Российская компания провела успешное тестирование отечественной лазерной спутниковой связи

30 мая 2024 года мы успешно завершили первую серию тестов лазерной межспутниковой связи собственной разработки. Более 200 ГБ были переданы на скорости 10 ГБит/ сек между космическими аппаратами на расстоянии более 30 км друг от друга

При такой технологии спутниковый интернет и связь будут доступны без перебоев в самых отдалённых уголках страны, а также там, где нет возможности разместить наземные базовые станции.

Российская компания завершила тестирование лазерной межспутниковой связи, испытания признаны успешными. Об этом сообщает в своем ТГ-канале разработчик "Бюро 1440".Компания "Бюро 1440" поставила себе задачу создания отечественного сервиса широкополосной спутниковой связи с глобальным покрытием. В рамках реализации данной задачи разработчики уже провели первые тесты системы, которые признаны успешными. Предварительно в космос с космодрома Плесецк были выведены три спутника «Рассвет-2», оснащенные аппаратурой спутниковой связи с использованием протокола стандарта 5G NTN и терминалами межспутниковой лазерной связи. В ходе эксперимента космические аппараты обменялись информацией с помощью инфракрасных лазерных лучей.- говорится в сообщении компании.Это был только первый тест, впереди еще много месяцев работы и экспериментов, чтобы создать широкополосную спутниковую связь с глобальным покрытием.- заявили в Минцифры, комментируя успех "Бюро 1440".