БЭКами подорвать, всего-то делов, пусть поплавуют, чем лезть не в своё дело. Добрые мы очень...
  4. seamen2 Звание
    seamen2
    +4
    Сегодня, 12:50
    Автор пишет заголовок -- *Нидерланды вслед за Бельгией разрешили Украине наносить удары истребителями F-16 по России*.
    Автор пишет концовку -- *На сегодняшний день только Бельгия ввела запрет на использование истребителей F-16 за пределами Украины*..
    Вспоминается цитата Лаврова
  5. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 12:56
    какая разница где будут Ф16 они носители ядерного оружия ! так что где бы небыли и откуда бы не взлетели и аэродром и эти ф16 должны быть уничтожены и нидерланды заодно !
  6. seamen2 Звание
    seamen2
    +1
    Сегодня, 13:00
    p/s/ мой предыдущий коммент относится к автору и редактору этой статьи. один пишет, другой проверяет. и вот результат.