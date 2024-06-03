Украинские источники, опираясь на официальную статистику медкомиссий ТЦК (военкоматов), сообщают, что в Харьковской области признаются непригодными для мобилизации в ВСУ лишь 2% призывников, что является наименьшим показателем на всей подконтрольной киевскому режиму территории.При этом в других все еще подконтрольных Киеву регионах ситуация значительно отличается - например, в Полтавской области медкомиссией признается негодным каждый пятый призывник, в остальных областях этот показатель колеблется от 5-7 до 15 процентов. Таким образом, можно предположить, что киевский режим намеревается выдоить максимум из Харьковской области, потеря которой, вероятнее всего, может произойти уже в недалеком будущем.Также сообщается, что в Полтавской области местный суд наложил арест на заключения, вынесенные всеми районными военно-врачебными комиссиями региона. Такое решение продиктовано нереалистичными, по мнению украинских антикоррупционных органов, результатами, согласно которым, 20% прошедших ВВК граждан признаны непригодными, а около 30% - ограниченно годными для службы в ВСУ.Между тем, киевский ставленник в Харькове Игорь Терехов планирует принять участие в конференции по вопросам восстановления Украины, которая будет проходить в столице Германии. В Берлине Терехов намеревается выпросить у западных финансовых учреждений кредит на как минимум 25 миллионов евро на подготовку города к зиме. Вопрос о том, чем будет обеспечен предполагаемый кредит, при этом не раскрывается.

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