Глава МИД Венгрии: Эффективные мирные переговоры могут быть проведены только при участии всех сторон конфликта
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя нежелание принимать участие в так называемом "саммите мира" главы киевского режима Владимира Зеленского, отметил, что Будапешт ценит усилия Швейцарии по достижению мира, однако не согласен с предлагаемым организаторами форматом мероприятия.
Сийярто подчеркнул, что, несмотря на то, что осознает важную роль каждого усилия, направленного на прекращение украинского кризиса, он не может не согласиться со своими коллегами, считающими, что эффективные мирные переговоры могут быть проведены только в случае, если все стороны конфликта будут сидеть за столом переговоров. Исходя из этого, в настоящее время отсутствует окончательное решение по участию Венгрии в саммите.
Также сообщается, что из-за отсутствия на мероприятии представителей России Пакистан также может проигнорировать "саммит мира Зеленского" в Швейцарии. Кроме того, мероприятие проигнорируют Китай, Бразилия, Саудовская Аравия, ЮАР, Мексика и многие другие страны.
В том числе, посещение организованного главой киевского режима мероприятия не планирует президент США Джозеф Байден, который намерен отдать предпочтение своей предвыборной кампании. Правительство Австралии намерено отправить на "саммит мира" не главу государства или главу МИД, а министра системы страхования инвалидов страны.
Таким образом, вместо ожидаемого подтверждения видимости "широкой международной поддержки" Зеленский, вероятнее всего, получит очередное внешнеполитическое фиаско.
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