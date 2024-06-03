В Казахстане больше не считают «Талибан» террористической организацией

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В Казахстане больше не считают «Талибан» террористической организацией

Афганское движение «Талибан» (запрещено в РФ и внесено в список террористических организаций), пришедшее вновь к власти в 2021 году, теперь не считается террористической организацией на территории Казахстана. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями стран ОДКБ в Астане.

По словам казахстанского президента, причиной такого шага стала важность для страны и региона в целом развития торгово-экономического сотрудничества с Афганистаном, а также очевидность того, что талибы являются «долгосрочным фактором». Токаев отметил необходимость работать над тем, чтобы вовлекать Афганистан в межрегиональные связи для благополучия всего Центральноазиатского региона.



Напомним, что в правительстве Казахстана еще в конце прошлого года заявляли о планах исключить движение «Талибан»* из списка запрещенных организаций, объясняя это отсутствием его в списке террористических организаций СБ ООН.

Разговоры о возможности принятия подобного решения идут и в России. Стоит отметить, что наша страна развивает сотрудничество с Афганистаном, и представители талибов, несмотря на свой статус, неоднократно бывали в России.

Талибы, свергнутые при помощи США осенью 2001 года, вернули себе власть над Афганистаном через двадцать лет, в августе 2021 года.
14 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 15:52
    Всё правильно Казахстан сделал, запрещённые (пока) у нас, реальная власть в Афгане а так как Казахстану Афганистан нужен то логично убрать их из списка террористов.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -2
      Сегодня, 15:57
      Ну так и мы (РФ) вроде как собираемся исключить "Талибан" из числа террористических государств... Уж не знаю чем нам это аукнется и аукнется ли вообще... Но пока живём по принципу -" враг моего врага, хотя бы временный, но попутчик...
      1. APASUS Звание
        APASUS
        -1
        Сегодня, 16:03
        Цитата: Lev_Russia
        Уж не знаю чем нам это аукнется и аукнется ли вообще...

        С такими ребятами надо дружить и торговать . Накрутили ходку США не многие и это одни из них.Тяжело у них с продовольствием ,а предложить им есть что. Да и по последнему докладу ООН ,посевы мака сократили на 95-96%
      2. Luminman Звание
        Luminman
        -1
        Сегодня, 16:42
        Цитата: Lev_Russia
        Но пока живём по принципу -" враг моего врага, хотя бы временный, но попутчик...

        Чем плох этот принцип?
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 16:46
          Чем плох этот принцип?

          А кто сказал, что он плох...??? Нормальный принцип... Особенно сегодня... hi
  2. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 15:57
    Если России удастся окончательно закрепится в Афгане, обеспечив добычу ископаемых и транзит в Индию и Пакистан то про Запад можно будет окончательно забыть. И с Китаем тоже будет легче разговаривать, а то дружба дружбой а постоянно скидки канючат, пользуются обстоятельствами...
    1. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      +1
      Сегодня, 16:10
      Салом надо закусывать. Чтобы голова сразу не отлетала.
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 16:12
        Цитата: Прокоп_Свинин
        Салом надо закусывать. Чтобы голова сразу не отлетала.

        Так вы ж сало уронили, пока орали хероям сала!
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 16:38
      Цитата: isv000
      Если России удастся окончательно закрепится в Афгане, обеспечив добычу ископаемых...

      Там по этой теме уже китайцы вовсю суетятся
  3. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 16:27
    Конечно талибы в Афгане единственная крепкая сила и власть, но показушная борьба с наркотой, присяга лидеров Аль Каиды лидеру движения Талибан...сомнительная тема, надо очень аккуратно взаимодействовать с этими персонажами.
  4. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    0
    Сегодня, 16:29
    Это какой-то пиар. Хотели бы просто торговать уже давно бы торговали с ними. Ни для кого не секрет что у торгашей мозгов больше чем у политиканов. А тут пишут, пишут, пишут .... Ждут когда мы к этому привыкнем?
  5. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 16:40
    Всё правильно мы делаем. Всему своё время. Зачем бежать впереди паровоза. Восток - дело тонкое. И тёмное.
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 16:45
    Вот это не просто многовекторность,а многовекторнииииищщщщщееееее. . . fellow
  7. goscha_04 Звание
    goscha_04
    0
    Сегодня, 16:49
    А что Казахам не дружить с талибами ,они с ними и границами не соеденяются