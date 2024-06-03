Депутат Рады призвала лишить гражданства украинских гастарбайтеров за рубежом, не желающих отдавать воинский долг
Несмотря на принятие нового закона о мобилизации на Украине, позволяющего ТЦК устраивать настоящую «охоту» на военнообязанных на территории страны, киевские власти продолжают искать способы вернуть своих граждан и из-за рубежа, чтобы те отправились на фронт.
Так, ранее ряд украинских чиновников призывали западные страны, на территории которых находятся беженцы из «незалежной», принудительно депортировать всех «уклонистов», которые не хотят «защищать родину». На данный момент пока никто из партнеров не пошел навстречу киевским властям.
В свою очередь, депутат Рады Марьяна Безуглая в ходе политического ток-шоу на одном из местных телеканалов и вовсе призвала лишать гражданства украинских эмигрантов, которые не хотят возвращаться, чтобы отдать свой воинский долг.
- заявила нардеп.
Стоит отметить, что с ней вступила в спор другая участница шоу, спросившая, готова ли Безуглая отказаться от 11 миллионов граждан Украины?
- переспросила депутат Рады.
На это ее собеседница ответила, что те, кого народная избранница хочет лишить гражданства, уже на протяжении 20 лет ежегодно пересылают на Украину по 18 млрд долларов, так как большинство из них являются гастарбайтерами.
Напомним, что это уже не первое радикальное предложение от бывшей участницы так называемой АТО на Донбассе Безуглой. Ранее она призывала ввести воинскую повинность для украинских женщин.
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