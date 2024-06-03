В Казахстане больше не считают «Талибан» террористической организацией

Афганское движение «Талибан» (запрещено в РФ и внесено в список террористических организаций), пришедшее вновь к власти в 2021 году, теперь не считается террористической организацией на территории Казахстана. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями стран ОДКБ в Астане.По словам казахстанского президента, причиной такого шага стала важность для страны и региона в целом развития торгово-экономического сотрудничества с Афганистаном, а также очевидность того, что талибы являются «долгосрочным фактором». Токаев отметил необходимость работать над тем, чтобы вовлекать Афганистан в межрегиональные связи для благополучия всего Центральноазиатского региона.Напомним, что в правительстве Казахстана еще в конце прошлого года заявляли о планах исключить движение «Талибан»* из списка запрещенных организаций, объясняя это отсутствием его в списке террористических организаций СБ ООН.Разговоры о возможности принятия подобного решения идут и в России. Стоит отметить, что наша страна развивает сотрудничество с Афганистаном, и представители талибов, несмотря на свой статус, неоднократно бывали в России.Талибы, свергнутые при помощи США осенью 2001 года, вернули себе власть над Афганистаном через двадцать лет, в августе 2021 года.

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