Российские войска выбили противника с восточных окраин Карловки

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Российские войска выбили противника с восточных окраин Карловки

Украинские войска продолжают отступать в районе Карловского водохранилища. По последним данным, штурмовые подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии овладели восточной окраиной Карловки, продвинувшись на глубину до полутора километров при ширине фронта около 500 м. По сообщениям противника, он утратил контроль над Карловскими дачами.

Продвижение российских войск позволяет к настоящему моменту контролировать около половины южной береговой линии Карловского водохранилища.





ВСУ пытаются удержаться западнее так называемого южного Карловского рукава, который переходит в цепочку водоёмов, идущую к южным предместьям Нетайлово. Само Нетайлово, напомним, уже освобождено российской армией.

У противника мало шансов удержать под контролем Карловку ввиду того, что она расположена в низменности. Поэтому есть вероятность того, что отступать на этом направлении ВСУ с потерями продолжат в направлении высот, расположенных на правом берегу водохранилища и реки Волчья.

Напомним, что в 2014 году за Карловку уже шли ожесточённые бои - между ВСУ и ополчением Донбасса. Тогда украинским войскам удалось завладеть селом. И вот, спустя 10 лет, ВС РФ поэтапно выбивают ВСУ из этого населённого пункта.
11 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 16:17
    Как всегда кто-то скажет - подумаешь какая то Карловка, да за два года войны мы должны уже Киев брать... А вы пойдите и возьмите хотя бы Карловку... Да на Донбассе вся земля уже кровью наших пацанов пропитана... Да и враг ту нас очень серьёзный - консолидированный Запад и сумасшедшая Украина... Так пойдите и возьмите, а потом уж чушь пишите...
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 16:24
      Можно подумать, в прошлом враги были скромнее, вот только подходы к войне встречались разные, с разными результатами, соотв. Не к парням вопросы, естественно, но к политикам прежде всего и к высшему генералитету, во вторую очередь.
      1. goscha_04 Звание
        goscha_04
        +1
        Сегодня, 16:39
        Вот тут ты прав на все 100%,политики интригуют ,а парням приходится отдуваться своими жизнями
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 16:47
      Лично я не говорю-"подумаешь".Мы сражаемся с такими же,упорными,отчаянными.Да,они верят в свою идею,кривую,безрукую,но идею.И то,что не сделано должно было в 2014 году обходится большой русской кровью.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 16:49
        События 14го большая и больная тема. Увы.
    3. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 16:55
      Западный берег Карловского водохранилища значительно выше восточного и сильно укреплен. Там же проходит трасса М30, удобная для переброски подкреплений ВСУ из Селидово — одного из центральных логистических хабов ВСУ в Донбассе.

      От Карловки до Селидово — всего 13 километров, что достаточно для поражения логистики ВСУ из ствольной артиллерии, не говоря уже о реактивной. Кроме того, за Карловкой до Селидово нет крупных сёл и деревень, где ВСУ можно было бы закрепиться.

      Украинские источники подтверждают, что за Карловку уже начались бои. По их мнению, "это такой психологический момент, как Авдеевка или Очеретино". И, как только будет взята балка Домаха перед Карловкой, ситуация станет неконтролируемой.

      Следующая цель ВС РФ — Покровск
      По этой же линии из водохранилищ — к северу от Карловки — идёт наступление от Уманского на Новосёловку Первую.

      Там тоже есть успех — севернее Уманского ВС РФ продвинулись до 750 метров и закрепились у восточной части балки Бабаки, сообщают украинские паблики. Американский институт изучения войны (IWN) ожидает, что ВСУ скоро сдадут также Яснобродовку, расположенную между Карловкой и Первой Новосёловкой, и "отойдут за естественные водные преграды, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте в районе Карловского водохранилища".

      В частности, Покровское направление противник считал главным для ВС РФ в летней кампании. Об этом сообщал главком Александр Сырский в Telegram и другие украинские источники.

      "Именно здесь сосредоточены основные ударные силы врага, который пытается прорвать оборону наших войск и, развивая успех, выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск", — указал главком.

      После взятия Покровска можно будет освобождать города Константиновку и Славянск в ДНР и выходить на границы республики.

      "С занятием Покровска Кремль планирует обойти украинские оборонительные сооружения на восточном фронте и окружить группировку ВСУ в укрепрайонах Константиновке и Славянске. Украине рекомендуют перебросить все резервы на это направление, чтобы остановить прорыв и стабилизировать фронт", — сообщил Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источники в британской разведке.
      1. goscha_04 Звание
        goscha_04
        0
        Сегодня, 17:03
        Наверное на меня куча минусов зайдёт ,но всё же напишу ,сейчас пофиг какой берег под украинцами ,высокий или очень высокий , сейчас фабы с умпк решают всё
  2. bk316 Звание
    bk316
    +4
    Сегодня, 16:23
    Это уже 25 км от Донецка. Еще чуть чуть и ВСУшная арта перестанет доставать.
    Медленно но верно движемся к границам ДНР.
    1. Single-n Звание
      Single-n
      +1
      Сегодня, 16:43
      А как там группировка в Красногоровке? в 10 км от города.И 25 км это до ЦЕНТРА Донецка. Так что прилеты еще долго будут.
      Но хоть так ползем. Пока ползем ВСУ не до обстрелов городов.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 16:45
        От Донецка до Карловки меньше 25 км.На карте это видно.

  3. Комментарий был удален.
  4. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 17:00
    На military summary Дима говорит, что опять колонна попала под дроны (граница с Сумами).