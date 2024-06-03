Глава МАГАТЭ выразил желание продолжить переговоры с Тегераном по ядерной программе после выборов нового президента в Иране
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил желание продолжить переговоры с иранской стороной по поводу ядерной сделки после выборов нового президента Исламской Республики. О вариантах развития ситуации с ядерной программой Тегерана чиновник рассказал в ходе интервью изданию Der Standard.
С его слов, современные центрифуги для обогащения урана, которыми, по данным агентства, располагает Иран, являются куда более эффективными, чем те, которые использовались Тегераном в рамках старых соглашений, и позволяют производить оружейный уран. Поэтому делегация МАГАТЭ хотела бы обсудить данный вопрос с властями Исламской Республики.
Гросси отметил, что его команда ранее направилась в Тегеран для проведения вышеупомянутых переговоров. Однако тогда случилась катастрофа, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси.
Как выразился глава МАГАТЭ, он рассчитывает, что после периода траура и новых выборов президента в Иране технические переговоры по поводу ядерной программы Тегерана продолжатся. При этом чиновник подчеркнул, что он рассчитывает на дипломатическое решение.
- заявил Гросси, добавив, что ситуация все же может перерасти в нечто серьезное, если обсуждения затянутся.
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