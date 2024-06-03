В Севастополе сотрудниками ФСБ нейтрализована агентурная сеть украинских спецслужб

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В Севастополе сотрудниками ФСБ нейтрализована агентурная сеть украинских спецслужб

Российские спецслужбы вскрыли украинскую агентурную сеть, действовавшую в Севастополе. Как сообщили в ЦОС ФСБ России, задержанные планировали ряд терактов против российских военнослужащих.

Сотрудники ФСБ вскрыли в Севастополе целую агентурную сеть украинских спецслужб, задержаны пять человек, работавших на СБУ и ГУР МО Украины. Согласно сообщению, основными задачами украинской агентуры было совершение терактов против военнослужащих Черноморского флота, а также на объектах критической инфраструктуры полуострова. При этом агенты не были знакомы друг с другом, одни делали закладки со взрывчаткой для других и т. д. В Киеве считали, что агентуре ничего не грозит, однако наши взяли всю группу.



ФСБ вскрыта агентурная группа украинских спецслужб в городе Севастополе, созданная для совершения диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ЧФ РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур региона. Органами безопасности задержаны пять агентов ГУР МО Украины и СБУ, завербованных спецслужбами Украины на территории Запорожской области.

— говорится в сообщении ЦОС.

В ходе обысков были обнаружены три готовых к применению СВУ, пластичные ВВ британского производства общей массой около 5 кг, 600 граммов тротила, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые механизмы подрыва. Вскрыто три тайника со средствами поражения.

В отношении всех пятерых агентов возбуждено уголовное дело по статьям 205 УК РФ (террористический акт) и 275 УК РФ (государственная измена). Всем им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
16 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +7
    Сегодня, 13:19
    А это результат наших открытых дверей для граждан Украины, которые беспрепятственно ездили в Крым с 2014 года. Навезли "гостинцев" будь здоров. hi
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +4
      Сегодня, 13:21
      Стесняюсь спросить...
      И они там могли вот просто так остаться?!..
      А так можно было?!.. (тм)
      1. krot Звание
        krot
        +2
        Сегодня, 13:30
        Всем им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

        К стенке таких нужно.. Чтобы видели другие подобные, хотят ли они участи такой.
      2. кредо Звание
        кредо
        +3
        Сегодня, 13:31
        Стесняюсь спросить...
        И они там могли вот просто так остаться?!..
        А так можно было?!.. (тм)

        Речь о закладках, а не о исполнителях. Импортная взрывчатка явно не с наших военскладав.
        А что касается исполнителей, то как известно 10% жителей Крыма были против вхождения его в состав России.
        Да и с местной молодёжью не всё так однозначно, если у взрослых ещё сохранилась память об СССР и они могли сравнивать с украинской "демократией", то для молодёжи эта "демократия" была как эталон.
        Вообщем, есть в Крыму "сырье" для того, чтобы из него лепить диверсантов ГУР. angry
    2. Алекс_1973 Звание
      Алекс_1973
      0
      Сегодня, 13:34
      кредо +2
      А это результат наших открытых дверей для граждан Украины, которые беспрепятственно ездили в Крым с 2014 года. Навезли "гостинцев" будь здоров.
      Как вы себе это представляете, вы реально думаете, что они сели на машину и повезли взрывчатку через границу? fool
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 13:37
        Как вы себе это представляете, вы реально думаете, что они сели на машину и повезли взрывчатку через границу? fool

        Если у Вас есть другие предположения, не стесняйтесь, высказывайте. yes
        1. Алекс_1973 Звание
          Алекс_1973
          +1
          Сегодня, 13:43
          Вообще то я живу в Ростовской области и мне таки доводилось пересекать границу, уверяю вас при попытке провезти обычную гильзу у вас возникнут проблемы. У меня знакомый воевал там в партизанах еще с 2014 года, так вот он случайно забыл выложить из вещмешка всего лишь один патрон от "дашки" (ДШК если что), так его трое суток мурыжили.
          1. кредо Звание
            кредо
            +1
            Сегодня, 13:48
            Вообще то я живу в Ростовской области и мне таки доводилось пересекать границу,...

            Спорить не буду а приведу лишь Вам более полную информацию по данным диверсантам с другого сайта:
            В ходе мероприятий были задержаны пять человек. Их завербовали на территории Запорожской области. При обысках в домах подозреваемых были обнаружены три готовые бомбы и несколько килограммов взрывчатых веществ, в том числе производства Великобритании.
            Возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене и подготовке террористического акта, отметила также ФСБ.

            В декабре 2023 года ФСБ сообщила, что сотрудники ведомства выявили в Крыму обширную агентурную сеть украинских спецслужб. В течение года были задержаны 18 украинских агентов и их пособников по подозрению в проведении диверсий и подрывов автомобилей. Кроме того, за год в регионе было пресечено 14 терактов и диверсий, обнаружено 15 схронов, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и 200 кг взрывчатки.

            31 мая ФСБ сообщила о задержании жителя Севастополя, готовившего покушение на высокопоставленного военнослужащего Черноморского флота. На допросе подозреваемый рассказал, что летом 2022 года познакомился в интернете с представителем украинских спецслужб. Сначала они обсуждали политические темы, затем на него вышли сотрудники СБУ и предложили работу за вознаграждение, заявил задержанный.


            Вот и думайте теперь о том, как импортная взрывчатка могла попасть в Крым - по-суху, по-морю или по воздуху - но факт есть факт ведь где-то границу она пересекла. hi
            1. Алекс_1973 Звание
              Алекс_1973
              +1
              Сегодня, 13:57
              Тоже не буду спорить, могли и по морю попытаться, посуху очень сомневаюсь. Могу так же предположить, что в Крыму очень много закладок и схронов осталось. Готовились они основательно, что ни говори. А на самой Руине с бк проблем нет, мы когда из под Марьинки уходили почти целый склад бк там бросили.
              1. кредо Звание
                кредо
                0
                Сегодня, 14:04
                Тоже не буду спорить, могли и по морю попытаться, посуху очень сомневаюсь...

                Самый известный пример того, как взрывчатка может попасть в Крым по-суху тот самый "грузовичок" что был взорван на Крымском мосту.
                1. Алекс_1973 Звание
                  Алекс_1973
                  0
                  Сегодня, 14:07
                  Так там вообще не понятно, что везли. Вроде как удобрения, да и водилу вроде в тёмную использовали. Ну явно в машине не тротил был.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 13:52
      Что значит вплоть до пожизненного заключения? am
      Может по-другому: от пожизненного заключения и до.... am am am am am для всех пятерых?
  2. алабурга Звание
    алабурга
    +3
    Сегодня, 13:21
    Там таких "ждунов" еще сажать не пересажать.
  3. borisvt Звание
    borisvt
    0
    Сегодня, 13:22
    ..В отношении всех пятерых агентов возбуждено уголовное дело по статьям 205 УК РФ
    Вот чего не живется людям спокойно?!
    Соблазнились, а теперь по пятнашечке минимум прилепят, и это в лучшем случае ))
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 13:27
      Цитата: borisvt
      Соблазнились, а теперь по пятнашечке минимум прилепят, и это в лучшем случае )

      Только если ничего не успели совершить, вон бармену в Москве влепили 25 лет, за подрыв.релейного шкафа. Кара нашла своих "Героев", теперь 5 лет будут по трубам перестукиваться в "Белой сове".
      1. borisvt Звание
        borisvt
        +3
        Сегодня, 13:31
        Для начала, пока идет следствие, им придется перестукиваться лицами и другими частями тела, вразнобой какбэ hi