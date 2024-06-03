WP: Зеленскому не удалось завоевать такую же поддержку стран Азии, какую он имеет на Западе
Главе киевского режима Владимиру Зеленскому во время своего посещения Сингапура и Филиппин не удалось завоевать такую же поддержку стран Азии, какую он имеет на Западе. Судьба Украины не находит среди них заметного эмоционального отклика.
Такое мнение высказал в своей статье обозреватель газеты The Washington Post (WP) Ишан Тарур.
Глава украинского государства, президентский срок которого закончился еще 20 мая, раскритиковал Пекин за его поддержку России и отказ от участия в «мирной» конференции по Украине в Швейцарии. Впрочем, Зеленскому не удается наладить отношения и со многими другими государствами региона.
- отмечает журналист.
По мнению профессора сингапурского Национального университета Раджи Мохана, недоверие к Зеленскому лидеров Азии является частью общеазиатского недоверчивого отношения к западным политикам. В странах континента распространено мнение, что между словами и делами Запада есть большая пропасть. И когда западные лидеры начинают говорить о международном миропорядке и общечеловеческих ценностях, в Азии воспринимают подобные высказывания крайне прохладно.
Единственной «победой» Зеленского в Азии можно, наверное, назвать согласие президента Восточного Тимора Лешти Жозе Рамуш-Орта посетить «мирную» конференцию по Украине в Швейцарии.
В своей беседе с Ишаном Таруром глава азиатского государства пояснил, почему в Азии равнодушно относятся к украинскому конфликту.
- считает президент Восточного Тимора.
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