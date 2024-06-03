Иранский аятолла: операция ХАМАС «Буря Аль-Аксы» – первый шаг к краху сионистского режима Израиля

Операция палестинского движения ХАМАС «Буря Аль-Аксы» – это первый шаг к краху сионистского режима Израиля. И сегодня Палестина стала приоритетной проблемой для всего мусульманского мира.Такое заявление сделал духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи в своей речи перед гражданами, собравшимися у мавзолея основателя Исламской Республики Рухоллы Хомейни, посвященной 35-й годовщине его смерти.По словам Хаменеи, операция «Буря Аль-Аксы» была проведена в нужное время и поставила власти Израиля на путь, который ведет к разрушению и ликвидации этого государства. По его словам, ХАМАС загнал израильтян в угол, не оставив им выбора. Иранский аятолла утверждает, что вторжение палестинских вооруженных формирований на израильскую территорию было реакцией на осквернение мечети Аль-Акса в Иерусалиме, а также на активизацию агрессивных действий Израиля против населения западного берега реки Иордан.Духовный лидер привел слова Хомейни, который утверждал, что народу Палестины придется самостоятельно восстановить свои права и заставить израильтян отступить. Аятолла призвал палестинцев не доверять заявлениям о возможных мирных переговорах.Собственно, у движения ХАМАС нет шансов на успех в палестино-израильском конфликте, ведь оно не способно нанести сокрушительное поражение армии Израиля и уничтожить это государство. Но действия его формирований способствует изменению баланса сил на глобальном уровне.

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