Шведские самолеты ДРЛОиУ S 100D Argus для Украины: приоритетная цель
Самолеты S 100D из состава ВВС Швеции
В конце мая правительство Швеции утвердило новый пакет военно-технической помощи для киевского режима. В него включили самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления типа S 100D Argus с радиолокационным комплексом ASC 890, состоящие на вооружении шведских ВВС. Предполагается, что передача этой техники позволит улучшить возможности украинских ВВС по освещению обстановки и борьбе с воздушными целями. В то же время, эксплуатация шведских самолетов ДРЛОиУ столкнется с рядом ограничений и рисков.
В новом пакете
29 мая шведское правительство утвердило очередной, уже 16-й, пакет военно-технической помощи Украине. В него включили разнообразную технику, вооружение и имущество общей стоимостью 13,3 млрд крон (ок. 1,15 млрд евро), и на данный момент это самый дорогой пакет от Швеции. За счет таких затрат планируют помочь восстановлению потенциала украинских формирований в нескольких сферах.
Так, с целью восстановления и усиления украинской противовоздушной обороны предусматривается передача самолетов ДРЛОиУ S 100D Argus, также известных как Saab 340 AEW&C или ASC 890. Вместе с авиационной техникой передадут оборудование для ее обслуживания и ремонта. Также планируется организовать обучение украинских экипажей и некую методическую поддержку боевого применения.
В настоящее время на вооружении ВВС Швеции имеется всего два «Аргуса». Какое количество таких самолетов собираются отдать киевскому режиму, пока не сообщалось, а формулировки из официального пресс-релиза допускают двоякое толкование. Впрочем, шведская и иностранная пресса уже узнала от своих информированных источников, что на Украину отправятся оба имеющихся в Швеции борта.
Сроки передачи самолетов остаются неизвестными. По известным данным, оба S 100D готовы к эксплуатации и практически в любой момент могут перелететь на новое место службы. Однако шведское правительство указало на необходимость подготовки украинских пилотов. Если этот процесс не начали ранее в закрытом режиме, то на него понадобится некоторое время.
Передача самолетов S 100D киевскому режиму негативно скажется на состоянии парка шведских самолетов ДРЛОиУ. Но, как оказалось, этот вопрос уже решен. ВВС реализуют ранее подписанный опцион на два самолета S 106 GlobalEye, а также разместят дополнительный заказ на пару таких бортов. За счет этого в отдаленном будущем удастся компенсировать нынешнее сокращение парка.
Самолеты на службе
Будущий самолет ДРЛОиУ Saab 340 AEW&C / S 100B разрабатывался в начале девяностых годов по заказу ВВС Швеции. Головным исполнителем работ являлась компания Saab AB. Она же предоставила готовую воздушную платформу в виде незначительно доработанного пассажирского самолета Saab 340, который в ВВС обозначили как S 100B. Радиолокационный комплекс PS 890 Erieye создавался компанией Ericsson Microwave Systems (ныне входит в состав Saab).
Первый полет опытного S 100B с макетом РЛК состоялся в 1994 г. Работы по локатору завершились примерно через два года, что позволило провести все необходимые испытания. В 1997 г. новый самолет ДРЛОиУ был официально принят на вооружение. К этому времени успели построить первые самолеты, и они сразу же приступили к полноценной службе.
ВВС Швеции заказали всего 4 самолета ДРЛОиУ на базе S 100B. Также приобрели два аналогичных самолета в грузопассажирской версии. Постройка всех шести бортов завершилась в 1999 г. Все они остаются в эксплуатации до сих пор, но за прошедшие десятилетия некоторые из них успели сменить хозяина.
В 2003 г. пара самолетов Saab 340 AEW&C из состава ВВС Швеции прошла модернизацию и получила РЛК новой модификации EMB-145. Сразу после этого их передали в аренду Греции. Через несколько лет самолеты вернулись домой. Два оставшихся борта в 2006-2009 гг. прошли капитальный ремонт и получили новый РЛК ASC 890. В такой конфигурации они продолжают службу по сей день.
Вторым зарубежным эксплуатантом Saab 340 AEW&C после Греции стал Таиланд. В 2012 г. он получил пару самолетов и использует их до сих пор. В 2016 г. Швеция подписала контракт на поставку двух S 100D в ОАЭ. Их служба завершилась в 2020 г., когда эмиратские ВВС получили самолеты ДРЛОиУ нового типа. Освободившиеся самолеты вернулись в Швецию, и после нескольких лет простоя их продали Польше. Первый из них приняли на вооружение польских ВВС прошлой осенью. Ожидается приемка второго.
В обозримом будущем еще одним эксплуатантом S 100D ASC 890 должна стать Украина. Ей передадут два самолета, пока остающиеся на вооружении шведских ВВС. По итогам этих событий, все существующие «Аргусы» будут эксплуатироваться только за пределами Швеции.
Технические особенности
Основой для самолета ДРЛОиУ стал пассажирский Saab 340 / S 100B, имеющий оптимальное соотношение технических характеристик. Это двухдвигательный низкоплан длиной 20,6 м с прямым крылом размаха 21,4 м и максимальной взлетной массой ок. 13,2 т. Два турбовинтовых двигателя General Electric CT7-9B мощностью по 1870 л.с. дают крейсерскую скорость не менее 520 км/ч, дальность более 1300 км и позволяют находиться в воздухе не менее 5 ч.
Самолет в последней модификации несет радиолокационный комплекс ASC 890. Его антенное устройство с парой активных ФАР размещено над фюзеляжем в продолговатом кожухе. Остальная аппаратура РЛК помещена внутри грузопассажирской кабины. Там же находятся рабочие места операторов.
S 100B ВВС Таиланда
РЛК ASC 890 построен вокруг импульсно-доплеровского локатора с АФАР и электронным сканированием. Характерная вытянутая форма решеток позволила увеличить апертуру. Две АФАР обеспечивают круговой обзор. При этом наибольшая дальность и эффективность обнаружения обеспечивается в боковых секторах шириной по 150°. Носовой и хвостовой сектора шириной по 30° отличаются ограниченными возможностями. В частности, в них затруднено сопровождение целей.
В зависимости от высоты полета, размера целей и других факторов, ASC 890 может вести наблюдение вплоть до радиогоризонта. Для воздушной цели типа «истребитель» дальность не превышает 400-425 км. Аппаратура РЛК способна автоматически сопровождать несколько десятков воздушных и наземных целей. Имеются приборы связи стандартов Link 11 и Link 16.
Оперативный потенциал
Как и другие самолеты ДРЛОиУ, шведские S 100D AEW&C предназначены для длительного дежурства в воздухе с отслеживанием воздушной обстановки, обнаружения различных целей и выдачи данных о них другим потребителям и средствам. В такой роли их предполагается использовать и в составе ВВС Украины.
В зарубежных публикациях передачу шведских самолетов связывают с ожидаемой поставкой на Украину истребителей F-16. Предполагается, что S 100D будут обеспечивать деятельность этих самолетов при решении задач ПВО. Самолеты ДРЛОиУ вместе с другими наземными и воздушными средствами разведки, украинскими и натовскими, должны будут отслеживать активность российской армии, выявлять самолеты и ракеты, а также наводить на них истребители.
В теории, такой подход к применению авиационной техники имеет смысл и позволит решить некоторые из поставленных задач. Однако на практике возникнет ряд серьезных и даже критических проблем. В итоге шведские самолеты ДРЛОиУ и американские истребители не смогут даже частично реализовать свой потенциал.
Самолеты ДРЛОиУ, вне зависимости от их типа и конкретных характеристик, являются важной составляющей любых ВВС и улучшают их возможности. По этой причине они являются приоритетной целью для выявления и поражения. Очевидно, что российские вооруженные силы сделают все возможное для скорейшего обнаружения и уничтожения пары передаваемых S 100D. Благодаря этому потенциал «повитряных сил» останется на низком уровне и продолжит планомерно снижаться. Риски для пары S 100D вполне понятны и известны.
Так, для эффективного применения передаваемых самолетов, шведской и украинской стороне предстоит подготовить систему их базирования и эксплуатации. Вероятно, пару S 100D разместят на украинских аэродромах. При этом российская армия может вскрыть такую базу и поразить ее. Уничтожение или повреждение наземных технических средств серьезно ударит по эксплуатации авиационной техники.
Новые Saab GlobalEye, заменяющие S 100D
Кроме того, под удар могут попасть и сами самолеты ДРЛОиУ на земле. Они по определению не могут находиться в воздухе все время, и возвращение на аэродром может быть связано с известными рисками.
Впрочем, наибольшей опасности пара S 100D будет подвергаться во время боевого дежурства в воздухе. Российская армия попросту не даст им спокойно работать. Бортовые РЛК столкнутся с проблемой подавления средствами РЭБ, а сами самолеты станут объектом настоящей охоты. С этой целью будут использоваться истребители или наземные зенитные системы. Все они имеют шанс поразить ценную цель.
При этом способность самолета ДРЛОиУ обнаружить атаку не даст принципиальных преимуществ. Попытки организовать истребительное прикрытие имеют смысл, но тоже не гарантируют успеха – в ряде ситуаций истребители станут такой же мишенью для ракет, как и S 100D.
При всем этом, следует учитывать, что Швеция отправляет на Украину всего два самолета ДРЛОиУ. Этого не хватит для постоянного дежурства в воздухе, а попытка обеспечить его приведет к повышенному расходу ресурса, и без того ограниченного. Кроме того, потеря даже одного самолета фактически вернет возможности украинских ВВС на исходный уровень.
Странная помощь
Таким образом, еще одна зарубежная страна решила предоставить Украине авиационную технику и уже, вероятно, готовит самолеты к передаче. Однако уже сейчас понятно, что поставка одного или двух самолетов ДРЛОиУ типа S 100D имеет весьма ограниченные перспективы – если в ней вообще есть смысл.
Отдавая свои «Аргусы», Швеция резко сокращает потенциал собственных ВВС и их способность вести наблюдение. В то же время, Украина не сможет в полной мере воспользоваться полученной техникой и получить от нее максимальные результаты. При этом очевидно, что S 100D станут приоритетной целью для обнаружения и поражения, из-за чего не смогут работать в полную силу или будут достаточно быстро выбиты. Успеют ли они перед этим оправдать хотя бы часть ожиданий, большой вопрос.
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