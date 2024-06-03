Депутаты бундестага ФРГ требуют от канцлера Шольца объяснить разрешение Украине наносить удары по РФ немецким оружием

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Депутаты бундестага ФРГ требуют от канцлера Шольца объяснить разрешение Украине наносить удары по РФ немецким оружием

Разрешение канцлера ФРГ Олафа Шольца атаковать территорию Российской Федерации немецким оружием вызвало недовольство части депутатов бундестага – немецкого парламента. Об этом сообщает Handelsblatt.

Как стало известно, депутат Сара Вагенкнехт, регулярно выступающая с критическими заявлениями в отношении украинского конфликта, потребовала от главы правительства Германии объясниться относительно своего разрешения бить немецким оружием по российской территории. Она отметила, что позиция канцлера странным образом изменилась.

Ранее Шольц выступал категорически против нанесения ударов по территории России с помощью немецкого оружия. Он заявлял, что такие действия могут привести к прямому конфликту России с Германией и призывал избегать создания таких ситуаций. Но теперь для Шольца почему-то это перестало быть проблемой.

Вагенкнехт считает, что разрешение наносить удары по России немецким оружием не принесет ничего хорошего гражданам Германии. Ведь это действительно может привести к прямому столкновению двух государств, и в этом случае будут созданы огромные риски для всей Германии и ее населения в том числе.

Напомним, что «ястребы» в немецкой политической элите давно настаивали на передаче Украине немецких дальнобойных ракет Taurus. Шольц отказывался это делать, утверждая, что тогда придется направлять на Украину военнослужащих бундесвера для обслуживания ракет, а это будет означать непосредственное участие Германии в вооруженном конфликте между Украиной и Российской Федерацией.
30 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:34
    Ну а что, для некоторых, тухлая ливерная колбаса тоже закуска... переживали на раз, два, когда понадобилось.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 14:43
      rocket757 hi, дело не в Колбасе, а в том что Запад решил повысить ставки, а возможно и начать по очень серьезному, страхов нет сзади Хозяин тычит и подбадривает, если не охолонут дело к Третьей пойдёт.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 16:13
        Мы сейчас не прогнозирует, не рассуждает... просто гадаем, кто на чем горазд.
        Сделать просто, подождать и посмотреть! Какие у нас другие варианты есть?
        Ах да, можно спичками, солью и прочим начинать запасаться, вот только зачем?
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 16:27
          дело не в Колбасе, а в том что Запад решил повысить ставки, а возможно и начать по очень серьезному, страхов нет сзади Хозяин тычит и подбадривает, если не охолонут дело к Третьей пойдёт.

          Это точно... Дело уже не в конкретном Шольце или Макроне... Тут уже вопрос о глобальном мире стоит, ну и конечно кто им будет командовать... Вопрос о выживании правил по которым живёт западная цивилизация, да и её самой... Впрочем и для нас это вопрос выживания страны и русской цивилизации... Так что пока идём лоб в лоб и каждый ждёт. что другой свернёт... Ставки повышаются!!!
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 14:44
      Несколько месяцев назад Киселёв, в выходных Вестях, рассказывал и показывал пять мостов Германии, взорвав которые немцы будут очень сильно переживать.
      Не знаю, кто и когда может совершить такую бяку в отношении "тихих и мирных" гансов, но жизнь на месте не стоит и всё может произойти даже в относительной далёкой от России Германии. Шарик то у нас не большой. wink
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 14:51
        кредо hi, вот без подначек и юмора вы серьезно??? Думаете если Колбаса дает разрешение и даст Киеву Таурусы то последует удар по Германии???
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          0
          Сегодня, 15:00
          Извините что влез. Ничего не будет. Будем дальше гасить укронацистов и всех кто к ним примкнет. Но на территории окраины
        2. кредо Звание
          кредо
          0
          Сегодня, 15:05
          кредо hi, вот без подначек и юмора вы серьезно??? Думаете если Колбаса дает разрешение и даст Киеву Таурусы то последует удар по Германии???

          Я не подначиваю никого и смешного здесь ничего не вижу.
          Мысль такую высказал товарищ Киселёв, не самый последний человек на канале "Россия", а я лишь её пересказываю. Будет ли реальное воплощение данного предположения Киселёва мне судить трудно, но по тому как ежедневно обстреливают Белгород и другие российские города а мы в ответ даже шута и всю его свору не пытаемся обнулить понимаю что наше руководство будет тянуть до последней "красной черты", которая даже не просматривается на нашем горизонте.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 15:10
            кредо, вы серьезно верите Киселеву, и думаете что он что-то знает и его мнение где-то учитывается? Он диктор, и не более.
            1. кредо Звание
              кредо
              0
              Сегодня, 15:23
              кредо, вы серьезно верите Киселеву, и думаете что он что-то знает и его мнение где-то учитывается? Он диктор, и не более.

              Верю я или не верю, но мысль у него была интересная для нас и одновременно неприятная для немцев.
              1. военком Котёнок Звание
                военком Котёнок
                0
                Сегодня, 16:51
                Ну и как там реакция на неприятную мысль? Уже отозвали разрешение на применение оружия по международно признанной территории РФ?
                Показать / Скрыть текст
                Это не "интересная мысль" называется, а "влажные сны".
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 16:15
        Шарик, он шарик и есть!!! В какую сторону не пойдёшь, все равно в исходную точку вернёшься....
        Про бумеранг даже напоминать не надо, все все знают... хотя некоторые не желают этого понимать!
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 14:41
    Депутаты бундестага ФРГ требуют от канцлера Шольца объяснить разрешение Украине наносить удары по РФ немецким оружием
    А что объяснять?!
    Старший же приказал... (с)
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 14:48
      Смею_заметить hi, Хозяин, не Старший приказал, и по тулумбусу им на свои парламенты и всех кто против глобального конфликта, их просто объявят "марионетками" Путина и вся недолга.
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 14:57
    . Сара Вагенкнехт

    Женщина вагон winked
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 15:05
      igorbrsv hi, на данном этапе истории и если верить её риторике, если верить, самая выгодная кандидат для России.
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 15:16
        самая выгодная кандидат для России.
        ...а это уже наркодурман,...ни кто на западе не выгоден для РФ....выбирает их хозяин ...имя ему хоздеп, которым управляют кланы транснациональных корпораций....и усё....каким бы не был западный популист...его раком поставят и будут ездить....так империя лжи устроена
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 15:20
          Крымский партизан 1974 hi, тогда зачем в этом спектакле присутствуют Орбан и Фицо?
          1. Крымский партизан 1974 Звание
            Крымский партизан 1974
            0
            Сегодня, 15:31
            , тогда зачем в этом спектакле присутствуют Орбан и Фицо?
            ...Сань...я полагаю это ролевые лица , и абсолютно не имеющие ни какой реальной силы...так...массовка... я могу назвать тебе западных массовщиков , которые с Кремлём в дёсна целовались и клялись "если станем то тогда будем", а в итоге когда стали к рулю оказались мразями кончеными ...так что не надо иллюзий ...всё пройдено давно
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 15:40
              Крымский партизан 1974, дык я и не спрю и во всех этих якобы братушек навроде Вучича и Орбана не верил никогда, просто если Запад всех держит за тистикулы то зачем позволчет тому же Орбану и Фицо "мутить воду" наоборот надо чтоб ВСЯ Европа в едином порыве выступила против России а так в рядах смутьяны глядя на которых могут начать и вопросы задавать.
              1. Крымский партизан 1974 Звание
                Крымский партизан 1974
                0
                Сегодня, 16:54
                в едином порыве выступила против России а так в рядах смутьяны глядя на которых могут начать и вопросы задавать.
                ...Сань, там идёт игра, а не что то там эдакое нормальное.... орбану выдали карту шута, он её и играет, но играет в игру против нас...нет там ни кого кто бы думал и заботился об своём населении ровно как и его безопасности
            2. guest Звание
              guest
              0
              Сегодня, 15:57
              Цитата: Крымский партизан 1974
              я могу назвать тебе западных массовщиков , которые с Кремлём в дёсна целовались и клялись "если станем то тогда будем", а в итоге когда стали к рулю оказались мразями кончеными ...

              Если речь про Мелони, то она никогда другом России не была.
              1. Крымский партизан 1974 Звание
                Крымский партизан 1974
                0
                Сегодня, 16:51
                Если речь про Мелони,
                ...нет, к примеру . маргшарини...клялась божилась что пост получит в есэ и всё будет в ёлочку с РФ...в итоге чьи подписи в рестрикциях...как же ...маргарини,..лягушник любитель бабулек тоже клялся с нормальными отношениями с РФ...и что в Итоге,....ливер клялся что торговля с РФ будет на пике со всех времён, и что всё проехал ...и что на деле, всё проехал ...да и так по каждому...нет там вменяемых и самостоятельных, даже у полосатых ставят те кто управляет транснациональными корпорациями...не надо иллюзий
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 15:11
    Она отметила, что позиция канцлера странным образом изменилась.

    Позиция канцлера изменилась самым ожидаемым образом. Просто поломался сперва, как с танками, а потом решил шагнуть в ногу с прочими партнёрами. Остался пока вопрос с поставкой ракет Taurus, посмотрим, долго ли ещё Шольц будет сопротивляться.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 15:21
      Монтесума hi, от силы месяц.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 15:32
        Цитата: Ропот 55
        Монтесума , от силы месяц.

        Всё будет зависеть от положения на ЛБС. Чем хуже пойдут дела у ВСУ, тем больше вероятность новых разрешений и поставок более дальнобойных вооружений.
  5. Aurelio
    Aurelio
    -1
    Сегодня, 15:17
    Scholz ha detto alla Bundestag di stare sereni , di non dar retta alle parole di fuoco dette da Putin . . tanto oramai l'hanno capito tutti che tra il dire e il fare c'è di mezzo ill mare.
  6. JcVai Звание
    JcVai
    0
    Сегодня, 15:22
    Тут нужно не объяснений требовать, а смотреть: где подальше от стран НАТО недвижимость появилась и где родственники тусуются.
    (Универсальное правило для политиков и чиновников, за исключением недееспособных по медицинским показателям)
  7. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 15:41
    Ранее Шольц выступал категорически против нанесения ударов по территории России с помощью немецкого оружия. Он заявлял, что такие действия могут привести к прямому конфликту России с Германией и призывал избегать создания таких ситуаций.

    Шольц не хотел, чтобы Германия первой дала согласие на применение оружия по России. Но уже несколько стран так или иначе дали на это согласие, соответственно, Шольцу уже нечего опасаться.
  8. НЕзлобный Звание
    НЕзлобный
    0
    Сегодня, 15:51
    Просто размышления:...
    Мне кажется, так дела не делаются. Как "так" и какие "дела"?
    Да вот, примерно так, бонбами, к примеру и по евро-странам.
    Не столь очевидно, но есть и нюансы: в этих странах много лояльных к РФ граждан. И если лупануть по "берлинупарижу", погибнет много цивильного населения. Которое, к слову, не столь однородно в европах в плане национальностей и ментальностей. Дададада.... Такая "загагулина", которую надо принимать во внимание. В принципе надо учитывать этот факт, как в целом, так и в деталях. И ракета в пригородах берлина может запросто настроить против РФ всю Азию, весь ближний восток с африкми в силу гибели мирных и (пока) лояльных к РФ гражданских "африканцев арапского происхождения".
    И просто интересно: РФ 24 февраля 2022 года точно знала свою силу и потенциал "набить всем морды"? Или знала, но не сильно достоверно? Или чего-то просто не предусмотрели? Глагол "не "предусмотрели" спецом указан во множественном числе, потомушта решение об СВО было принято коллегиально! По всем СМИ транслировали тот самый калоквиум, где Сам обратился с вопросом к каждому высокому и ответственному чиновнику. Помните? И все они проголосовали, фактически, именно "ЗА". Ответственность лежит на всех. И, к слову, этот механизм принятия решения о начале СВО - правилен! Справедлив! Логичен! Ответственность лежит на всех проголосовавших, в т.ч., ответственность за развитие ситуации и её фактический статус на данный момент времени.
    А в самом деле, если допустить, что РФ немного переоценила свою силу, то.... НЕ беда!!!!!! Банальность! В истории России примеров тому много. Нормуль, в Берлине дважды были. Надо эту силу набрать. Через ВПК, через экономику, через мобилизацию ресурсов во всех смыслах, через реальных союзников, которые будут готовы реально воевать плечом к плечу с Солдатами РФ. Силу надо собрать и проявить максимально эффективно и быстро. Просто ядрёными бонбами ситуацию не исправить КОРЕННЫМ образом. Можно напугать врагов бонбой, но есть и риск мобилизации вражинского обчества. А оно надо? .
    К слову, всем "бомбистам" для размышления: а если в ответ прилетит и погибнет много мам, пап, детишек, стариков?