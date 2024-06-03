Иранский аятолла: операция ХАМАС «Буря Аль-Аксы» – первый шаг к краху сионистского режима Израиля

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Иранский аятолла: операция ХАМАС «Буря Аль-Аксы» – первый шаг к краху сионистского режима Израиля

Операция палестинского движения ХАМАС «Буря Аль-Аксы» – это первый шаг к краху сионистского режима Израиля. И сегодня Палестина стала приоритетной проблемой для всего мусульманского мира.

Такое заявление сделал духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи в своей речи перед гражданами, собравшимися у мавзолея основателя Исламской Республики Рухоллы Хомейни, посвященной 35-й годовщине его смерти.

По словам Хаменеи, операция «Буря Аль-Аксы» была проведена в нужное время и поставила власти Израиля на путь, который ведет к разрушению и ликвидации этого государства. По его словам, ХАМАС загнал израильтян в угол, не оставив им выбора. Иранский аятолла утверждает, что вторжение палестинских вооруженных формирований на израильскую территорию было реакцией на осквернение мечети Аль-Акса в Иерусалиме, а также на активизацию агрессивных действий Израиля против населения западного берега реки Иордан.

Духовный лидер привел слова Хомейни, который утверждал, что народу Палестины придется самостоятельно восстановить свои права и заставить израильтян отступить. Аятолла призвал палестинцев не доверять заявлениям о возможных мирных переговорах.

Собственно, у движения ХАМАС нет шансов на успех в палестино-израильском конфликте, ведь оно не способно нанести сокрушительное поражение армии Израиля и уничтожить это государство. Но действия его формирований способствует изменению баланса сил на глобальном уровне.
6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:57
    «Сегодня Палестина стала приоритетной проблемой для всего мусульманского мира» —

    — Да как-то не очень заметно по реакции "всего мусульманского мира" ...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:59
    Израиль ежедневно экспортирует 290 000 баррелей нефти и нефтепродуктов ,между прочим.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:01
    Разве не понятно ,что Хамас в Израиль пригласили ? Кому то в Израиле нужна была война ,а чего проще чем пригласить Хамас. Вот камеры почему то не работали ,караулы поехали домой,целые базы были пустыми
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 13:15
    действия его формирований способствует изменению баланса сил на глобальном уровне
    По изменению баланса сил трудно сказать, а вот то, что ХАМАС показал, что Израиль глубоко завяз в конфликте и совершает военные преступления это точно.
  5. borisvt Звание
    borisvt
    -1
    Сегодня, 13:26
    ..у движения ХАМАС нет шансов на успех в палестино-израильском конфликте, ведь оно не способно нанести сокрушительное поражение армии Израиля и уничтожить это государство
    зато есть шансы заставить матрасников глубже завязнуть в конфликты по всему миру. Ну и повод помочь чем сможем, когда придет время. Не все же одним хуситам стараться winked
  6. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +1
    Сегодня, 13:29
    Очередное бла бла бла.
    Не будет никто воевать с Израилем.