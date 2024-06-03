Начальник штаба обороны Великобритании: Россия не хочет войны с НАТО, как и ядерной войны

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Начальник штаба обороны Великобритании: Россия не хочет войны с НАТО, как и ядерной войны

В последнее время все чаще можно услышать разговоры о вероятном прямом военном столкновении России и Североатлантического альянса. Особенно российскую угрозу раздувают некоторые западные политики.

Однако, по словам начальника штаба обороны Великобритании адмирала Тони Радакина, Москва не желает воевать с НАТО, не желает тем более ядерной войны. Об этом он заявил в интервью британскому каналу Sky News. Правда, Радакин добавил, что блок НАТО очень силен, видимо, таким образом намекая, что поэтому Россия и не хочет воевать с ним.



Путин не хочет войны с НАТО. Путин не хочет ядерной войны. И у нас есть огромное преимущество из-за силы НАТО

- сказал глава Минобороны Великобритании.

Что касается оперативной ситуации на Украине, то Радакин уверен, что Россия здесь терпит неудачу, признавая при этом, что она добивается тактического прогресса. Неудача же, по мнению британского адмирала, заключается в том, что сегодня Россия контролирует меньше территории, чем это было в начале СВО.

Если вернуться в март 2022 года, Россия захватила около 17% территории Украины. Сегодня у нее 11%. Таким образом, Россия все еще находится в дефиците

- отметил Радакин.

К его словам стоит добавить, что этот дефицит в последнее время быстро преодолевается ВС России. Мало того, отход с ряда территорий армия РФ осуществляла ввиду небезызвестных политических договорённостей.
9 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 13:45
    Да уж пишите прямо - бритосы заявляют что мы ссыкотим с ними воевать, потому что они такие мощщные.
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 13:59
      Да уж пишите прямо - бритосы заявляют что мы ссыкотим с ними воевать, потому что они такие мощщные.

      Зачем же так грубо.
      Просто посмотрит почему у бриттов такая уверенность в себе. А ведь она у них основана не на пустом месте, а на основании полной уверенности того, что они за более чем 500 лет научились не только стравливать народы и страны между собой но и держать правителей и "элиту" в узде и под контролем.
      Мы вбухали 200 миллиардов зелёных в Украину и получили в ответ СВО и звериную ненависть тамошней "элиты" по отношению к нам, мы расшаркивались перед Прибалтикой и давали её немеренно зарабатывать на наших грузах, а они в ответ гнобили русскоязычных и гадили нам каждый день и год.
      И этот список можно продолжать из чего и вытекает уверенность бриттов. hi
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Сегодня, 14:04
        Британцы-то тут каким боком? Они легли под отколовшуюся от них каких-то 250 лет назад колонию
        1. кредо Звание
          кредо
          0
          Сегодня, 14:08
          Британцы-то тут каким боком? Они легли под отколовшуюся от них каких-то 250 лет назад колонию

          Это слишком упрощённый взгляд на бриттов.
          Они то совсем по иному смотрят на янки и не считают их пупом земли и по теме подчинения остального мира англосаксам работают с ними рука об руку а не как вассалы на побегушках.
  2. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    0
    Сегодня, 13:48
    Когда речь идёт о ядерной войне, то не важно сколько у кого боеголовок. Планета-Матушка может не выдержать. Может поэтому Россия не хочет воевать?
  3. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    +1
    Сегодня, 13:53
    Однако, по словам начальника штаба обороны Великобритании адмирала Тони Радакина, Москва не желает воевать с НАТО, не желает тем более ядерной войны

    У нас традиционно видят в таких высказываниях несколько не то,что под ними подразумевают высказывающие.
    Мы это интерпретируем так - "Нашелся еще один разумный человек в НАТО, который говорит что РФ не хочет войны" .
    Они же в это ,порой,вкладывают несколько иной смысл - "РФ не хочет войны категорически ,его риторика есть блеф, а границы допустимого для него шире,чем он обозначает".

    Так что радости преждевременны - противник рассматривает нас сугубо практически ,как прайд львов рассматривает отбившегося буйвола.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 14:07
      прайд львов рассматривает отбившегося буйвола. достаточно часто буйвол раскатывает львов...
  4. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 13:58
    Не понятно почему начальник штаба обороны Великобритании пытается успокоить себя и страну что Россия не хочет войны с НАТО. На такой должности как правило недоумков нет. Может понимает что Россия созрела для войны с НАТО. Скоро зачистит генералитет и даст сокрушительный ответ. soldier
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:00
    Путин не хочет войны с НАТО. Путин не хочет ядерной войны. И у нас есть огромное преимущество из-за силы НАТО
    . Никто никого не хочет!
    На счёт огромного преимущества... все очень условно, если вдруг, что то экстроодинарное произойдёт.