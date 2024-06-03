Подразделения группировки войск «Север» отразили пять контратак ВСУ под Липцами и в Волчанске - Минобороны
Очередные сутки спецоперации значительных изменений на линии фронта не принесли, российские войска продолжают давить практически по всей линии боевого соприкосновения, противник держит оборону. Попытка ВСУ нанести контрудар на северном направлении закончилась ничем, несмотря на переброшенные туда резервы. По-прежнему тяжело продвигаются наши под Часовым Яром, взламывая оборону противника. В районе Очеретино российские войска атакуют сразу в нескольких направлениях. Имеются успехи и на бывшем Времевском выступе, там наши ведут бои за Старомайорское и Урожайное.
На северном направлении войска группировки «Север» нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах Нескучное, Гранов и Константиновка Харьковской области. Отражены пять контратак под Липцами и в Волчанске. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, танк, две бронемашины, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
На остальных направлениях продвижение есть, но тактического плана, населенных пунктов не освобождено, идут встречные бои. Периодически появляется информация о якобы готовящемся масштабном наступлении российских войск, вбросы идут как с нашей стороны, так и украинской. В остальном без изменений
Общие потери ВСУ по всей линии фронта, кроме северного направления: по личному составу - 1530 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - два бронетранспортера, три бронемашины и 21 единица автотранспорта; по артиллерии - две гаубицы М198, одна Д-20, пушка МТ-12 «Рапира» и САУ «Гвоздика». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: РСЗО HIMARS, шесть гаубиц «Мста-Б», две М777, четыре Д-20, две САУ «Гвоздика», семь гаубиц Д-30, САУ AS-90 «Braveheart», гаубица FH-70, три орудия М119. Уничтожено два полевых склада боеприпасов ВСУ и одна станция РЭБ.
Средствами ПВО уничтожено 67 беспилотников, также сбиты: противокорабельная ракета «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer», зенитная ракета комплекса «Patriot» и 19 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».
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