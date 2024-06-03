Нью-Дели: Ни премьер, ни глава МИД Индии не полетят в Швейцарию на саммит по Украине, так как туда не приглашена Россия

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Нью-Дели: Ни премьер, ни глава МИД Индии не полетят в Швейцарию на саммит по Украине, так как туда не приглашена Россия

Пока Зеленский продолжает колесить по странам Юго-Восточной Азии, одна страна за другой сообщают либо о своём полном отказе от участия в так называемом «мирном саммите» в Швейцарии, либо о снижении представительского уровня своей делегации.

Некоторое время назад официальный Исламабад заявил, что Пакистан не будет направлять своих представителей в Швейцарию, так как придерживается нейтралитета в вопросе российско-украинского конфликта. Теперь гром для Зеленского прогремел и со стороны Индии.

Если ранее премьер Нарендра Моди официально от участия в саммите не отказывался, то теперь такой отказ оформлен в виде соответствующего заявления правительственной канцелярии.

Индийская пресса со ссылкой на пресс-службу кабмина:

На мероприятие в Швейцарии не поедут ни премьер-министр, ни глава МИД Индии.

Отмечается, что делегация от Индии в швейцарском Бюргенштоке присутствовать будет, но вот кто её возглавит пока вопрос.

Из публикации «Хиндустан Таймс»:

Вероятно, в Швейцарию полетит секретарь министерства иностранных дел или замсоветника премьера по нацбезопасности.

Правительственный источник издания сообщает, что решение об отказе премьера и главы МИД Индии принято в связи с тем, что Россия на мероприятие, названное «саммитом мира», не приглашена.
31 комментарий
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  1. Roust Звание
    Roust
    +6
    Сегодня, 17:24
    Зато там будет Люксембург! Дайте клоуну верёвку с мылом, пусть не мучается и выставит на торги свою плотную зелёную майку.
    1. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 17:52
      ...Дайте клоуну верёвку с мылом, пусть не мучается и выставит на торги свою плотную зелёную майку.

      Навеяло, из недалёкого будущего:
      "На Крещатике сидела старушка и продавала майку цвета хаки.
      К ней подошёл старичок и спросил - "По чём?"
      "1000 баксов" - не моргнув ответила старушка.
      Старичок надел окуляры, пригнулся и ему в нос ударил запах пота от лежащей на земле майки.
      "Ты что старая очумела" - удивился старик - "Мало того что майка ношенная, так она ещё и пропахшая потом, как будто её не снимали несколько лет."
      "Всё верно милок" - промолвила в ответ старушка - "Носил её тот самый самозванец, который нам всем сначала обещал мир и процветание, райские кущи и справедливость, а потом устроил бойню и обогатился на этом несказанно."
      "А где ж он сам?" - уже шёпотом, чтобы никто не услышал спросил старичок и оглянулся по сторонам.
      "Как где?" - не понижая голоса промолвила старушка и видя изумлённый взгляд старичка продолжила - "Знама где, в парке у Днепра на дереве висит. Час назад как был тут, снял майку, расплатился ею за верёвку с мылом и расплакался на последок".
      Старик выпрямился и как-будто остолбенел когда из этого состояния его выбил как ни в чём не бывалый вопрос старушки - "Ну так что будешь покупать майку?".
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      П.С. Для администратора ВО - Это не флуд, а ретроспектива недалёкого будущего на территории бывшей УССР.
  2. Victor19 Звание
    Victor19
    +1
    Сегодня, 17:25
    Ну вот! Бандерам по сусалу. Два крупнейших государства мира - Индия и Китай - на западный междусобойчик не едут
    1. wanna Звание
      wanna
      +1
      Сегодня, 17:36
      Вы невнимательно читали отчет, но премьер-министр и министр иностранных дел Индии не собираются участвовать в конференции. Но Индия все равно направит миссию.
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        -7
        Сегодня, 17:49
        это же просто очередное " бла бла бла" безо всякого смысла...
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +4
        Сегодня, 17:51
        Миссия из зам замов? Моди по сценарию из Вашингтона должен был ехать и не рангом ниже.
      3. Victor19 Звание
        Victor19
        +3
        Сегодня, 18:00
        Кого Индия направит? Министра йоги? Ещё хуже, чем вообще не направить
        1. BrTurin Звание
          BrTurin
          0
          Сегодня, 18:44
          йога - Австралия отправит министра по страхованию инвалидов...
      4. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 18:32
        Цитата: wanna
        Вы невнимательно читали отчет, но премьер-министр и министр иностранных дел Индии не собираются участвовать в конференции. Но Индия все равно направит миссию.

        Важна не миссия, а статус лиц в оной миссии представленных.
        Тут ведь ёжику понятно то, что эта швейцарская клоунада направлена на то, что бы подтвердить легитимность бывшего украинского президента узурпировавшего власть в стране. В текущий момент Зеленский, как по сути, так и по имеющемуся статусу - политический самозванец и его подписи не имеют никакой юридической силы. Очевидно то, что лидеры уважающих себя стран, обладающие хотя бы малой толикой суверенитета не захотят мараться в этом дерьме, что бы не оказаться причастными к уничтожению остатков международного права, поощряя захват власти неконституционным путём.
        1. Aleksandr21 Звание
          Aleksandr21
          0
          Сегодня, 19:28
          Цитата: Ныробский
          Важна не миссия, а статус лиц в оной миссии представленных.


          Тут вопрос в другом…явно что Украина при поддержке Запада будет проталкивать какой то документ, с определенными пунктами по окончанию встречи… подпишется под него Индия ?

          Китай с Саудовской Аравией поступили мудрее, и просто отказались участвовать в этом, но вот насчёт остальных наших «партнеров» по Югу-Азии, вопрос.

          Даже если не будет первых лиц государств то будут представили, которые могут подписаться под этой бумажкой. Для нас она конечно ничего особо не значит, но при переговорах с этими странами, надо будет учитывать их позицию.
          1. wanna Звание
            wanna
            0
            Сегодня, 19:39
            Одна из важных тем - «Гарантии безопасности для Украины».
  3. Multicam Звание
    Multicam
    +1
    Сегодня, 17:31
    Вот это я понимаю конструктивная позиция!
  4. zelivee Звание
    zelivee
    +4
    Сегодня, 17:33
    Там, короче, соберется Зеленский, Литва, Латвия, Эстония и Боррель и Фон дер ляйен . Наркоман,"могучие" прибалтийские тигры и парочка коррумпированных евробюрократов.
    1. Дед Борг Звание
      Дед Борг
      +3
      Сегодня, 17:40
      Семерку забыли, вернее Америку с её шестерками
      1. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        +1
        Сегодня, 18:18
        Семерку забыли, вернее Америку с её шестерками
        По этому поводу хорошо было сказано еще в 2000-ном году:
  5. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +1
    Сегодня, 17:34
    Вспомнился лозунг советско-индийской дружбы: Хинди русси бхай, бхай (индийцы и русские - братья)
  6. goscha_04 Звание
    goscha_04
    +1
    Сегодня, 17:34
    согласие президента Восточного Тимора Лешти Жозе Рамуш-Орта посетить «мирную» конференцию по Украине в Швейцарии. наверное развёл на посещение спа и бара за счёт Украины?
    1. ANB Звание
      ANB
      0
      Сегодня, 17:52
      . наверное развёл на посещение спа и бара за счёт Украины?

      Так у Украины денег нет.
      1. goscha_04 Звание
        goscha_04
        0
        Сегодня, 17:53
        деньги есть только они считают их своими деньгами
        1. ANB Звание
          ANB
          +1
          Сегодня, 17:58
          . только они считают их своими деньгами

          Тогда тем более платить не будет. Когда это украинский еврей отдавал свои деньги на общий банкет? :)
          1. goscha_04 Звание
            goscha_04
            0
            Сегодня, 18:04
            если честно ,то в Украине даже блогеры ,правду не говорят ,все боятся Зелю ,вы понимаете ,что будет когда Зелю сместят ? тогда будет всё на Зелю и он будет один враг ,а людей на смерть он не один посылал
  7. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    +2
    Сегодня, 17:34
    Зеленский уже нашел выход - он приглашает на саммит международные (прозападные) организации. Это позволит создать видимость обширного присутствия. Правда на основные мировые державы это никак не повлияет. Но спектакль для непритязательного зрителя может получиться.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:34
    Моё личное мнение из Лойда Остина дипломат ,как из меня ,министр обороны США. bullyЧёт он разговорился на " Шангри Ла".
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 17:52
      Цитата: tralflot1832
      Моё личное мнение из Лойда Остина дипломат ,как из меня ,министр обороны США. bullyЧёт он разговорился на " Шангри Ла".

      отстаньте от него, у негра проблема с простатой...я толерантен в меру сил..да..
  9. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 17:46
    Приличные люди не хотят опускаться до просроченного президента недостраны уКраина, не хотят участвовать в клоунаде Зелькина.

    Осталось только подвезти в Швейцарию гнилые помидоры и тухлые яица.
  10. Техник_Харлан Звание
    Техник_Харлан
    0
    Сегодня, 18:00
    Да что там Индия или Китай или Пакистан с Саудовской Аравией и Бразилией. Вот Люксембург с Лихтенштейном, Андорра с Сан-Марино и Монако точно будут! Все из "цветущего сада" дурака борреля. Классика от Ширвиндта вспоминается... "Все в сад! А что Вы там будете петь? Нет, Вы там будете слушать!"
  11. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 18:23
    Я не понял, а что Клоун на этом саммите для высоких гостей членом будет играть на рояле? wink
    1. ВадимЖивов Звание
      ВадимЖивов
      0
      Сегодня, 18:36
      Нет. Им но на саксофон. А чо рояль единственный музыкальный инструмент? laughing
    2. wanna Звание
      wanna
      0
      Сегодня, 19:03
      С возрастом некоторые органы не всегда могут находиться в оптимальной форме.
  12. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 18:57
    Пошлют кого ни будь из низшей касты с коробки под мостом.
  13. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 19:05
    Есть у судебной системы такая злая шутка: приговаривают какого нибудь злодея годам так к двадцати. Злодею это разумеется нисколько не нравится и начинает злодей писать апелляции. Так вот, чтобы пресечь поток слёзных просьб, вышестоящий суд срок снижает. На месяц!
    Все! Просьбу удовлетворили! Жаловаться некому.
    Похоже, Зелю прокатывают по той же схеме.