Харьковская область лидирует по «пригодности» к мобилизации в ВСУ

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Харьковская область лидирует по «пригодности» к мобилизации в ВСУ

Украинские источники, опираясь на официальную статистику медкомиссий ТЦК (военкоматов), сообщают, что в Харьковской области признаются непригодными для мобилизации в ВСУ лишь 2% призывников, что является наименьшим показателем на всей подконтрольной киевскому режиму территории.

При этом в других все еще подконтрольных Киеву регионах ситуация значительно отличается - например, в Полтавской области медкомиссией признается негодным каждый пятый призывник, в остальных областях этот показатель колеблется от 5-7 до 15 процентов. Таким образом, можно предположить, что киевский режим намеревается выдоить максимум из Харьковской области, потеря которой, вероятнее всего, может произойти уже в недалеком будущем.



Также сообщается, что в Полтавской области местный суд наложил арест на заключения, вынесенные всеми районными военно-врачебными комиссиями региона. Такое решение продиктовано нереалистичными, по мнению украинских антикоррупционных органов, результатами, согласно которым, 20% прошедших ВВК граждан признаны непригодными, а около 30% - ограниченно годными для службы в ВСУ.

Между тем, киевский ставленник в Харькове Игорь Терехов планирует принять участие в конференции по вопросам восстановления Украины, которая будет проходить в столице Германии. В Берлине Терехов намеревается выпросить у западных финансовых учреждений кредит на как минимум 25 миллионов евро на подготовку города к зиме. Вопрос о том, чем будет обеспечен предполагаемый кредит, при этом не раскрывается.
24 комментария
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  1. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    -1
    Сегодня, 18:16
    Подготовка к зиме? Домик в Испании прикупит.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:18
    Невероятное но очевидное... на земля малороссии в живых не хотят оставлять никого, вообще!
    Вопрос... что мы видим со стороны данных территорий???
    Идиотическая покорность "судьбе" или это уже что то другое?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 18:30
      Харьковчане пусть кусают локти, что засцали в 2014 году поддержать Донбасс. Теперь просроченный укрофюрер их всех погонит на могилизацию к Бандере, как скот на скотобойню. Чтобы остаться в живых у них совсем мало вариантов: сдаться в плен не так то и просто, проще перебить своих офицеров и заградотряды. ФАБам всё равно: доброволец, наёмник или насильно мобилизованный. Всех к Бандере. am
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        -1
        Сегодня, 18:42
        Харьков вообще не ""! На всеобщем совете было принято решение, что б янек сел на свой трон именно в Харькове. Люди встали и конкретно поддержали. "", как вы выражаетесь конченный добкин с его еврейчиком (не помню, кто тогда был губернатором из них) , ну и собственно янек Да и к нам вопросы есть.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 18:44
          Губера Кернесом звали.
          В сожжёнии патриотов в Доме Профсоюзов принимали участие в том числе и харьковские ультрас.
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            -1
            Сегодня, 18:45
            Так точно, коллега.( Короткий коммент).
          2. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +2
            Сегодня, 18:50
            Восточные регионы отметились.В первых рядах бандеровщины.Там еще и Днепропетровск с Сумами и Черниговом..
    2. Фаталист Звание
      Фаталист
      +3
      Сегодня, 18:34
      А может вопрос в нас? Возможно, людям уже надоела "Свадьба в Малиновке"? После нашего "жеста доброй воли", то бишь отступления, очень много, просто оооочень много людей поддерживающих нас и встретивших нас как своих уже просто нет. Кого замордовали, кого просто расстреляли, кого потеряли.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 18:42
        Многие говорили, что СССР имел, кроме всего прочего, привлекательность для массы людей... про теперешнюю Россию именно такого сказать... ну никак.
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          +1
          Сегодня, 18:45
          Согласен, но есть плюс_ есть к чему стремиться.)
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 18:47
            Вместе, со своими братьями, единомышленники, можно, должно пройти наш путь.... короче, наш путь мы пройдём, а там дальше посмотрим!
            1. Фаталист Звание
              Фаталист
              0
              Сегодня, 18:48
              Так и будет. drinks ( короткий коммент).
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 18:55
        Да как бы это начаьось пораньше.В 2014..Тогда была поддержка,сейчас нет Более того,полно персонажей с камнем за пазухой в освобожденных регионах.Чаще лиди задаются вопросом-а оно надо было?Может стоило жизнь внутри страны налаживать.В качестве примера нормального,позитивного развития?Для стран,окружающих Россию?
      3. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        0
        Сегодня, 19:28
        Цитата: Фаталист
        А может вопрос в нас?
        Так и полицаи, которые служили немцам во время ВОВ, так на суде и говорили: Советская власть нас бросила. Пришли немцы, а жить то как то надо. Опять же семью кормить надо. Да, если бы Красная армия не ушла, разве бы мы немцам служили? Тех кто против немца пошел вон уже или расстреляли, или повесили, а мы же не герои.
        1. Alex 22 22 Звание
          Alex 22 22
          0
          Сегодня, 19:33
          В дополнение вспомнил. Одного полицая наши допрашивали по поводу уничтожения развед. группы. Он рассказал как было дело, как немцы, оставшихся в живых разведчиков, в том числе и радисток пытали. Его спросили: А ты что делал? Он ответил: Я только немцам на огне штыки калил для допроса. А потом трупы зарывал. Ну вот что с ним сделать?. Понять и простить? Сами же виноваты - бросили его. Отступила РККА не защитила. Его (полицая) повесили. Не поняли и не простили.
    3. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 18:43
      Ну и хорошо что этих бандерлогов выносят они нафиг не нужны.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Сегодня, 18:45
        Кому нужны нахлебники, дармоеды, тем более, если они проблемные.... не, не, видели таких, гнать их, куда подальше.
  3. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 18:19
    Украинские источники, опираясь на официальную статистику медкомиссий ТЦК (военкоматов), сообщают, что в Харьковской области признаются непригодными для мобилизации в ВСУ лишь 2% призывников, что является наименьшим показателем на всей подконтрольной киевскому режиму территории.

    А нам говорили что медицина на Украине в упадке и загоне.
    Оказалось это всё фигня.
    Достигнуть такого уровня здорового населения призывного возраста в 98% ещё не удалось никому в мире, кроме Украины. crying
    1. Roman_VH Звание
      Roman_VH
      +2
      Сегодня, 18:25
      Таки у старины Гашека эти методы лечения очень хорошо описаны. Я думаю вна 404 обстаятельно изучили и усовершенствовали их. Они такие затейники.
  4. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 18:20
    Четкая стратегия,как можно меньше отползая оставить нам. Как людей так и вообще всего прочего. Тут явно не украинский почерк.
  5. Peter1First Звание
    Peter1First
    +3
    Сегодня, 18:20
    Это ещё раз доказывает, что Харьков, Донбасс, Одесса у них самих не считаются украинскими, значит можно всех их жителей без разбора в пушечное мясо забирать! А кредит для подготовки к зиме -это святое! Правда до зимы его успеют так распилить, что осенью придется брать ещё один!
  6. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 18:38
    Интересно, сколько мужиков из Купянска, Изюма и Балаклеи насильно мобилизовали против нас после позорного договорняка и перегруппировки?
  7. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    -1
    Сегодня, 18:42
    Всех на мясо пока укрооккупантов не выгнали с области.
  8. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 19:14
    Украинские источники, опираясь на официальную статистику медкомиссий ТЦК (военкоматов)

    Что-то есть большие сомнения, что такую статистику во время войны официально обнародуют. Гугл никакой официальной статистики на этот счёт не находит.
    Откуда эти данные автор статьи взял- загадка.