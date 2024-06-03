«Киевский режим не гнушается информационными подлогами»: Песков высказался о подготовке Украиной очередной провокации
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Сообщения о том, что киевский режим готовит очередную провокацию с целью обвинить Россию в уничтожении гражданского населения, прокомментировал пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что Украина планирует обвинить Россию в ударах по гражданским лицам и инсценировать гибель мирных жителей. Это уже испытанный украинскими нацистами при поддержке западных стран способ антироссийской провокации. Достаточно вспомнить историю Бучи.
То, что киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами, информационными операциями по дезинформации - это хорошо известно. Мы помним тоже информационную операцию с инсценировкой в Буче: так оно и было, это именно инсценировка, абсолютная дезинформация, ложь. Киев неоднократно это уже делал
- подчеркнул пресс-секретарь российского президента.
Российская сторона прекрасно осознает, на какие подлости готов пойти киевский режим ради достижения своих целей. Гражданское население самой Украины в этой ситуации становится лишь «разменной монетой» для киевских нацистов. Естественно, что режим Владимира Зеленского совершенно не интересуют жизни мирных украинцев, и он готов на любые жертвы среди гражданского населения, только бы добиться реализации своих преступных целей.
Поэтому комментарий Пескова абсолютно точно отражает существующую ситуацию. Политика Киева ясна, хотя западные страны и пытаются всеми силами покрывать преступный характер украинского режима.
kremlin.ru
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