Нью-Дели: Ни премьер, ни глава МИД Индии не полетят в Швейцарию на саммит по Украине, так как туда не приглашена Россия
Пока Зеленский продолжает колесить по странам Юго-Восточной Азии, одна страна за другой сообщают либо о своём полном отказе от участия в так называемом «мирном саммите» в Швейцарии, либо о снижении представительского уровня своей делегации.
Некоторое время назад официальный Исламабад заявил, что Пакистан не будет направлять своих представителей в Швейцарию, так как придерживается нейтралитета в вопросе российско-украинского конфликта. Теперь гром для Зеленского прогремел и со стороны Индии.
Если ранее премьер Нарендра Моди официально от участия в саммите не отказывался, то теперь такой отказ оформлен в виде соответствующего заявления правительственной канцелярии.
Индийская пресса со ссылкой на пресс-службу кабмина:
Отмечается, что делегация от Индии в швейцарском Бюргенштоке присутствовать будет, но вот кто её возглавит пока вопрос.
Из публикации «Хиндустан Таймс»:
Правительственный источник издания сообщает, что решение об отказе премьера и главы МИД Индии принято в связи с тем, что Россия на мероприятие, названное «саммитом мира», не приглашена.
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