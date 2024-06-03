Глава МИД Венгрии: Эффективные мирные переговоры могут быть проведены только при участии всех сторон конфликта

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя нежелание принимать участие в так называемом "саммите мира" главы киевского режима Владимира Зеленского, отметил, что Будапешт ценит усилия Швейцарии по достижению мира, однако не согласен с предлагаемым организаторами форматом мероприятия.Сийярто подчеркнул, что, несмотря на то, что осознает важную роль каждого усилия, направленного на прекращение украинского кризиса, он не может не согласиться со своими коллегами, считающими, что эффективные мирные переговоры могут быть проведены только в случае, если все стороны конфликта будут сидеть за столом переговоров. Исходя из этого, в настоящее время отсутствует окончательное решение по участию Венгрии в саммите.Также сообщается, что из-за отсутствия на мероприятии представителей России Пакистан также может проигнорировать "саммит мира Зеленского" в Швейцарии. Кроме того, мероприятие проигнорируют Китай, Бразилия, Саудовская Аравия, ЮАР, Мексика и многие другие страны.В том числе, посещение организованного главой киевского режима мероприятия не планирует президент США Джозеф Байден, который намерен отдать предпочтение своей предвыборной кампании. Правительство Австралии намерено отправить на "саммит мира" не главу государства или главу МИД, а министра системы страхования инвалидов страны.Таким образом, вместо ожидаемого подтверждения видимости "широкой международной поддержки" Зеленский, вероятнее всего, получит очередное внешнеполитическое фиаско.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»