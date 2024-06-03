Руководство украинских предприятий ВПК просит власти страны не мобилизовывать работников оборонных заводов

На фоне повального «отлова» военнообязанных на Украине, обусловленного значительно расширившимися возможностями ТЦК после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации, руководства предприятий ВПК озаботилось тем, что уже вскоре может остаться без работников.Как пишут местные СМИ, к киевским властям обратились представители уже более 40 оборонных предприятий с просьбой не мобилизовать их сотрудников.Обеспокоенность руководства вышеупомянутых заводов обусловлена тем, что после принятия ряда законов и подзаконных актов работников предприятий ВПК, достигших 25-летнего возраста, призывали в ВСУ, несмотря на бронирование.Украинские журналисты пишут, что данные прецеденты возникали, когда достигший мобилизационного возраста работник оборонного завода проходил ВВК, а затем, в случае пригодности к несению службы, призывался в ряды ВСУ без возможности получить бронь, на которую имеет право.Напомним, что согласно новому украинскому законодательству, все военнообязанные граждане страны должны до 18 июля явиться в ТЦК для актуализации личных данных. Последняя включает в себя и прохождение военно-врачебной комиссии. В итоге военкомы могут вручать мобилизационные распоряжения, как говорится, «по горячим следам».В то же время в сети появляется все больше свидетельств так называемой «силовой мобилизации» на Украине, в ходе которой работники ТЦК силой заталкивают пойманных прямо на улице военнообязанных в служебный транспорт и везут в военкомат. Сегодня один из мужчин был сбит микроавтобусом, в котором находились сотрудники ТЦК. Мужчина пытался ускользнуть от них на велосипеде. А в Киеве мужчину у ТЦКшников отбили несколько женщин - ему в итоге удалось убежать.

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