Без срока давности: в Подмосковье задержан участник нападения банды Басаева на Будённовск

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Без срока давности: в Подмосковье задержан участник нападения банды Басаева на Будённовск

Правоохранительными органами задержан проживающий в столичном регионе участник произошедшего в 1995 году нападения банды Шамиля Басаева на Буденновск Хамзат Зоев.

Как сообщает СК РФ и ЦОС ФСБ России, в ходе расследования в рамках уголовного дела, возбужденного по факту нападения вооруженной группировки под руководством Басаева на организации и жителей города Буденновск Ставропольского края, удалось получить доказательства причастности жителя Зоева к совершению указанных преступлений. Задержанный боевик заключен под стражу и обвиняется по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), ч. 2 ст. 126.1 УК РСФСР (захват заложников) и ст. 102 УК РСФСР (убийство).



Правоохранители задержали 56-летнего боевика в деревне Перещапово Московской области, после чего Ессентукским городским судом ему избрана мера пресечения. Следственными органами сформирована неопровержимая доказательная база, указывающая на участие не понесшего за это уголовного наказания Зоева в данном преступлении.

По данным следственных органов, в июне 1995 года Зоев добровольно вступил в состав бандформирования под предводительством Басаева, после чего 14 июня 1995 года принимал участие в нападении на город Буденновск, в результате которого боевиками были убиты 129, ранены 317, и захвачены в заложники 1 586 человек.

В СК РФ подчеркнули, что реализуя принцип неотвратимости наказания, органы следствия продолжают устанавливать личности участников нападения, в настоящее время скрывающихся от правоохранительных органов. Без срока давности.
5 комментариев
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  1. Marine Hanum Звание
    Marine Hanum
    +5
    Сегодня, 12:49
    Сколько ещё нечисти этой проживает на территории России... Однако, наказание неизбежно, хоть и отложенное.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 12:58
    Правоохранительными органами задержан проживающий в столичном регионе участник произошедшего в 1995 году нападения банды Шамиля Басаева на Буденновск Хамзат Зоев.

    Как любопытно...И кто же это дал ему такую возможность?
    Какие там таджики?
    Если копнуть глубже, можно найти нацистов из Украины со свастиками и трезубами...
  3. свой1970 Звание
    свой1970
    +3
    Сегодня, 12:59
    Это очень хорошо - что без срока давности. Он видимо и забыл уже - что сделал 30 лет тому назад
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 13:05
    Интересно ,что они не уезжают куда нибудь в Европу.А предпочитают прятаться в России .
  5. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 13:50
    Казнили бы его сразу,на месте.