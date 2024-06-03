Путин не хочет войны с НАТО. Путин не хочет ядерной войны. И у нас есть огромное преимущество из-за силы НАТО

Если вернуться в март 2022 года, Россия захватила около 17% территории Украины. Сегодня у нее 11%. Таким образом, Россия все еще находится в дефиците

В последнее время все чаще можно услышать разговоры о вероятном прямом военном столкновении России и Североатлантического альянса. Особенно российскую угрозу раздувают некоторые западные политики.Однако, по словам начальника штаба обороны Великобритании адмирала Тони Радакина, Москва не желает воевать с НАТО, не желает тем более ядерной войны. Об этом он заявил в интервью британскому каналу Sky News. Правда, Радакин добавил, что блок НАТО очень силен, видимо, таким образом намекая, что поэтому Россия и не хочет воевать с ним.- сказал глава Минобороны Великобритании.Что касается оперативной ситуации на Украине, то Радакин уверен, что Россия здесь терпит неудачу, признавая при этом, что она добивается тактического прогресса. Неудача же, по мнению британского адмирала, заключается в том, что сегодня Россия контролирует меньше территории, чем это было в начале СВО.- отметил Радакин.К его словам стоит добавить, что этот дефицит в последнее время быстро преодолевается ВС России. Мало того, отход с ряда территорий армия РФ осуществляла ввиду небезызвестных политических договорённостей.