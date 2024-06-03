МИД Казахстана раскритиковал идею Зеленского дать интервью СМИ страны о «российской угрозе» региону

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МИД Казахстана раскритиковал идею Зеленского дать интервью СМИ страны о «российской угрозе» региону

Идея главы киевского режима Владимира Зеленского дать интервью ряду средств массовой информации Центральной Азии, в том числе казахстанских, о якобы наличествующей «российской угрозе» региону, представляется сомнительной. С таким заявлением выступил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, выступая на брифинге перед журналистами.

Ранее стало известно, что украинский режим пригласил в Киев представителей нескольких частных медиа Казахстана. Они должны будут взять у Зеленского интервью, в котором последний расскажет о том, как Россия якобы угрожает Казахстану и другим странам Центральной Азии.

Хотел бы сказать, что вся эта затея с интервью нам представляется весьма сомнительной. Оно получилось больше эмоциональным, чем рациональным. Куда проще было бы обращаться к казахстанской аудитории посредством украинских СМИ

- подчеркнул представитель МИД Казахстана.

Следует отметить, что Украина целенаправленно пытается настроить против России другие страны постсоветского пространства – от республик Закавказья до государств Центральной Азии. Это делается с целью ослабления российских позиций в данных регионах, а также для возможного дальнейшего провоцирования ненависти по отношению к России и последующего перехода к враждебным действиям в отношении нашего государства.

Именно с этой целью киевский режим и пытается организовать данное интервью Владимира Зеленского. Хорошо, что власти Казахстана не очень позитивно отнеслись к данной идее, хотя и охарактеризовали ее максимально мягко.
13 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 15:26
    Ну да а то что Казахстан опасаясь санкций США, стал на сторону Запада пусть и не во всем, а то что проплаченные Западом активисты начали сеять вражду и настраиват россиян против казахов, почему МИД Казахстана не займётся этими вопросами.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 15:38
      Азия, не становись на украинские грабли и не будет никакой угрозы, но если вы будете слушать клоуна и поступать так, как он вам советует, то угроза точно появится...
    2. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      -2
      Сегодня, 15:46
      Цитата: Ропот 55
      а то что проплаченные Западом активисты начали сеять вражду и настраиват россиян против казахов, почему МИД Казахстана не займётся этими вопросами.
      Точно МИД, а не Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті или Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі.
  2. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 15:29
    Кроме России пока что все остальные страны бывшего СССР так и не определились с тем как называть Зеленского - президент Украины или бывший президент Украины, а пора бы.
    Всё в многовекторность играют
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 15:36
      У нас его называют нелегитимным президентом.Впрочем для него это что в лоб,что по лбу.Он остается тем,кем есть.Причем о нелегетимности ,кроме нас никто и не заикаится.К чему бы это? request
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 15:45
        У нас его называют нелегитимным президентом.Впрочем для него это что в лоб,что по лбу.Он остается тем,кем есть.Причем о нелегетимности ,кроме нас никто и не заикаится.К чему бы это? request

        Это тем более странно при том что у нас давно определён термин в отношении лиц незаконно именуемых себя властью - самозванец. angry
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 16:02
          Зато признают лигитимной властью-Раду и ее председателя.Или как там его.Плюются туда,называют последней сволочью,но признают лигитимной властью.Не кажется ли это Вам-лицемерием?Они враги,о какой легитимности или нет вообще может идти разговор?
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 15:33
    Опомнились.Эта встреча Зеленского с СМИ из Средней Азии была несколько дней назад.
  4. ximkim Звание
    ximkim
    -2
    Сегодня, 15:35
    Хоть бы взяли интервью , так будет интересно знать плоды президента В. Путина .
  5. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    +2
    Сегодня, 15:36
    А презик то просрочен. На жаргоне продавцов продтоварами есть изумительное определение для просроченных товаров - "просрачка", составленное из словосочетания "просраться от просрочки". Такой вот подходящий для Зели эпитет.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 15:40
      Цитата: DvaParovoza
      "просраться от просрочки".

      От Зели-просрочки всю Европу пронесет по полной ! belay
    2. HAM Звание
      HAM
      +1
      Сегодня, 15:40
      Погодите,это ещё впереди....
  6. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 16:55
    Кремлевские западные партнеры ведут Казахстан по тому же сценарию, что и укрорейх, один в один. А Токаев тот же Януковощ, только в профиль.