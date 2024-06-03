Министр обороны Андрей Белоусов впервые появился на совещании Совбеза РФ в форме

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Министр обороны Андрей Белоусов впервые появился на совещании Совбеза РФ в форме

Белоусов второй слева в самом нижнем ряду


Новый министр обороны России Андрей Белоусов впервые принял участие в совещании с членами Совбеза в новой должности. К тому же он впервые предстал перед собеседниками в военной форме, на что обратили внимание российские ресурсы.



Владимир Путин провел заседание Совбеза, прошло оно уже традиционно в режиме видеоконференции. Однако не это стало основной темой для обсуждения, а появление Андрея Белоусова на совещании в форме. Кто-то глазастый усмотрел у него на плечах погоны генерала армии, после чего на российских ресурсах появилась новость о том, что новому министру Путин якобы присвоил звание, сделав его из гражданского человека условно военным.

Но в ситуации быстро разобрались, естественно, что никакого указа не было, а у Белоусова на плечах находятся погоны действительного государственного советника РФ 1 класса. Это классный чин высшей группы федеральных государственных гражданских служащих. Он соответствует воинскому званию генерал армии. Поскольку Белоусов в этом чине вот уже свыше 10 лет, то в соответствии с приказом Минобороны от 08.11.2016 г. № 725 «Об утверждении Правил ношения предметов формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных Сил Российской Федерации», находящимся в таком чине разрешено носить форму.


Стоит отметить, что после назначения на должность Белоусов везде появлялся исключительно в гражданском костюме, включая международные визиты, что и ввело многочисленных читателей в заблуждение.
26 комментариев
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  1. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 18:22
    в военной форме

    Желтеет ВО, увы, желтеет!
    Какая, нахрен, военная форма, если чин гражданский!?
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +6
      Сегодня, 18:42
      Цитата: Grossvater
      Какая, нахрен, военная форма, если чин гражданский!?

      Ну так у нас всех гос. советников в погонах (особенно женского пола) обзывают офицерами и генералами. Хотя во времена СССР погоны носили и железнодорожники и пожарные и лесники..., но никто и никогда их с военными званиями не связывал. А сейчас, видимо, вопли либерастов действуют
      1. hiller Звание
        hiller
        +8
        Сегодня, 18:55
        А ещё горные инженеры и шахтеры в СССР тоже носили форму.
        1. Чёрный Звание
          Чёрный
          +4
          Сегодня, 19:19
          Приложение

          к Указу Президента

          Российской Федерации

          от 1 февраля 2005 г. N 113

          ТАБЛИЦА

          СООТНОШЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

          ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, ВОИНСКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ, КЛАССНЫХ

          ЧИНОВ ЮСТИЦИИ, КЛАССНЫХ ЧИНОВ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ
          ..Действительный государственный советник РФ 1 класс соответстует званию генерала армии..

          Так что всё на законных основаниях,хотя моё личное мнение - это не совсем правильно..
      2. Гардамир Звание
        Гардамир
        0
        Сегодня, 19:33
        и железнодорожники и пожарные и лесники...
        В девяностом году устроился на работу, в петлицах было два кубаря, у начальника шпала, у подчиненных треугольники. Теперь жаль, что фотографий тогда не сделал.
    2. красноярск Звание
      красноярск
      +1
      Сегодня, 19:26
      Цитата: Grossvater
      в военной форме

      Желтеет ВО, увы, желтеет!
      Какая, нахрен, военная форма, если чин гражданский!?

      В свое время, в СССР, мой завод входил в систему МПС (министерство путей сообщения) и у завода был не директор, а начальник завода и, в праздничные дни, носил форму с погонами генерал-майора. Не армейский мундир, а именно железнодорожную форму.
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +5
    Сегодня, 18:24
    :А чётче фотки не нашлось?)
    Сфоткал, как украл. laughing
    1. Шиномонтажник Звание
      Шиномонтажник
      0
      Сегодня, 19:19
      Возможно, специально замылено в целях безопасности
  3. Динич Звание
    Динич
    +7
    Сегодня, 18:24
    Зря. Лучше бы и дальше в гражданском костюме был.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 19:26
      Ну почему? У военной формы вон короткие рукава, а у пиджаков длинные. Самое оно для лета. А тут и должность позволяет wink
  4. Enceladus Звание
    Enceladus
    +4
    Сегодня, 18:25
    Белоусов везде появлялся исключительно в гражданском костюме, включая международные визиты, что и ввело многочисленных читателей в заблуждение

    Не форма красит человека, а человек форму..
    1. hhurik Звание
      hhurik
      +2
      Сегодня, 18:39
      ...................
  5. жучок120560 Звание
    жучок120560
    -1
    Сегодня, 18:29
    Это ж надо, достижение то какое. Министр обороны надел форму армии своей страны.
  6. Клон Звание
    Клон
    +2
    Сегодня, 18:38
    Честно говоря, надеялся, что этого не произойдет. Зачем? Авторитет зарабатывается делами, а не приходит автоматом с момента облачения в военную форму...ибо за каждым воинским званием стоят годы военной службы. Зря.
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +3
      Сегодня, 18:53
      Цитата: Клон
      Честно говоря, надеялся, что этого не произойдет. Зачем? Авторитет зарабатывается делами, а не приходит автоматом с момента облачения в военную форму...ибо за каждым воинским званием стоят годы военной службы. Зря.

      И вы туда же. Прочитайте статью внимательнее. У него не воинское звание, а гражданское
      у Белоусова на плечах находятся погоны действительного государственного советника РФ 1 класса.
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        0
        Сегодня, 19:04
        Это Вы читаете невнимательно:
        у Белоусова на плечах находятся погоны действительного государственного советника РФ 1 класса. Это классный чин высшей группы федеральных государственных гражданских служащих. Он соответствует воинскому званию генерал армии.

        Т.е. если гражданский чиновник переходит служить в армию, в данном случае, он соответствует воинскому званию генерал армии.
      2. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 19:40
        Цитата: Piramidon
        И вы туда же. Прочитайте статью внимательнее. У него не воинское звание, а гражданское

        если что-то плавает как утка, крякает как утка, во всем как утка и относятся все как к утке, но белого цвета- то конечно это не утка.. оно же белое.. юридически точно не утка.. ведь написано, что белое- не утка.. а белых уток не бывает..
    2. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      0
      Сегодня, 19:07
      Солидарен с Вами!
      Дискредитация погон, званий, гос. наград( достаточно посмотреть список орденоносцев " За заслуги перед Отечеством"! ... И попса эстрадная, и олигархи под "крышей" ЕР. (сечины, миллеры, голиковы...). Похоже, - они свою личную безопасность, своих семей, - видят с опорой на Запад.
      Конечно, - могу ошибаться... Но, - пока, -всё происходящее об этом глаголит.... (((
  7. Баюн Звание
    Баюн
    +5
    Сегодня, 18:55
    Сложный вопрос. Царь-Батюшка не стеснялся формы полковника. Товарищ Сталин в гражданскую воевал, и имел полное право быть позже Генералиссимусом.

    На Западе капитан и фельдфебель командовали маршалами, но маршальских мундиров "постиснивались".

    По справедливости, погоны на Руси должны быть только у Армии. Как вариант - еще СИЛОВЫЕ структуры. Прочие могут носить мундиры, шевроны, петлицы, иные знаки ведомственного отличия и т.д. Но БЕЗ ПОГОН!
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 19:34
      Цитата: Баюн
      Товарищ Сталин в гражданскую воевал, и имел полное право быть позже Генералиссимусом.
      Маршалом он стал только в 1943, а до этого ходил в форме без знаков различия. И ничего, даже без звания был сразу и Нарком Обороны, и Верховный Главнокомандующий в одном лице. Маршалов было не то чтобы много, но не единичные явления, а товарищ Сталин был один. А генералиссимусом он стал уже в 1945, и то отказался от эполетов и золотого шитья, сказал, что ему и в маршальском мундире неплохо.
      Цитата: Баюн
      На Западе капитан и фельдфебель командовали маршалами
      Небезызвестный ефрейтор возил фельдмаршалов мордой об стол. Правда, он плохо кончил.
  8. Grossvater Звание
    Grossvater
    +3
    Сегодня, 19:00
    Цитата: Баюн
    По справедливости, погоны на Руси должны быть только у Армии. Как вариант - еще СИЛОВЫЕ структуры. Прочие могут носить мундиры, шевроны, петлицы, иные знаки ведомственного отличия и т.д. Но БЕЗ ПОГОН!

    Вот с этим, полностью согласен!
  9. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 19:09
    Цитата: Баюн
    БЕЗ ПОГОН

    Во всяком случае, мундир должен РЕЗКО отличаться от военного. Так, что бы даже спьяну не перепутать!
  10. 3x3zsave Звание
    3x3zsave
    -1
    Сегодня, 19:25
    Новость достойная "Cosmopolitan" и "Voog".
  11. Светлан Звание
    Светлан
    -1
    Сегодня, 19:27
    Форма, мундир, мужику всегда к лицу. Особенно если мужик без пузика.
  12. Владимир М Звание
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 19:32
    Все же погоны должны быть у военнослужащих, полиции и МЧС, у гражданских погон не должно быть. Ведомственная форма может пусть и со знаками различия, но без погон. Тем более форма гражданских не должна быть похожа на форму военнослужащих.
  13. Клон Звание
    Клон
    +1
    Сегодня, 19:36
    Цитата: Сергей3
    если гражданский чиновник переходит служить в армию, в данном случае, он соответствует воинскому званию генерал армии

    Ндаааа...надо полагать, что вместе с вручением генеральских погон передаются навыки, опыт и знания всех военных наук, соответствующих на ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ такому званию ВЫСШЕГО ОФИЦЕРСКОГО состава.
    "Чудны дела твои, Господи!"