Пакистан принял решение пропустить саммит по Украине из-за политики нейтралитета по отношению к конфликту

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Пакистан принял решение пропустить саммит по Украине из-за политики нейтралитета по отношению к конфликту

Все больше стран «глобального Юга» отказывается участвовать в саммите по вопросам украинского конфликта в Швейцарии. Так, вслед за Бразилией и Китаем соответствующее решение приняли и власти Пакистана. Об этом сообщает издание Pakistan Today.

По информации издания, пакистанские власти решили пропустить предстоящий саммит, поскольку они придерживаются политики нейтралитета относительно данного конфликта. Ранее аналогичное решение приняли Китай и Бразилия.



Позиция Пакистана вполне объяснима. Россию на саммит в Швейцарии не допускают. Соответственно, участие в саммите может рассматриваться лишь как поддержка одной из сторон конфликта. Пакистан, как и другие страны «глобального Юга», демонстрирует свою приверженность политике нейтралитета в отношении украинского конфликта.

Стоит учитывать также и тесные связи Пакистана с Китаем. Позиция Китая по украинскому конфликту выглядит еще более определенной. Ссориться с Пекином ради участия в саммите Исламабаду явно невыгодно. Кроме того, Пакистан и так стремится воздерживаться от вовлечения в международные конфликты. Это позволяет ему эффективно взаимодействовать как с западным миром, так и с тем же Китаем, а в последнее время – и с Российской Федерацией.

Для «коллективного Запада» отказ Пакистана от участия в саммите является еще одним серьезным поражением. С таким успехом саммит превратится в очередной аналог встреч западных лидеров по вопросам поддержки киевского режима.
11 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 12:50
    А чего на этом сборище делать более-менее нормальным странам и людям?
    Слушать по стопитцотому разу стоны Зели? Так он уже - просрочка, нелегитимен.
    Опять будут придумывать нам гадости? Ну это и так понятно.
    Беспонтовое сборище - как ни крути. Даже самоходный дед и тот не поедет.

    зы Но Микроня то стопудово с гинекологиней припрутся. Ну и лимитрофы - тоже. А как же - надо же им демонстрировать свою политическую значимость? Особенно лимитрофам laughing
  2. Marine Hanum Звание
    Marine Hanum
    +1
    Сегодня, 12:52
    Таким нехитрым макаром клоун будет один прыгать на сцене этого так называемого "саммита-междусобойчика".
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 12:54
      Да нехай прыгает.... Чего ему ещё остаётся делать то?
      1. Marine Hanum Звание
        Marine Hanum
        0
        Сегодня, 12:56
        Как чего? Коксом подзарядиться. Шучу.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 12:56
          хех, кокс у него походу каждый день уже, как Отче Наш....
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 12:57
    Нормально... кто поумнее, держится от такой замуты подальше.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 13:03
    Саммит Зелибобы по Украине ,это такая метка и кто думает о своем будущем ,скорее всего туда не поедет. Едут туда как правило страны не имеющие собственного мнения ,его заменили американцы
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 13:10
    саммит превратится в очередной аналог встреч западных лидеров по вопросам поддержки киевского режима
    А какие надежды возлагались (особенно киевом) на этот очередной сходняк, который по задумке должен был в итоге заставить Россию подчиниться "большинству" и на их условиях. Но...
  6. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 13:11
    Время такое...
    Каждому придётся выбрать сторону.
    Это касается не только людей, но и государств...
  7. BrTurin Звание
    BrTurin
    +1
    Сегодня, 13:33
    Стоит учитывать также и тесные связи Пакистана с Китаем.

    так Филиппины с китайцами далеко не в дружественных отношениях, но итог для Зе - "приемлема не только для Украины, но и для остального мира" президент Филиппин, а в качестве помощи - Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса - младшего направить филиппинских специалистов в области психического здоровья на Украину для оказания помощи украинским военнослужащим. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента Филиппин. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/20975827
  8. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 13:45
    При таком стечении стран всякое может случиться. Одна из стран, или несколько может потребовать сдаться Украине и потребовать восстановить свободу всем гражданам страны, прекратить гонения православной церкви, прекратить геноцид русских и русскоязычных,
    арестовать нацистов, фашистов, бандеровцев и предать суду типа Нюрнбергского. Ещё и привлечь к ответственности тех кто помогает бандеровцам, Макрона, Шольца и остальных. negative soldier