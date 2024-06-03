Депутат Рады призвала лишить гражданства украинских гастарбайтеров за рубежом, не желающих отдавать воинский долг

9
Депутат Рады призвала лишить гражданства украинских гастарбайтеров за рубежом, не желающих отдавать воинский долг

Несмотря на принятие нового закона о мобилизации на Украине, позволяющего ТЦК устраивать настоящую «охоту» на военнообязанных на территории страны, киевские власти продолжают искать способы вернуть своих граждан и из-за рубежа, чтобы те отправились на фронт.

Так, ранее ряд украинских чиновников призывали западные страны, на территории которых находятся беженцы из «незалежной», принудительно депортировать всех «уклонистов», которые не хотят «защищать родину». На данный момент пока никто из партнеров не пошел навстречу киевским властям.



В свою очередь, депутат Рады Марьяна Безуглая в ходе политического ток-шоу на одном из местных телеканалов и вовсе призвала лишать гражданства украинских эмигрантов, которые не хотят возвращаться, чтобы отдать свой воинский долг.

Пусть сдают украинский паспорт, берут другой

- заявила нардеп.

Стоит отметить, что с ней вступила в спор другая участница шоу, спросившая, готова ли Безуглая отказаться от 11 миллионов граждан Украины?

А они наши? Да?

- переспросила депутат Рады.

На это ее собеседница ответила, что те, кого народная избранница хочет лишить гражданства, уже на протяжении 20 лет ежегодно пересылают на Украину по 18 млрд долларов, так как большинство из них являются гастарбайтерами.

Напомним, что это уже не первое радикальное предложение от бывшей участницы так называемой АТО на Донбассе Безуглой. Ранее она призывала ввести воинскую повинность для украинских женщин.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:35
    Ну да, сдать паспорта а потом их департируют в страну от куда они прибыли, с полным основанием, по закону...
    Таких хитрованчик в, как так Безуглая хватает
  2. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 13:35
    Пусть сдают украинский паспорт, берут другой - заявила нардеп.

    Видимо Безуглая решила своей широкой грудью закрыть все прорехи на фронте.
    Дайте же ей наконец автомат и отправьте на передовую как истинную украинку. fool
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 14:03
      Цитата: кредо
      Дайте же ей наконец автомат
      Лучше пояс шахида. Что бы билет был в один конец. Причем пусть едет непременно в Польшу.
  3. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 13:36
    Депутат Рады призвала лишить гражданства украинских гастарбайтеров за рубежом, не желающих отдавать воинский долг

    Гениальная идея, я бы даже предложил расширить это и на всех уклонистов на территории самой Украины. laughing
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 13:43
    Если их не возьмут за жабры при сдаче паспорта, то для них это реально лучший выход, чтобы не идти в окопы. Плакать они по укрогражданству - точно не будут.
  5. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 13:43
    Так если ухилянты станут негражданами - как их тогда призывать станут? Так то им наверно это даже лучше будет - могилизироваться не отправят.
  6. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 13:46
    это уже не первое радикальное предложение от бывшей участницы так называемой АТО на Донбассе Безуглой.
    Скорее ей подошла фамилия не Безугловая, а Безголовая. АТО последние мозги выбил.
  7. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 13:50
    Курица, сама вали в опокы,личным примером пропагандируй, потом уже квакай,или хручай!
  8. BrTurin Звание
    BrTurin
    0
    Сегодня, 14:03
    Лишить, так они и сами
    45% опрошенных украинцев в Германии, Польше и Чехии хотят получить гражданство другой страны, 7% признались, что у них уже есть гражданство другой страны, а 12% подали документы и ждут решения. Не планируют получать новое гражданство только 34% опрошенных. Но и из них далеко не все собираются возвращаться на Украину.
    https://www.kp.ru/daily/27606/4932712/