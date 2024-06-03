В Севастополе сотрудниками ФСБ нейтрализована агентурная сеть украинских спецслужб
Российские спецслужбы вскрыли украинскую агентурную сеть, действовавшую в Севастополе. Как сообщили в ЦОС ФСБ России, задержанные планировали ряд терактов против российских военнослужащих.
Сотрудники ФСБ вскрыли в Севастополе целую агентурную сеть украинских спецслужб, задержаны пять человек, работавших на СБУ и ГУР МО Украины. Согласно сообщению, основными задачами украинской агентуры было совершение терактов против военнослужащих Черноморского флота, а также на объектах критической инфраструктуры полуострова. При этом агенты не были знакомы друг с другом, одни делали закладки со взрывчаткой для других и т. д. В Киеве считали, что агентуре ничего не грозит, однако наши взяли всю группу.
— говорится в сообщении ЦОС.
В ходе обысков были обнаружены три готовых к применению СВУ, пластичные ВВ британского производства общей массой около 5 кг, 600 граммов тротила, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые механизмы подрыва. Вскрыто три тайника со средствами поражения.
В отношении всех пятерых агентов возбуждено уголовное дело по статьям 205 УК РФ (террористический акт) и 275 УК РФ (государственная измена). Всем им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
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