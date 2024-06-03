Глава МАГАТЭ выразил желание продолжить переговоры с Тегераном по ядерной программе после выборов нового президента в Иране

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Глава МАГАТЭ выразил желание продолжить переговоры с Тегераном по ядерной программе после выборов нового президента в Иране

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил желание продолжить переговоры с иранской стороной по поводу ядерной сделки после выборов нового президента Исламской Республики. О вариантах развития ситуации с ядерной программой Тегерана чиновник рассказал в ходе интервью изданию Der Standard.

С его слов, современные центрифуги для обогащения урана, которыми, по данным агентства, располагает Иран, являются куда более эффективными, чем те, которые использовались Тегераном в рамках старых соглашений, и позволяют производить оружейный уран. Поэтому делегация МАГАТЭ хотела бы обсудить данный вопрос с властями Исламской Республики.



Гросси отметил, что его команда ранее направилась в Тегеран для проведения вышеупомянутых переговоров. Однако тогда случилась катастрофа, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси.

Как выразился глава МАГАТЭ, он рассчитывает, что после периода траура и новых выборов президента в Иране технические переговоры по поводу ядерной программы Тегерана продолжатся. При этом чиновник подчеркнул, что он рассчитывает на дипломатическое решение.

Если бы я исключил этот вариант, то единственным выходом был бы военный, а на это я не пойду

- заявил Гросси, добавив, что ситуация все же может перерасти в нечто серьезное, если обсуждения затянутся.
3 комментария
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 16:52
    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил желание продолжить переговоры с иранской стороной по поводу ядерной сделки после выборов нового президента Исламской Республики.

    Я не уверен что у Ирана есть встречное желание... Там народ прекрасно понимает, что без ЯО его Запад совместно с Израилем могут сожрать и никогда от разработки и производства ЯО не откажется...
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 16:53
    Не понял?! А какое отношение МАГАТЭ имеет к " "военному решению вопроса"? Ничтожная казявка амерзов. Он шантажирует Иран.
  3. goscha_04 Звание
    goscha_04
    0
    Сегодня, 16:54
    Кстати Иран был первой страной отклонивщей ,господство демократии (США) в мире ,а мы к нему сечас присоеденяемся