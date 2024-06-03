Нардеп ВРУ: Командование нацгвардии Украины отказалось демобилизовать побывавших в российском плену военнослужащих

22
Нардеп ВРУ: Командование нацгвардии Украины отказалось демобилизовать побывавших в российском плену военнослужащих

Национальная гвардия Украины не намерена проводить демобилизацию военнослужащих, побывавших в российском плену, несмотря на новый закон о мобилизации, в котором прописана эта норма. Об этом заявил нардеп Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в России в список экстремистов и террористов).

Украина постепенно превращается в очередную банановую республику, в которой законы трактуются, как кому выгодно. Например, в новый закон о мобилизации была включена норма о праве на демобилизацию по собственному желанию для военнослужащих Национальной гвардии, побывавших в плену. Однако командование НГУ решило трактовать закон по-своему, заявив, что никакой демобилизации не будет. А раз закон вступил в силу 18 мая 2024 года, то домой отправится только тот, кто был освобожден после этой даты. В общем, обратной силы закон не имеет.



В законопроекте о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года, сказано, что те, кто прошел плен, имеют право на демобилизацию. Но Нацгвардия решила трактовать этот закон по-своему. В части поступил отдельный документ, где указано, что демобилизации подлежат только военнопленные, которые были освобождены после 18 мая 2024 года.

— заявил депутат.

Как заявляют украинские эксперты, через российский плен прошло довольно много нацгвардейцев, и если их начать демобилизовывать, то воевать будет некому. В войсках и так большая нехватка личного состава, а тут еще этот закон. Лучше бы больше уклонистов ловили.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +7
    Сегодня, 17:35
    Украина постепенно превращается в очередную банановую республику


    Почему же в банановую!? Украина - это террористическое образование на части оккупированных территориях России вне какого бы то ни было государственного статуса.
    Банда, шайка, свора, стая, шобла и так далее - подобных вариантов определения этого образования много = и все аналогичные будут верными
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 19:14
      Цитата: Андрей Храмов
      Почему же в банановую!?

      Им до банановой как до тропиков в коленно-локтевой. Не растут у них банановые деревья, даже при глобальном потеплении, даже если подходить к выращиванию со всей свидомостью. Ну разве что в оранжереях, но там без энергии тоже никак, а энергетика последовательно калибруется в ноль.
      Хотя это как раз им соответствует. Банановая республика без бананов, президент без легитимности, страна без территорий... а в итоге будет и без государственности. Error 404 resource not found.
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 17:36
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Нардеп ВРУ: Командование нацгвардии Украины отказалось демобилизовать побывавших в российском плену военнослужащих

    Кем то же надо дыры затыкать ? Зеленскому "кровь из носу" хочется показать хоть что то своим хозяевам до конференции в Швейцарии. Жизнь украинца -ничто , личное обогащение -все!
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 18:52
      Все те нацгвардейцы Украины, кому было плохо и некомфортно в русском плену, теперь вновь смогут ощутить прелесть переднего края, ласкающий уши шум пролетающих мин, снарядов, бомб и трассирующих пуль, комфорт обвалившихся окопов и непролазную грязь, живые комки мышей под подушкой, протухшие пайки, заград отряды за спиной и прочие "удовольствия" фронтового бытия, которых им так не хватало в плену.
      Трудно сказать насколько они обожают своего наркомана и англосаксов, но это их выбор.
  4. zelivee Звание
    zelivee
    0
    Сегодня, 17:36
    Нарик приказал в морг значит в морг. И правильно делают,а вдруг кого-нибудь из них ФСБ завербовала.
  5. частное лицо Звание
    частное лицо
    0
    Сегодня, 17:36
    Командование нацгвардии Украины отказалось демобилизовать побывавших в российском плену военнослужащих

    А зачем ? Отдохнули их подлечили айда воюй дальше .
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 18:10
      Вот смотрю на фото. Чудак с флагом..Радости полные штаны-он дома...А дальше как,под пули?Уже были случаи пленения дважды..Ладно,то ли совсем разум набекрень,то ли без войны,как без пищи..
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        0
        Сегодня, 18:13
        Он этот флажок сохранит на будущее -чтобы на могилку ему поставили...
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 17:37
    Некоторые уж по три-четыре раза у нас в плену побывали. Ну хоть сдаются. Своих то надо из плена вызволять
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:39
    Как будто был другой вариант,зарплата за всё время плена,турпутёвка на Лазурный Берег,"белый" военный билет.
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 19:03
      Ну и неумные ж люди!
      Надо так: сперва с помпой, на камеру, дембельнуть, и еще речи произнести, типо исполненный долг и всй такое. А через пару недель по тихой вызвать в ТЦК для "уточнения данных", а еще лучше для "выплаты за [неважно что]", за бабками сами побегут впереди паровоза. А там брать без шума, тепленькими, и на передовую. Типо "демобилизовали из нацгвардии? добре, ласкаво просимо в матушку пехоту".
  8. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 17:40
    Сказано же - воевать будут до ПОСЛЕДНЕГО украинца. И точка. Так большой белый бвана велел - и не холопам его критиковать..
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:48
    Выполняют указания просроченного Зелёнского и не вякают , а как кричали на муйдане , "Любую власть поменяем , если нам не понравится ".
  10. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    0
    Сегодня, 17:49
    Некоторые утверждают, что Украина превратилась в концлагерь. Соглашусь, что есть много общего, Но все же Украина и концлагерь пока не равны, но близки.
  11. bandabas Звание
    bandabas
    0
    Сегодня, 17:50
    Захотел после плена сам повоевать, или заставили- свой выбор делает. И чикаться с такими дальше нельзя, не детский сад. По законам военного времени.
  12. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 18:20
    доктор сказал в морг, значит в морг
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:23
    Какие нормы, какие законы в укропии???
    Страна в которой народец не хочет думать хоть чуть, чуть наперёд, хоть на сколько....
    Это даже не страна невыученных уроков, там народец, да вообще все, на уроки не ходили вообще... хотя последствия этого на них валятся уже через край!
  14. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 18:25
    Правильно, на утилизацию, они этого заслужили по полной, своей тупостью, согласившись на обмен.
  15. Electrical Звание
    Electrical
    0
    Сегодня, 18:30
    что демобилизации подлежат только военнопленные, которые были освобождены после 18 мая 2024 года.
    А мобилизации с 25 лет то же подлежат лишь те кому исполниться 25 уже после принятия закона? Или это уже "другое". Там вперед, а тут взад.
    laughing
  16. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 18:38
    А что? Отдохнули, отъелись, получили медицинскую помощь. Теперь по второму кругу на могилизацию, раз первая попытка сорвалась. Зеля со своей кодлой сделает всё, что бы укрейн была максимально безлюдной.
  17. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 18:39
    Воооот! А, говорили же, про пленных нацистов. Про то, какой нацист хороший.
  18. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 19:16
    Смотрю на фото- на мой взгляд перед обменом тех, кого планируют менять, нужно сажать на усиленное питание. Так они скорее выглядят антирекламой добровольной сдачи в плен. :((