Украинские войска продолжают отступать в районе Карловского водохранилища. По последним данным, штурмовые подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии овладели восточной окраиной Карловки, продвинувшись на глубину до полутора километров при ширине фронта около 500 м. По сообщениям противника, он утратил контроль над Карловскими дачами.Продвижение российских войск позволяет к настоящему моменту контролировать около половины южной береговой линии Карловского водохранилища.ВСУ пытаются удержаться западнее так называемого южного Карловского рукава, который переходит в цепочку водоёмов, идущую к южным предместьям Нетайлово. Само Нетайлово, напомним, уже освобождено российской армией.У противника мало шансов удержать под контролем Карловку ввиду того, что она расположена в низменности. Поэтому есть вероятность того, что отступать на этом направлении ВСУ с потерями продолжат в направлении высот, расположенных на правом берегу водохранилища и реки Волчья.Напомним, что в 2014 году за Карловку уже шли ожесточённые бои - между ВСУ и ополчением Донбасса. Тогда украинским войскам удалось завладеть селом. И вот, спустя 10 лет, ВС РФ поэтапно выбивают ВСУ из этого населённого пункта.

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