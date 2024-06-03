Представитель Китая задал главе Пентагона вопрос: не собираются ли США создавать азиатский аналог НАТО
Глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопрос научного сотрудника Академии военных наук китайской армии Цао Яньчжуна о возможных планах Вашингтона сформировать в странах Азиатско-Тихоокеанского региона систему военных альянсов, подобную НАТО, отметил, что такие планы есть. Когда же Цао Яньчжун напомнил, что расширение Североатлантического альянса на восток привело к украинскому кризису, Остин заявил, что не считает, что причиной вооруженного конфликта на Украине стало расширение западного военного влияния на восток.
По мнению руководителя американского военного ведомства, украинский кризис якобы начался исключительно вследствие "агрессивной политики Москвы". Между тем, Остин добавил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе существуют страны, обладающие схожими ценностями и общим видением своего будущего. Глава Пентагона считает подобное положение вещей положительным и подчеркнул, что США продолжат делать подобные вещи.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны КНР Дун Цзюнь заявил о полной готовности Пекина к любому возможному сценарию в отношении поддерживаемой США "независимости Тайваня". Глава китайского оборонного ведомства подчеркнул, что КНР является великой державой, которая должна достичь и обязательно достигнет национального воссоединения.
Официальный представитель китайского Минобороны У Цянь при этом заявил, что армия Китая готова вместе с армией РФ защищать справедливость в мире, таким образом воплощая достигнутый главами двух государств консенсус.
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