WP: Зеленскому не удалось завоевать такую же поддержку стран Азии, какую он имеет на Западе

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WP: Зеленскому не удалось завоевать такую же поддержку стран Азии, какую он имеет на Западе

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому во время своего посещения Сингапура и Филиппин не удалось завоевать такую же поддержку стран Азии, какую он имеет на Западе. Судьба Украины не находит среди них заметного эмоционального отклика.

Такое мнение высказал в своей статье обозреватель газеты The Washington Post (WP) Ишан Тарур.

Глава украинского государства, президентский срок которого закончился еще 20 мая, раскритиковал Пекин за его поддержку России и отказ от участия в «мирной» конференции по Украине в Швейцарии. Впрочем, Зеленскому не удается наладить отношения и со многими другими государствами региона.

Трудности Зеленского в Азии не ограничиваются Китаем

- отмечает журналист.

По мнению профессора сингапурского Национального университета Раджи Мохана, недоверие к Зеленскому лидеров Азии является частью общеазиатского недоверчивого отношения к западным политикам. В странах континента распространено мнение, что между словами и делами Запада есть большая пропасть. И когда западные лидеры начинают говорить о международном миропорядке и общечеловеческих ценностях, в Азии воспринимают подобные высказывания крайне прохладно.

Единственной «победой» Зеленского в Азии можно, наверное, назвать согласие президента Восточного Тимора Лешти Жозе Рамуш-Орта посетить «мирную» конференцию по Украине в Швейцарии.


В своей беседе с Ишаном Таруром глава азиатского государства пояснил, почему в Азии равнодушно относятся к украинскому конфликту.

На большей части Глобального Юга это рассматривается как война Европы, Америки и России

- считает президент Восточного Тимора.
12 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:05
    «Зеленскому не удалось завоевать такую же поддержку стран Азии, какую он имеет на Западе» —

    — «Запад есть Запад, Восток есть Восток» ...
    1. ГГВ Звание
      ГГВ
      0
      Сегодня, 15:56
      Так он свой сын собаки для запада, поэтому и поддержка,а для остальных наглый попрошайка, ещё и занюханый парошочьком с Колумбии.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 16:11
        Владимиру Зеленскому во время своего посещения Сингапура и Филиппин не удалось завоевать такую же поддержку стран Азии, какую он имеет на Западе.

        И никогда не удастся... Это Западу постоянно нужны клоуны и шоу - он на этом бабло зарабатывает... А для Азии гораздо важнее традиции предков и душа...
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 16:05
      Восток - дело тонкое, Петруха. (С) Белое солнце пустыни.
      Восток послал просроченного диктатора в пешее путешествие по известному адресу. laughing good
      Предстоящий саммит в Казани БРИКС+ для стран Глобального Юга гораздо интереснее и важнее, чем беспонтовый междусобойчик в тесном ЛГБТшном кругу в Швейцарии. lol laughing
      1. Roust Звание
        Roust
        0
        Сегодня, 16:57
        Эээх, хорошо сказал, Бородач!
  2. goscha_04 Звание
    goscha_04
    +1
    Сегодня, 15:09
    Единственной «победой» Зеленского в Азии можно, наверное, назвать согласие президента Восточного Тимора Лешти Жозе Рамуш-Орта посетить «мирную» конференцию по Украине в Швейцарии. Как сказали после объявления протокольной службы на саймете в Швецарии про общую фотографию членов ,отказы полетели со всех сторон
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 15:12
    Зеля в политике ведёт себя как слон в посудной лавке. Запад терпит потому как заокеания приказала да и со многими, западными, политиками он на одной волне (вполне могли бы быть соседями в палате психушки), а восток... Восток дело тонкое...
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:12
    Единственной «победой» Зеленского в Азии можно, наверное, назвать согласие президента Восточного Тимора

    Это же Восточный Тимог !
    Тогда участие стран Недобалтики ,можно воспринимать как МЕГА УСПЕХ
  5. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 15:19
    Хорошо одетый и ухоженный президент заморской страны с интересом и недоумением смотрел на небритого, в помятой футболке и походных штанах человека, которого ему представили как президента "свободолюбивой, независимой и могущественной" страны Европы.
    "Кто это и почему он выглядит как нищеброд?" - спросил президент заморской страны своего министра иностранных дел.
    "Это бывший президент Украины" - ответил министр и добавил - "и выглядит и одевается он так чтобы вызывать жалость и сочувствие у окружающих".
    "Бедолага. Помочь что ли ему. Министр возьмите из моего чемодана прошлогодний костюм и принесите его сюда. Мы хоть и маленькая страна, но денег на приличный костюм для президента, хоть и бывшего нам не жалко" - сказал президент заморской страны и занял за столом своё место.

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    П.С. Для администратора ВО - это не флуд, а живое изложение вашей сухой статьи. hi
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 16:54
      Зельц, типа, только что из окопа. Ему всё можно. Поручкается и опять на амбразуру.
  6. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +2
    Сегодня, 15:25
    Как этот нюхач может поддержку завоевать если он из себя ничего не представляет. Марионетка. Какой смысл с ним на полном серьезе что то обсуждать и что то обещать. Это как говорить с руками...
  7. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 16:12
    «Зеленскому не удалось завоевать такую же поддержку стран Азии, какую он имеет на Западе»
    Что говорит исключительно об отсутствии такого влияния США на страны Азии как на страны Европы.И посмотрим, если завтра США скажут Европе к Черту Украину - какая будет поддрежка Зеленскому в Европе?