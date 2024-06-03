Нардеп ВРУ: Командование нацгвардии Украины отказалось демобилизовать побывавших в российском плену военнослужащих
Национальная гвардия Украины не намерена проводить демобилизацию военнослужащих, побывавших в российском плену, несмотря на новый закон о мобилизации, в котором прописана эта норма. Об этом заявил нардеп Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в России в список экстремистов и террористов).
Украина постепенно превращается в очередную банановую республику, в которой законы трактуются, как кому выгодно. Например, в новый закон о мобилизации была включена норма о праве на демобилизацию по собственному желанию для военнослужащих Национальной гвардии, побывавших в плену. Однако командование НГУ решило трактовать закон по-своему, заявив, что никакой демобилизации не будет. А раз закон вступил в силу 18 мая 2024 года, то домой отправится только тот, кто был освобожден после этой даты. В общем, обратной силы закон не имеет.
— заявил депутат.
Как заявляют украинские эксперты, через российский плен прошло довольно много нацгвардейцев, и если их начать демобилизовывать, то воевать будет некому. В войсках и так большая нехватка личного состава, а тут еще этот закон. Лучше бы больше уклонистов ловили.
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