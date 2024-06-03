Депутаты бундестага ФРГ требуют от канцлера Шольца объяснить разрешение Украине наносить удары по РФ немецким оружием
Разрешение канцлера ФРГ Олафа Шольца атаковать территорию Российской Федерации немецким оружием вызвало недовольство части депутатов бундестага – немецкого парламента. Об этом сообщает Handelsblatt.
Как стало известно, депутат Сара Вагенкнехт, регулярно выступающая с критическими заявлениями в отношении украинского конфликта, потребовала от главы правительства Германии объясниться относительно своего разрешения бить немецким оружием по российской территории. Она отметила, что позиция канцлера странным образом изменилась.
Ранее Шольц выступал категорически против нанесения ударов по территории России с помощью немецкого оружия. Он заявлял, что такие действия могут привести к прямому конфликту России с Германией и призывал избегать создания таких ситуаций. Но теперь для Шольца почему-то это перестало быть проблемой.
Вагенкнехт считает, что разрешение наносить удары по России немецким оружием не принесет ничего хорошего гражданам Германии. Ведь это действительно может привести к прямому столкновению двух государств, и в этом случае будут созданы огромные риски для всей Германии и ее населения в том числе.
Напомним, что «ястребы» в немецкой политической элите давно настаивали на передаче Украине немецких дальнобойных ракет Taurus. Шольц отказывался это делать, утверждая, что тогда придется направлять на Украину военнослужащих бундесвера для обслуживания ракет, а это будет означать непосредственное участие Германии в вооруженном конфликте между Украиной и Российской Федерацией.
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