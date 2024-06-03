В МИД Китая прокомментировали слова утратившего свою легитимность «президента» Украины Владимира Зеленского о том, что Пекин стремится сорвать так называемую мирную конференцию в Швейцарии.Слова официального представителя китайского внешнеполитического ведомства публикует агентство Reuters.В заявлении Мао Нин говорится, что в КНР никогда не стремились «разжечь пламя противоречий» и сохраняют приверженность любым усилиям для достижения скорейшего мира в текущем конфликте.Кроме того, представитель МИД Китая добавила, что для его страны важны отношения с Украиной, так как Пекин по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером Киева.- приводит издание слова китайского дипломата.Напомним, что ранее Мао Нин заявляла, что Китаю трудно принять участие в швейцарской конференции, так как там не будет соблюдено ни одно из требований, выдвигаемых Пекином. В частности, обязательное присутствие обеих сторон конфликта, равноправие участников и справедливое рассмотрение всех предложенных мирных инициатив, а не только украинской.В свою очередь, глава киевского режима раскритиковал позицию Китая, обвинив власти КНР в попытках срыва конференции в Швейцарии посредством использования своего дипломатического влияния на другие страны.

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