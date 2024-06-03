Российская компания провела успешное тестирование отечественной лазерной спутниковой связи

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Российская компания провела успешное тестирование отечественной лазерной спутниковой связи

Российская компания завершила тестирование лазерной межспутниковой связи, испытания признаны успешными. Об этом сообщает в своем ТГ-канале разработчик "Бюро 1440".

Компания "Бюро 1440" поставила себе задачу создания отечественного сервиса широкополосной спутниковой связи с глобальным покрытием. В рамках реализации данной задачи разработчики уже провели первые тесты системы, которые признаны успешными. Предварительно в космос с космодрома Плесецк были выведены три спутника «Рассвет-2», оснащенные аппаратурой спутниковой связи с использованием протокола стандарта 5G NTN и терминалами межспутниковой лазерной связи. В ходе эксперимента космические аппараты обменялись информацией с помощью инфракрасных лазерных лучей.



30 мая 2024 года мы успешно завершили первую серию тестов лазерной межспутниковой связи собственной разработки. Более 200 ГБ были переданы на скорости 10 ГБит/ сек между космическими аппаратами на расстоянии более 30 км друг от друга

- говорится в сообщении компании.

Это был только первый тест, впереди еще много месяцев работы и экспериментов, чтобы создать широкополосную спутниковую связь с глобальным покрытием.

При такой технологии спутниковый интернет и связь будут доступны без перебоев в самых отдалённых уголках страны, а также там, где нет возможности разместить наземные базовые станции.

- заявили в Минцифры, комментируя успех "Бюро 1440".
17 комментариев
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  1. РМТ Звание
    РМТ
    +3
    Сегодня, 15:01
    "При такой технологии спутниковый интернет и связь будут доступны без перебоев в самых отдалённых уголках страны, а также там, где нет возможности разместить наземные базовые станции"
    Сколько нужно всего спутников?
    1. Dym71 Звание
      Dym71
      +2
      Сегодня, 15:12
      Цитата: РМТ
      Сколько нужно всего спутников?

      От 250 (информация есть на вики)
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +2
        Сегодня, 15:14
        Цитата: РМТ
        Сколько нужно всего спутников?

        А сколько бы не было ,это будет наша связь
    2. dauria Звание
      dauria
      +1
      Сегодня, 15:22
      Делите скорость канала на число абонентов .В теории один спутник Starlink может обслужить одновременно около 20 тысяч пользователей, но тогда скорость для каждого не превысит 1 Мбит/c, возможно, будет меньше. В Старлинк сейчас 5000 штук , планируют 40000. Китайцы тоже столько же.
      Пока не покупайте - у нас штраф до 30 тыс руб для физлиц. И за аппаратуру вывалите 300 000 руб.
  2. cpls22 Звание
    cpls22
    +1
    Сегодня, 15:17
    Облако зеркального конфетти на их орбите может быть большой проблемой , при таком виде межспутниковой связи. При том, что это облако дрейфует вместе с гирляндой спутников, и не ведёт к их разрушению. Интересно - в проектах Starlink и Starshield , какой вид связи используется ?
  3. goscha_04 Звание
    goscha_04
    0
    Сегодня, 15:17
    По моему в лазерной технологии ,всегда была беда большое потребление энергии , поэтому без особых эмоций ,на такое новшество
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +2
      Сегодня, 15:26
      Цитата: goscha_04
      без особых эмоций ,на такое новшество

      Как это на новшество и без эмоций.
      Отечественное всегда с эмоциями да ещё новый вид связи. Хотите сказать надо забыть и не разрабатывать - пусть США этим занимается, а мы купим?
      1. goscha_04 Звание
        goscha_04
        0
        Сегодня, 15:37
        разбивать свет на светит не светит ,было давно использовано сигнальщиками на морях ,а так старая идей в новой упаковке с новыми техническими возможностями
        1. Irokez Звание
          Irokez
          +1
          Сегодня, 15:42
          Цитата: goscha_04
          старая идей в новой упаковке с новыми техническими возможностями

          Вот Вы и сами подтверждаете, что это новшество. Скорость передачи и объём выше чем по проводам или волнам и с меньшими затратами.
    2. vargo Звание
      vargo
      +3
      Сегодня, 15:26
      Большое потребление скорее в условиях сильного затухания. Как в атмосфере например. Но на орбите условия уже выгоднее для подобного рода связи
      1. goscha_04 Звание
        goscha_04
        0
        Сегодня, 15:31
        Ну если учесть ,что спутники получат мини ядерную установку ,то конечно ,но пока это только было для Буревесника озвучено ,а ракета и спутник ,имеют очень разную массу .
      2. cpls22 Звание
        cpls22
        +1
        Сегодня, 15:40
        Цитата: vargo
        Но на орбите условия уже выгоднее для подобного рода связи

        Да, главное - прозрачность среды. В оптоволоконных линиях больших мощностей не требуется.
    3. cpls22 Звание
      cpls22
      +1
      Сегодня, 15:44
      Цитата: goscha_04
      в лазерной технологии ,всегда была беда большое потребление энергии

      Это касается только оружия, где делается ставка на энергетическое воздействие луча.
      Для связи достаточно чувствительных датчиков к лазерному излучению. От лазерной рулетки ведь не требуется свойств бластера ).
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 15:19
    главное что бы это пошло в массы у нас страна большая !
  5. JcVai Звание
    JcVai
    +1
    Сегодня, 15:42
    успешное тестирование отечественной лазерной спутниковой связи
    - успешное тестирование отечественной лазерной связи - это когда "случайно" оказавшиеся на пути натовские спутники теряют управление и сходят с орбиты ;)

    Вообще, технологии передачи лазером/ик уже лет 40+ (по крайней мере у нас частники еще в 90х экспериментировали с указкой и фотоэлементом/резистором для соединений окно-в-окно между домами в пределах прямой видимости).
    В данном случае ключевое: лазерная связь исключительно заатмосферная, межспутниковая на 10гбитах в пределах 30км, с поверхностью, естественно, радиоканал.
    Из опущенного важного: производственная база - компоненты наши или импорт?
    Так же не раскрыта высота: если это низкоорбитальные спутники - то да, имеем свое решение для 5G NTN на поддерживающих смартфонах в удаленной местности, а если геостационарники - то без наземного ретранслятора (читай без операторской базовой станции рядом) до них пользовательские смарты не добьют.
    1. goscha_04 Звание
      goscha_04
      0
      Сегодня, 15:53
      Я бы сейчас не смотрел на коплектующии ,кодировка будет своя ,а это главное при передаче данных
  6. voffka Звание
    voffka
    0
    Сегодня, 16:20
    [/quote]От лазерной рулетки ведь не требуется свойств бластера ).[/quote]
    А было бы неплохо, прям как в пословице: 7 раз отрежь, потом померишь