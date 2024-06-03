Без срока давности: в Подмосковье задержан участник нападения банды Басаева на Будённовск

Правоохранительными органами задержан проживающий в столичном регионе участник произошедшего в 1995 году нападения банды Шамиля Басаева на Буденновск Хамзат Зоев.Как сообщает СК РФ и ЦОС ФСБ России, в ходе расследования в рамках уголовного дела, возбужденного по факту нападения вооруженной группировки под руководством Басаева на организации и жителей города Буденновск Ставропольского края, удалось получить доказательства причастности жителя Зоева к совершению указанных преступлений. Задержанный боевик заключен под стражу и обвиняется по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), ч. 2 ст. 126.1 УК РСФСР (захват заложников) и ст. 102 УК РСФСР (убийство).Правоохранители задержали 56-летнего боевика в деревне Перещапово Московской области, после чего Ессентукским городским судом ему избрана мера пресечения. Следственными органами сформирована неопровержимая доказательная база, указывающая на участие не понесшего за это уголовного наказания Зоева в данном преступлении.По данным следственных органов, в июне 1995 года Зоев добровольно вступил в состав бандформирования под предводительством Басаева, после чего 14 июня 1995 года принимал участие в нападении на город Буденновск, в результате которого боевиками были убиты 129, ранены 317, и захвачены в заложники 1 586 человек.В СК РФ подчеркнули, что реализуя принцип неотвратимости наказания, органы следствия продолжают устанавливать личности участников нападения, в настоящее время скрывающихся от правоохранительных органов. Без срока давности.

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