Политкорректность – новая религия Запада

Истоки политкорректности – революция 1968 года

Культурный марксизм и политкорректность

«На самом деле культурная революция ведет к новой этической гегемонии... Новая «вера» далеко не столь миролюбива, как ей хотелось бы казаться. В политике новая вера находит свое выражение в глобализации и в скептическом отношении к патриотизму, поскольку из истории известно, что чрезмерная любовь к своей стране нередко приводила к подозрительности по отношению к соседям и, как следствие, к войнам. История цивилизаций есть история войн, поэтому новая вера намеревается уничтожить нации и национальные государства» [7].

Лики современной политкорректности

«Любой молодой ученый, заинтересованный в карьере историка, должен трезво оценить издержки, связанные с попытками профессионального развития в нынешней среде крайне политизированных институтов и растущей культуры принуждения. Перспективы трудоустройства для независимо мыслящего ученого невелики. Если бы я был молод, я сомневаюсь, что сегодня смог бы получить работу в большинстве американских университетов» [10].

Политкорректность как светская религия

Заключение

«Маргинализация, вытеснение на задний план общественной жизни понятия истины и института науки, которые в свое время легли в основу триумфальных побед и многовековой экспансии западной цивилизации, неизбежно должны были привести к деградации культуры Запада. Политкорректность стала главным орудием такой деградации.

Общество меньшинств, складывающееся благодаря господству идеологии политкорректности, претендует на имя безгранично терпимого общества, но единственно нетерпимое в нем – это традиционные ценности Запада, ведущие свою биографию от деяний героев Гомера: это величие и доблесть, красота и сила, истина и разум, благородство и свобода, мужественность и женственность и т. д. и т. п.

Европейская культура не может быть культурой угнетенных, культурой меньшинств, что означает также, что она не может быть политкорректной культурой, не утрачивая самое себя» [1].

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