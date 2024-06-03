Российская компания провела успешное тестирование отечественной лазерной спутниковой связи
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Российская компания завершила тестирование лазерной межспутниковой связи, испытания признаны успешными. Об этом сообщает в своем ТГ-канале разработчик "Бюро 1440".
Компания "Бюро 1440" поставила себе задачу создания отечественного сервиса широкополосной спутниковой связи с глобальным покрытием. В рамках реализации данной задачи разработчики уже провели первые тесты системы, которые признаны успешными. Предварительно в космос с космодрома Плесецк были выведены три спутника «Рассвет-2», оснащенные аппаратурой спутниковой связи с использованием протокола стандарта 5G NTN и терминалами межспутниковой лазерной связи. В ходе эксперимента космические аппараты обменялись информацией с помощью инфракрасных лазерных лучей.
30 мая 2024 года мы успешно завершили первую серию тестов лазерной межспутниковой связи собственной разработки. Более 200 ГБ были переданы на скорости 10 ГБит/ сек между космическими аппаратами на расстоянии более 30 км друг от друга
- говорится в сообщении компании.
Это был только первый тест, впереди еще много месяцев работы и экспериментов, чтобы создать широкополосную спутниковую связь с глобальным покрытием.
При такой технологии спутниковый интернет и связь будут доступны без перебоев в самых отдалённых уголках страны, а также там, где нет возможности разместить наземные базовые станции.
- заявили в Минцифры, комментируя успех "Бюро 1440".
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