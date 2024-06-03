Китай ответил на обвинения главы киевского режима в срыве мирной конференции в Швейцарии

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Китай ответил на обвинения главы киевского режима в срыве мирной конференции в Швейцарии

В МИД Китая прокомментировали слова утратившего свою легитимность «президента» Украины Владимира Зеленского о том, что Пекин стремится сорвать так называемую мирную конференцию в Швейцарии.

Слова официального представителя китайского внешнеполитического ведомства публикует агентство Reuters.



В заявлении Мао Нин говорится, что в КНР никогда не стремились «разжечь пламя противоречий» и сохраняют приверженность любым усилиям для достижения скорейшего мира в текущем конфликте.

Кроме того, представитель МИД Китая добавила, что для его страны важны отношения с Украиной, так как Пекин по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером Киева.

Мы верим, что сможем добиться понимания и поддержки всех сторон

- приводит издание слова китайского дипломата.

Напомним, что ранее Мао Нин заявляла, что Китаю трудно принять участие в швейцарской конференции, так как там не будет соблюдено ни одно из требований, выдвигаемых Пекином. В частности, обязательное присутствие обеих сторон конфликта, равноправие участников и справедливое рассмотрение всех предложенных мирных инициатив, а не только украинской.

В свою очередь, глава киевского режима раскритиковал позицию Китая, обвинив власти КНР в попытках срыва конференции в Швейцарии посредством использования своего дипломатического влияния на другие страны.
28 комментариев
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  1. wanna Звание
    wanna
    +4
    Сегодня, 15:06
    Не стоит обвинять актера, он всего лишь «мясной» оратор, псевдопрезидент. Это американцы поручили ему сказать это.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +4
      Сегодня, 15:15
      Вас послушать так Зеленский просто агнец безвинный...
      А ведь это далеко не так.
      1. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 15:30
        Цитата: Лешак
        Вас послушать так Зеленский просто агнец безвинный...
        А ведь это далеко не так.

        Агнец безвинный и козёл бодливый - две большие разницы, как говорят в Одессе...
      2. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        0
        Сегодня, 15:51
        Цитата: Лешак
        А ведь это далеко не так.
        Далеко не так - Палачей также как и Судей казнили. хотя вроде бы при чем тут Палач, от только исполнял Приговор. Что там на Нюрнберге нацики бормотали: Мы только исполняли приказ.
    2. Болторез Звание
      Болторез
      +2
      Сегодня, 15:15
      Это американцы поручили ему сказать это.
      Псевдопрезидент сам себя таковым не считает, и свято уверен, что весь мир ( вэйзмир) должен быть на его стороне и засылать ему деньги. Кстати, вот он, в отличие от Bongo smile - еврей на все 100%. И про МоторСичь с его остатками былого забывать вам не стоит.
      1. wanna Звание
        wanna
        +5
        Сегодня, 15:18
        Китайцы не забыли МоторСич, а товарищ Актер, видимо, забыл.
        1. isv000 Звание
          isv000
          +1
          Сегодня, 15:33
          Цитата: wanna
          Китайцы не забыли МоторСич, а товарищ Актер, видимо, забыл.

          Вообще то китайцам надо бы обратится к первоисточнику, прежде чем в очередь вставать в попытках заполучить остатки советских чертежей...
          А, с другой стороны, красиво х охлы чинцев кинули, когда те повелись на разводку с предоплатой! lol Предоплата для ОПГ "Украина"... laughing
          1. Болторез Звание
            Болторез
            0
            Сегодня, 16:46
            остатки советских чертежей.
            Неужели от Союза ТАК много всего осталось/? 30 лет прошло.
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 15:19
        Цитата: Болторез
        Псевдопрезидент сам себя таковым не считает, и свято уверен

        Так вжился в роль! wassat
        1. Болторез Звание
          Болторез
          0
          Сегодня, 15:23
          Так вжился в роль!
          На самом деле это опасная шутка. Зеля играет роль лидера страны, героически противостоящей агрессору, именно поэтому реквизит- псевдоармейские тряпки выживальщика. Проблема в том, что с его точки зрения- он -на вершине своей карьеры- его, третьесортного комика (не Джим Керри) принимают в Букингемском дворце,Белом доме,Ватикане. Он не откажется от такого положения ни под каким предлогом. Профессиональная деформация.
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            +1
            Сегодня, 15:29
            Цитата: Болторез
            его, третьесортного комика

            вы смотрели сериал "Чёрное зеркало"?
            2 сезон 3 эпизод "Момент Валдо" Очень злободневно, прям созвучно с Зеленским. А это ещё в 2013 году снято...
            1. Болторез Звание
              Болторез
              0
              Сегодня, 15:31
              Да, смотрел.(жаль, что сериал утонул под весом политкорректности и негролюбия) Это все же карикатура.
              1. AllX_VahhaB Звание
                AllX_VahhaB
                +1
                Сегодня, 15:37
                Цитата: Болторез
                Это все же карикатура.

                Понятно что карикатура. Но некоторые серии, например про дронов которые всех подряд гасят и на людей охотятся... сейчас совсем по другому смотрится...
                Цитата: Болторез
                жаль, что сериал утонул под весом политкорректности

                Да! Последние пару сезонов, просто невозможно смотреть!
                1. Болторез Звание
                  Болторез
                  0
                  Сегодня, 15:38
                  дронов которые всех подряд гасят
                  Емкость батарей должна быть увеличена всегоничего на порядок- и это станет реальностью. Применение трехвалентного алюминия в рецептурах батарей может помочь.
    3. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 15:17
      Дали роль, он её и отыгрывает. Строго по сценарию!
    4. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 15:40
      Не стоит обвинять актера,

      Да с него ещё зрители вернуть деньги за билеты на спектакль не потребовали ...Обещал "Короля Лира" , а играет " Колобок " .
  2. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:09
    Старая как мир и отработанная технология .Надо свою вину, свалить на кого нибудь .Только у клоуна опять ,что то пошло не так
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 15:16
      APASUS hi, поведение Зеленского логично, могучий Китай чего-то не торопится с ответкой за Мотор Сич, Китай ловили на поставке формы для ВСУ да и квадрики торгуют по обе стороны а значит Пекину выгодно продолжение, вон F. T. (понятно что вражья СМИ) заявляют что Китай настаивать на поставки газа из России по внутренним ценам, вот и думай кто есть Китай в этом конфликте.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 15:24
        Цитата: Ропот 55
        Китай ловили на поставке формы для ВСУ да и квадрики торгуют по обе стороны а значит Пекину выгодно продолжение, вон F. T. (понятно что вражья СМИ) заявляют что Китай настаивать на поставки газа из России по внутренним ценам

        А что не так то? Пользуясь моментом выжать как можно больше для получения максимальной прибыли! Капитализм только так и работает!
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 15:34
          AllX VahhaB hi, я лично это понимаю, просто у нас на сайте много людей искренне (или почти искренне) считают что современный Китай супер мега мощное государство которое не чета нашему и от одного грозного окрика Пекина все дрожат, а еще они думают что не сегодня так завтра Китай как присоединиться к России да как пойдёт сокрушать этих проклятых из Вашингтона и Брюсселя и их прихлебателей, а как же ведь Китайские ТОВАРИЩИ прекрасно понимают что они будут следующими под катком Вашингтона.
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            +1
            Сегодня, 15:38
            Цитата: Ропот 55
            много людей искренне (или почти искренне) считают что современный Китай
            .......
            Это какие же д.урачки так думать могут? wassat
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 15:43
              AllX VahhaB, есть такие и их не мало, они до сих пор считают Китай коммунистическим, хотя там капитализм цветет буйным цветом.
      2. Комментарий был удален.
      3. Владимир_Тверь Звание
        Владимир_Тверь
        0
        Сегодня, 16:47
        ИМНО Нет у нас, у России друзей. Только партнеры. Хотя во внешней политике наверное только так и бывает.
  3. Aurelio
    Aurelio
    +2
    Сегодня, 15:10
    La Cina dice a Kiev . . di stare tranquilla . . tanto i Droni e tutte le attrezzature già concordate Micro Cip compresi continueranno a essere spediti !
  4. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 15:28
    Китай ответил на обвинения главы киевского режима в срыве мирной конференции в Швейцарии

    Китай, как взрослый состоявшийся мужчина, мог бы и проигнорировать детский лепет кукуевского гопника...
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 15:34
      Ну так.. видимо не взрослый и не состоявшийся, так же как мы оправдываются по поводу и без.
  5. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 15:33
    Ну вот зачем оправдываться "мы ничего такого" не хотели.. вы же запад провоцируйте на агрессию, идиоты.
  6. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 16:49
    Им на голову клоун - экспрезидент помои вылил, а они умылись и пытаются улыбаться и оправдываться.