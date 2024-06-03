«Киевский режим не гнушается информационными подлогами»: Песков высказался о подготовке Украиной очередной провокации

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«Киевский режим не гнушается информационными подлогами»: Песков высказался о подготовке Украиной очередной провокации

Сообщения о том, что киевский режим готовит очередную провокацию с целью обвинить Россию в уничтожении гражданского населения, прокомментировал пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Украина планирует обвинить Россию в ударах по гражданским лицам и инсценировать гибель мирных жителей. Это уже испытанный украинскими нацистами при поддержке западных стран способ антироссийской провокации. Достаточно вспомнить историю Бучи.

То, что киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами, информационными операциями по дезинформации - это хорошо известно. Мы помним тоже информационную операцию с инсценировкой в Буче: так оно и было, это именно инсценировка, абсолютная дезинформация, ложь. Киев неоднократно это уже делал

- подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Российская сторона прекрасно осознает, на какие подлости готов пойти киевский режим ради достижения своих целей. Гражданское население самой Украины в этой ситуации становится лишь «разменной монетой» для киевских нацистов. Естественно, что режим Владимира Зеленского совершенно не интересуют жизни мирных украинцев, и он готов на любые жертвы среди гражданского населения, только бы добиться реализации своих преступных целей.

Поэтому комментарий Пескова абсолютно точно отражает существующую ситуацию. Политика Киева ясна, хотя западные страны и пытаются всеми силами покрывать преступный характер украинского режима.
9 комментариев
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  1. 75Сергей Звание
    75Сергей
    -1
    Сегодня, 13:04
    Ну так надо предупредить население на территории Украины, занятое сейчас нацистами-ххлами, что бы валили от туда, а то ххлы сделают из них экспонаты.
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 13:14
      Населению уже некуда валить, границы на замке, а вот завалить пана-атамана шута-наркомана похоже настала пора пока в ВСУ не стали набирать 14-15 летних. soldier
    2. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 13:19
      Цитата: 75Сергей
      Ну так надо предупредить население на территории Украины, занятое сейчас нацистами-ххлами, что бы валили от туда

      Все уже,Венская опера по вечерам закончилась .Теперь выехать могут из демократии ,только счастливчики.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 13:34
        Цитата: APASUS
        Все уже,Венская опера по вечерам закончилась .

        Да уж, ххэлы были больше знатоки Венской оперы и гурманы по краковской каве. Про евротрюселя помолчу.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 13:05
    «Киевский режим не гнушается информационными подлогами»: Песков высказался о подготовке Украиной очередной провокации

    Российские власти должны «забить» на киевские «хотелки» и до избрания нового президента США закончить эту СВО...
    1. evgen1221 Звание
      evgen1221
      0
      Сегодня, 13:56
      Вы думаете это возможно??? Ну с дивана оно виднее, но чистить укру еще года 3 активно воюя и еще лет 10-15 отлавливать утырков с гранатами
  3. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 13:27
    С провокациями Киева все ясно давно. Причем началось это ещё с Боинга сбитого ВСУшниками над Донбассом в 2014 году.
  4. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 13:53
    А что им стеснятння то? Благо дела для запада делают и еще сами платят за это. Инфо прикрытие обеспечено на долгие годы. В кремле такие же капиталисты сидят, как договорятся меж собой,так и вспоминать не будут вовсе про все их преступления.
  5. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 14:07
    Не может быть? Ай-яй-яй, вот они негодяи, мы то думали, а они вона чё... А если серьезно - "гнушаются не гнушаются" - ну детский сад - штаны на лямках и вы не гнушайтесь, кто вам мешает? Хватит строить из себя рыцарей без страха и упрека.