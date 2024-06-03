Руководство украинских предприятий ВПК просит власти страны не мобилизовывать работников оборонных заводов

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Руководство украинских предприятий ВПК просит власти страны не мобилизовывать работников оборонных заводов

На фоне повального «отлова» военнообязанных на Украине, обусловленного значительно расширившимися возможностями ТЦК после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации, руководства предприятий ВПК озаботилось тем, что уже вскоре может остаться без работников.

Как пишут местные СМИ, к киевским властям обратились представители уже более 40 оборонных предприятий с просьбой не мобилизовать их сотрудников.



Обеспокоенность руководства вышеупомянутых заводов обусловлена тем, что после принятия ряда законов и подзаконных актов работников предприятий ВПК, достигших 25-летнего возраста, призывали в ВСУ, несмотря на бронирование.

Украинские журналисты пишут, что данные прецеденты возникали, когда достигший мобилизационного возраста работник оборонного завода проходил ВВК, а затем, в случае пригодности к несению службы, призывался в ряды ВСУ без возможности получить бронь, на которую имеет право.

Напомним, что согласно новому украинскому законодательству, все военнообязанные граждане страны должны до 18 июля явиться в ТЦК для актуализации личных данных. Последняя включает в себя и прохождение военно-врачебной комиссии. В итоге военкомы могут вручать мобилизационные распоряжения, как говорится, «по горячим следам».

В то же время в сети появляется все больше свидетельств так называемой «силовой мобилизации» на Украине, в ходе которой работники ТЦК силой заталкивают пойманных прямо на улице военнообязанных в служебный транспорт и везут в военкомат. Сегодня один из мужчин был сбит микроавтобусом, в котором находились сотрудники ТЦК. Мужчина пытался ускользнуть от них на велосипеде. А в Киеве мужчину у ТЦКшников отбили несколько женщин - ему в итоге удалось убежать.
27 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Single-n Звание
    Single-n
    +1
    Сегодня, 17:28
    Мдаа. А помните как в "Маски-шоу" больных ловили? Пророческая серия получилась.
    Особенно хорошо совпало
    Сегодня один из мужчин был сбит микроавтобусом, в котором находились сотрудники ТЦК. Мужчина пытался ускользнуть от них на велосипеде.

    Ждем когда до пальбы с пулеметов дойдут
    1. Комментарий был удален.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 17:41
        В продолжении поста.
        По информации ТГ-канала Шепот Фронта, на северном фланге Часов Яра противник бросил посёлок Калинина (оккупирован ВСУ и переименован в Калиновку) и отошёл за канал "Северский Донец - Донбасс"
        1. goscha_04 Звание
          goscha_04
          0
          Сегодня, 17:49
          Сейчас можно было бы приминить китайскую теорию ,можно дождаться заморозков и посмотреть как реагирует на них противник
      2. северный кавказ Звание
        северный кавказ
        +2
        Сегодня, 18:07
        Красная Армия всех сильней! Аесли бы не нашли телефон? Тогда что?
        «Крапива» — это приложение, где указаны определенные точки дислокации. Это либо резервы, либо огневые точки, артиллерия, танки или пехота.
        Почему наша разведка этого не знала? У нас нет средств обнаружения? Почему в армии РФ такой косяк? Почему у партнёров не купили такие средства?
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 17:50
      Ну,в сотрудников ТЦК уже бросали гранату,стреляли из РПГ..
      1. Комментарий был удален.
        1. кредо Звание
          кредо
          +4
          Сегодня, 18:06
          ...Ждем когда до пальбы с пулеметов дойдут...

          Простое сравнение:
          Почему после окончания Великой отечественной войны СССР около десяти лет боролся с бандформированиями на Украине и в Прибалтике, а потом ещё гасил вооружённые мятежи в Венгрии и Чехословакии. Да просто потому что все они подпитывались деньгами и оружием от наших "партнёров" по коалиции той войны.
          То же самое происходило в момент распада СЭВ и СССР, когда моментально власть в "братских" странах и республиках захватили противники СССР.

          Было ли что-нибудь подобное сделано Россией за все последующие годы после развала СССР в бывших странах СЭВ и республиках СССР. Однозначно нет.

          Вывод: не кому с пулемётом выходить на Украине против тамошней власти, потому что наши политики никакой работы на этот поприще никогда не вели. soldier
          1. северный кавказ Звание
            северный кавказ
            +1
            Сегодня, 18:22
            наши политики никакой работы на этот поприще никогда не вели.
            Если вспомнить как мы скакали с 90-х в угаре что Россия это Европа и нас просто за глаза примут в цивилизованный мир! А это автоматически означало что руководство России определённо не считало Россию цивилизацией и цивилизованной страной! Конюх знал что он конюх, считал себя конюхом, но пытался сесть за один стол с господами! Арест высших офицеров МО говорит о приоритетах высшего руководства. Какая страна? Какие интересы страны? Свои карманы ближе! Думаете в 90-е было иначе? Хотя и бизнес в МО не несёт ничего хорошего. Где гарантия что подобные офицеры за чемодан, другой денег не сдадут армию РФ? Хотя в ходе следствия может выяснится и это. И возможно что третий год войны на совести этих офицеров.
            1. кредо Звание
              кредо
              0
              Сегодня, 18:36
              Если вспомнить как мы скакали с 90-х в угаре что Россия это Европа и нас просто за глаза примут в цивилизованный мир!...

              У нас с Вами разное представление о 90-х.
              Я не знаю таких людей из своего окружения, родственников, знакомых и друзей, кто бы радовался развалу СССР и той вакханалии что тогда происходила на просторах страны.
              И уж тем более никто из них никогда не считал окружающий СССР мир цивилизованным. hi
              1. северный кавказ Звание
                северный кавказ
                0
                Сегодня, 18:57
                Я не про ваше окружение. Я голосовал за сохранение СССР. Но наши политики тех лет думали иначе. Да и что там политики тех лет! Когда мы уже стали отворачиваться от наших дорогих партнёров!? А как до этого рвались к ним! Вступили во все ихние международные организации! А как устраивали ежегодные экономические форумы предлагая инвестировать в России! Это как собрать соседей по дому и предложить им вложится в ремонт вашего дома. Это делал и Поршенко и делает Зеленский. Мы конечно ржём над ними. А что мы? Орём об угрозе НАТО но усиленно торгуем с ними. Весь автопром ЕС в России. Это был захват России НАТО? Или это Россия сама сдалась НАТО? Орали об угрозе захвата России Китаем, но все товары из Китая! Нас ещё и Китай захватил? Или мы Китаю сдались? Годы идут. Но Россия не возрождается! Нет своих учёных,технологий, товаров! Ну нет! Если и написано что сделано в России, то сделано в КНР по заказу.
                1. кредо Звание
                  кредо
                  +1
                  Сегодня, 19:17
                  Я не про ваше окружение. Я голосовал за сохранение СССР. Но наши политики тех лет думали иначе...

                  Как говорил близкий мне человек, когда кто-нибудь из политиков или больших начальников начинал фразу "по просьбам трудящихся" или "люди не понимают всех выгод принимаемых решений" - "Пусть говорит за себя и не думает что люди чего-то не понимают или желают принятия таких законов и решений которые сделали их жизнь ещё труднее."
                  90-е годы считали "благословенными" именно те кто в те годы нажился и обогатился за счёт народного добра, грубо говоря 1 % страны, вот они то и скакали и подлизывали все места у "цивилизованных" представителей, в то время как остальные 99% населения сводили концы с концами и не понимали как это можно развалить и разворовать страну и ещё считаться уважаемыми людьми.
      2. северный кавказ Звание
        северный кавказ
        +2
        Сегодня, 18:09
        Ну,в сотрудников ТЦК уже бросали гранату,стреляли из РПГ..
        И это правильно! Надо расширять это движение масс!
        1. А. Эверт Звание
          А. Эверт
          +1
          Сегодня, 18:46
          Скоро их будут с проломленными черепами находить. Как они не понимают, война закончится, а им дальше жить и рядом с теми, чьих близких они могилизировали.
          1. северный кавказ Звание
            северный кавказ
            +1
            Сегодня, 19:00
            Как они не понимают, война закончится, а им дальше жить и рядом с теми, чьих близких они могилизировали.
            Не думаю что сотрудники ТЦК собираются жить на возвращённых территориях России. Наверно уже приготовили пару. тройку запасных аэродромов.
            1. А. Эверт Звание
              А. Эверт
              +1
              Сегодня, 19:11
              А во львове, луцке, ивано-франковске и пр. Ведь они везде тем же занимаются и многие там же живут.
    3. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 18:16
      Ждем когда до пальбы с пулеметов дойдут
      Лучше как в ковбойских фильмах, накидывать на них лассо wink
    4. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 18:35
      Всё равно всех бронированных рано или поздно отправят на фарш, а к станкам поставят гитлерюгенд.
      До последнего украинца. am
  2. Canecat Звание
    Canecat
    +1
    Сегодня, 17:32
    На фоне повального «отлова» военнообязанных на Украине...

    404 стоит готовиться к катастрофическому демографическому провалу на десятилетия... но только кого это интересует....
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 17:37
      На самом деле - Цэгабония уже проиграла. При любых раскладах. Ибо восполнить катастрофическую потерю населения - она железно не сможет. Ни при каких обстоятельствах. Ну - разве что неграми заселится...
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 18:18
        Ну - разве что неграми заселится...
        Процесс уже пошел wink
      2. северный кавказ Звание
        северный кавказ
        0
        Сегодня, 19:09
        Вопрос будущего окраины очень интересен. Судя по конскому кредитованию окраины, её тупо хотят загнать в долги! Должник явно не кредитоспособен. На что кредиты? Тут возможны варианты. Корейский вариант двух окраин. Русской и западной. Но США кажется больше всех вложилась в окраину. Деньги на ветер штаты не бросают! На что бьют? Ну только на территорию стране кредитору! А что? Территорию Мексики покупали! Аляску покупали! Чисто экономический аспект без политики и войны! Могут предложить територию России. Чтобы Россия выплатила долги за территорию окраины. Могут предложить территории приграничным Киеву странам.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 17:52
      В самом деле,кого это должно трогать.Особенно нас.Но нет,из каждого утюга...Со своими бы демографическими разобраться... what
    3. северный кавказ Звание
      северный кавказ
      0
      Сегодня, 18:42
      404 стоит готовиться к катастрофическому демографическому провалу на десятилетия... но только кого это интересует....
      Зеленский конечно хорошо зачистил территорию окраины. Как то очень похоже на зачистку населения Северной Америки и поселения в ней переселенцев из Европы. Но в России тоже проблемы с демографией. Работать некому и завозят арбайтеров. На фронте у нас положение стабильное. Наступать мы видимо не можем из за нехватки солдат. Мобилизовать мы не может из за нехватки рабочих. У нас получается вилка. Мобилизация это нехватка кадров. В армии мобилизованным не хватит обмундирования и оружия. Даже кредиты на танк не поправят ситуацию. Работать некому. Политика поддержки семьи чистый фейк. Дали деньги за детей и забрали ипотекой. У первой экономики Европы такие проблемы с финансами? Нельзя давать жильё бесплатно за 10 лет работы? И вопрос кадров бы решился. Почему наш МРОТ не предусматривает содержание иждивенцев? Типа, муж, жена, двое детей. А четверых наш МРОТ не тянет. Почему медицина у нас оптимизирована? Это не бьёт по нашей демографии? Или мы тоже учавствуем в проекте сокращения население но своими способами? Там сокращают однополыми браками, тут войной, а у нас нищетой?
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 17:38
    работники ТЦК силой заталкивают пойманных прямо на улице военнообязанных в служебный транспорт

    Не иначе как в венскую оперу везут, чашечку кофе испить...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:46
    С ВПК Украины забирать всех,там только идейные: Моя хата с краю.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 18:12
      Да и можно не стесняясь бить их днем.Ракетами.Во время смены
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 18:15
    На фоне повального «отлова» военнообязанных на Украине
    Их сетями ловят или на живца? wink
  6. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 18:51
    впк есть значит на укрр ?????????