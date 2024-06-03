Представитель Китая задал главе Пентагона вопрос: не собираются ли США создавать азиатский аналог НАТО

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Представитель Китая задал главе Пентагона вопрос: не собираются ли США создавать азиатский аналог НАТО

Глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопрос научного сотрудника Академии военных наук китайской армии Цао Яньчжуна о возможных планах Вашингтона сформировать в странах Азиатско-Тихоокеанского региона систему военных альянсов, подобную НАТО, отметил, что такие планы есть. Когда же Цао Яньчжун напомнил, что расширение Североатлантического альянса на восток привело к украинскому кризису, Остин заявил, что не считает, что причиной вооруженного конфликта на Украине стало расширение западного военного влияния на восток.

По мнению руководителя американского военного ведомства, украинский кризис якобы начался исключительно вследствие "агрессивной политики Москвы". Между тем, Остин добавил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе существуют страны, обладающие схожими ценностями и общим видением своего будущего. Глава Пентагона считает подобное положение вещей положительным и подчеркнул, что США продолжат делать подобные вещи.



Ранее сообщалось, что глава Минобороны КНР Дун Цзюнь заявил о полной готовности Пекина к любому возможному сценарию в отношении поддерживаемой США "независимости Тайваня". Глава китайского оборонного ведомства подчеркнул, что КНР является великой державой, которая должна достичь и обязательно достигнет национального воссоединения.

Официальный представитель китайского Минобороны У Цянь при этом заявил, что армия Китая готова вместе с армией РФ защищать справедливость в мире, таким образом воплощая достигнутый главами двух государств консенсус.
13 комментариев
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +5
    Сегодня, 15:59
    Не нужно задавать глупых вопросов, они желают остаться хозяевами вселенной и за этой целью пойдут на все. Нужно искать способ отбить у них охоту к хозяйским замашкам.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 16:03
      Остин заявил, что не считает, что причиной вооруженного конфликта на Украине стало расширение западного военного влияния на восток.

      Ну да, конечно, как же как же... Но почему -то всюду куда суют свой "исключительно" длинный нос американцы, тут же вспыхивает война... am
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +1
        Сегодня, 16:06
        Цитата: Lev_Russia
        почему -то всюду куда суют свой "исключительно" длинный нос американцы, тут же вспыхивает война...

        На этом построено государство ,это его принципы.Ограбить и жить за счет кого то. Посмотрите на ЕС ,даже своего партнера грабят не стесняясь
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 16:20
        У берегов Китая и так всё время трутся НАТО и АУКУС.
        Какой ещё КУСь нужен Китаю?
  2. goscha_04 Звание
    goscha_04
    +3
    Сегодня, 16:00
    Ну ни что не мешает странам с другим видением мира тоже создавать союзы ,для уменьшения влияния США.
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 16:09
    А что мешает Китаю создать союз(военный).В Азии,на Тихом океане.С участием России?
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 16:19
      То что обычно мешает плохому танцору, очень помогло бы и Кремлю и Китаю
    2. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 16:32
      Цитата: dmi.pris1
      А что мешает Китаю создать союз(военный).В Азии,на Тихом океане.С участием России?

      Очевидно, экономика.
  4. goscha_04 Звание
    goscha_04
    -2
    Сегодня, 16:20
    Китайцы молодцы ,они могут выстраивать свою стратегегию на десятилетия, попутно смотря как справляются с вызовами соседи ,ни куда не торопятся ,потихоньку захватывая рынки стран конкурентов своими товарами ,мы ждали решения по Донбасу 8 лет ,а Китай по Тайваню подходит к точке военного решения конфликта ,но отодвигает и отодвигает , я думаю хочет решения Украинского конфликта ,тогда Россия будет свободна и тогда спина к спине и тогда и США будет обычная страна
  5. Ясная Звание
    Ясная
    +1
    Сегодня, 16:29
    Цитата: Бородач
    У берегов Китая и так всё время трутся НАТО и АУКУС.
    Какой ещё КУСь нужен Китаю?

    Одна говорильня со стороны противников агнлосаксов.
    Пока Россия, Китай и их сторонники не начнут создавать реальные угрозы США у её границ, чихать они хотели на все задаваемые им вопросы.
  6. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 16:43
    Какие вопросы!? Дайте ему банан!
  7. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 16:47
    А меня еще минусуют, когда я пишу, что Си бодро шагает по граблям Путина. Тот тоже все спрашивал и доспрашивался, теперь на его территории идет война, гибнут люди, и он не знает, что с этим делать.
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 16:50
    Интересно,а когда афроамериканцы врут они краснеют или ещё более чернееют чем есть . . . winked