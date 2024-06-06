России нужно наглеть. Вопрос чем и как
В предыдущем материале «Валить иль не валить» задавались злободневные вопросы, но любые из них требуют ответов. И сейчас мы попробуем разобрать несколько вариантов развития событий, плотно завязав их с политикой, потому что без этого никуда.
Но сначала обрисуем ситуацию, которая как бы наравне с боевой задачей, причем многие наши читатели уже подали часть весьма неплохих идей на этот счет.
Как вообще выглядит американское противодействие Российской Армии на юге?
Все просто: в нейтральные воды Черного моря, поближе к границе нашей территориальной зоны, заходит летающая неприятность типа RQ-4B и начинает там спокойно нарезать круги.
Жирно подчеркнем – в соответствии с международным законодательством.
Вот схема, показывающая разделение морских территориальных зон. Воздушное пространство делится абсолютно так же, как и морское. То есть 12 миль территориальных вод – неприкосновенны, это территория государства. 12 миль прилежащей зоны, ее еще называют таможенной или санитарной – это фактически продолжение территориальных вод, в этой зоне государство имеет право осуществлять контроль за судами других стран. В общем – тоже зона контроля, и в том числе и в воздухе, если бы для этого были соответствующие средства.
Но это 12+12=24 мили или около 45 километров. А вот дальше начинается особая экономическая зона. И так как нас добыча нефти, газа и рыбы не интересует, что касается наших дел, то в соответствии с международным правом летать и плавать там может кто угодно, лишь бы не нарушать международных сводов правил.
То есть разведывательный БПЛА может запросто летать в ОЭЗ, а это 370 км от линии наибольшего отлива. И если в первых двух зонах вопрос «Валить?» не стоит совершенно, потому что надо валить без разговоров, то вот в третьей, экономической, пусть и особой, с этим проблемы. Так как БПЛА не ловит рыбу, не добывает нефть, газ и другие полезные ископаемые, то он как бы ничего и не нарушает! Особенно если шатается, не мешая гражданским и военным самолетам.
И вот в ОЭЗ Российской Федерации на Черном море залетает такой головастик, как RQ-4B или MQ-9 и начинает летать. На приличной высоте – 15–17 км, то есть совершенно не мешая гражданским самолетам, которые курсируют много ниже.
Получается в воздухе такой ретранслятор, который в состоянии висеть чуть ли не сутки, мало того, что смотрящий на приличное расстояние своими системами, так еще и способный обрабатывать получаемую информацию и с помощью своих систем связи передавать различные сведения тем, кому они очень необходимы.
Крайне нужны они, например, операторам безэкипажных катеров ВСУ, которые в этот момент идут к Севастополю. Или наводчикам БПЛА, летящим к Феодосии.
«Ястреб» и «Жнец» вполне в состоянии видеть эти аппараты и вести их к цели. И делать это довольно точно. Причем с такой высоты головастик прекрасно наблюдает, например, корабли, находящиеся у пирсов или на рейде, и отлично корректирует курс БЭКа. Мы все видели, при помощи чего это происходит, антенны «Старлинка» присутствовали у всех обезвреженных катеров.
Но это только половина апельсина.
Одновременно с наводкой БЭК или БПЛА «Ястреб» может прекрасно просматривать всю прибрежную зону и отмечать реакцию российской стороны. Откуда и когда, в каком направлении вышли корабли для перехвата катеров, сколько было поднято вертолетов, а сколько самолетов и на какие курсы они легли.
Вот в этом главнейшая задача «Ястреба» и «Жнеца» – давать информацию о тактической обстановке в регионе работы. Самолеты, вертолеты, ракетные комплексы, корабли – все, что смогут захватить датчики беспилотника, будет пережевано процессором и передано через спутники в информационный центр.
Все в реальном времени и с точными координатами: радар с синтезированной апертурой – это весьма серьезный компонент БРЭО, а подсистема SAR/MTI обеспечивает сканирование и обнаружение движущихся целей в радиусе 100 км.
Вообще эта SAR/MTI дает возможность наблюдения с разрешением 6 метров за полосой шириной 37 км и длиной от 20 до 110 км.
То есть «Ястреб» вполне нормально может отслеживать практически все способы противодействия с нашей стороны: пуски ракет ПВО, взлеты истребителей, вертолетов, перемещения боевых кораблей. После чего можно ожидать самых разных способов развития ситуации, от смены курса теми же БЭКами до удара крылатыми ракетами или ATAKMS по позициям ЗРК. Или любые комбинации, тут уже не так важно.
На приведенной схеме от картографической студии «Цветные карандаши «Тактика» Александра Зимовского можно оценить, как «Ястреб» RQ-4B практически беспрепятственно отработал 16 часов в зоне прямой видимости своей аппаратуры ДРЛО в южной части Черного моря на высоте около 16 000 метров.
Плюс стоит заметить, что порой аппарат подходил к нашим границам на грани фола в районе Сочи. Сколько информации он смог обработать и передать за это время – вопрос, собственно, весьма жизненный.
Абсолютно ясно и понятно, что этот аппарат, спокойно летающий вдоль нашей границы и смотрящий за всем происходящим на нашей стороне, да еще и передающий все увиденное через спутники куда угодно – это совершенно не на руку России. И его действительно нужно ронять в волны нашего теплого Черного моря.
Вопрос – как?
Давайте обдумаем какими методами можно сковырнуть того же «Ястреба» с высоты, на которую он забирается, да так, чтобы за это не было ничего в политическом плане?
Вообще, конечно, вой будет в любом случае, но весь вопрос чисто в последствиях.
Начнем снизу вверх.
6. Корабль
Корабль в точке Х с ракетам, способными выполнить такую задачу.
Потому и последнее место, что у нас в этом плане все печально. Учитывая такого грозного противника, как то самое подразделение ВСУ с безэкипажными катерами, столь неплохо себя показавшее – все совсем печально. Да и кораблей с морским аналогом С-300 у нас как-то совсем мало на Черном море. Правда, можно запросто уповать на «Штиль-1», штука донельзя вредная, ибо «Буку» просто подойти чуть ближе надо. И все.
Значит, единственные, кто может что-то такое осмысленное изобразить, это старые и новые «Буревестники», коих на Черном море аж целых пять. А учитывая, что «Григорович» в Средиземном море выполняет какие-то задачи, то и все четыре.
Но корабль – большая и четко лоцируемая цель. Выход и любые перемещения корабля не будут являться секретом, тем более что его еще шикарно видно со спутников. Что делать, небыстрая штука – корабль. И ничего тут не поделать.
Никаких, собственно, претензий, просто констатация факта: мерзкая пакость типа «Ястреба» или «Жнеца» легко и непринужденно облетит любой корабль за пределами досягаемости его ПВО.
Кроме того, пуск ракеты с корабля просто прекрасно отслеживается и становится достоянием гласности и предметом разборок. И так как корабль очень четко привязывается к точке в пространстве, очень сложно отмазать экипаж, которому показалось, что беспилотник находится в нашем пространстве.
В общем, кораблей у нас мало, и с ними все как-то напряжно. И это не самый хороший способ противодействия.
5. Береговые ЗРК
Береговые ЗРК, пусть и вынесенные на самый передовой рубеж, не очень эффективны по такой цели, как пусть и крупный беспилотник. Большое удаление порождает неприятные моменты с возможностью перенацеливания ракет, как это было уже в том же Черном море или в Средиземном, когда сирийские «специалисты» сбили наш Ил-20.
Допустить даже теоретически, что наша ракета перенацелится на какой-либо гражданский самолет, как это в свое время сделала украинская – вероятность весьма небольшая, но даже ее стоит исключить, а значит – от применения ракет ПВО на максимальных для них дистанциях стоит отказаться.
Да и стрельба ракетой по беспилотнику, который находится в нейтральном пространстве – это точно обеспечить вой и стон повсюду, начиная от СМИ и заканчивая Совбезом ООН. И ведь никто не станет выслушивать доводы российской стороны, да и дипломаты у нас не очень, не докажут, что БПЛА представлял своими действиями угрозу безопасности. И дальше всяческие резолюции и очередные санкции. Все как всегда.
Однако сбрасывать со счетов такой вариант действий не стоит.
Авиация
Здесь очень интересно. Есть несколько способов использования самолетов для уничтожения БПЛА. Точнее – речь идет о применении различных видов вооружений.
4. Ракеты
Ракеты – они и в Африке ракеты, а потому применение истребителями ракетного вооружения вполне сопоставимо с предыдущими пунктами. То есть пуск вполне можно отследить (причем камерами того же БПЛА) и закатить на основании полученных доказательств просто роскошный скандал.
И потом меры будут приняты, скорее всего. Смех смехом, а когда у нашего самолета аварийно сошла ракета, даже не совсем в сторону британского самолета, на протяжении довольно приличного времени в Черноморском регионе все соответствующие самолеты НАТО летали с истребительным прикрытием. Прикрывать беспилотник, который может летать чуть ли не сутки, конечно, то еще удовольствие, но можно применить иные способы защиты. Политические и финансовые.
В целом же применение ракет слишком заметное дело, однозначно влекущее за собой не самые приятные последствия. Потому стоит действовать тоньше и не так заметно.
3. Маневр
Маневр – это вполне себе неплохое дело. И облако керосина, вываленное по маршруту движения БПЛА, и струя раскаленных газов из сопел двигателей, работающих на форсаже – это неплохо. И действенно. Но вот беда – это уже было, и помните, сколько было криков на тему того, что русские летчики не соблюдают международных правил безопасности полетов?
Видимо, работает, потому что последнее время воздушных инцидентов не отмечалось. Летают разведывательные головастики, как у себя дома.
2. Артиллерия
Более интересное дело. И тем, что у «Ястреба» и «Жнеца» нет камер заднего обзора (не проблема, конечно, но пока нет), можно спокойно подойти с задней полусферы и выпустить какое-то количество снарядов. По такой здоровенной штуковине промазать можно, но сложно, особенно если пилот обученный.
И очередь из пушки – не такое заметное дело, как ракета. Тем более, кто видел, как происходит «фррр» из 20 снарядов – быстро и почти незаметно.
Здесь, конечно, вопрос будет только в том, смогут ли оперативно выловить натовские господа вещественные доказательства изрешеченного характера из воды. Выловят – хай, конечно, поднимут вселенский, а нет – на нет и суда нет.
1. РЭБ
Это действительно вершина нашего хит-парада. Вообще, что может быть лучше, чем самолет, пролетевший в километре-двух от беспилотника?
Не нарушающий никаких международных сводов и правил, после чего БПЛА либо летит не туда, либо совсем летит вниз?
Причем оба варианта – рабочие. И для них не надо изобретать велосипед. Подвесные контейнеры есть. От той же «Герани»/«Сирени». Но запихнуть в них придется несколько иной набор блоков.
Шикарно подошли бы потроха «Жителя», та его часть, что душит навигацию, потому что вот что-что, а это станция делает просто шикарно. Плюс вся аппаратура «Жителя» не такая уж громоздкая. Разведывательный БПЛА, который не знает, куда летит – это неприятно. Потому что залететь он может куда угодно, а вот там (смотри пункты выше), в наших территориальных водах, уже никого не волнует, что у него навигация засбоила.
Либо что-то совсем эпохальное, типа «Рычага». Да, здесь придется очень сильно поработать, «Рычаг» – он тяжелый. И сектор захвата у него не 180 градусов, много меньше, зато, как говорится, летающая микроволновка из любого процессора кисель приготовит.
Применение станций радиоэлектронного подавления выглядит с политической точки зрения наиболее предпочтительно. Кто знает, что в баклажке под брюхом у самолета, керосин или радиоэлектронные блоки? И очень сложно будет предъявить сгоревший процессор в качестве доказательства. Мало ли от чего он сгорел? Может, китайский был…
Почему так много внимания уделяется политической составляющей конфликта? А почему американские дроны не сбиваются за исключением двух совсем уж акробатических трюков в исполнении российских летчиков?
Потому что политика – она двигатель и тормоз всего в мире. Начиная от военных конфликтов и заканчивая олимпийским посмешищем. За всем стоит она. И потому, да, приходится действовать с оглядкой на то, что скажут в мире.
С одной стороны, понимаю, что вроде так надо, а с другой…
А с другой – взял бы и сдал в аренду хуситам бурильную установку в районе, который предпочитают операторы «Ястребов» для полетов. Снабдив их всем необходимым для жизни. Ну, вы понимаете, о чем идет речь. Этим ребяткам политика вообще вдоль халата легла, у них авторитетов на Западе нет. А потому авианосец ли, беспилотник…
Надо брать пример. Хорошо, Россия – цивилизованная страна, но даже цивилизованной стране необходима определенная толика наглости. А то получается порой, как в мультфильме советском – мыши лютуют, а кот все долбит свое «Давайте жить дружно». Как наши дипломаты обеспокоенность выражают, примерно так.
Нет, мир наш сегодня не такой. Уважают только тогда, когда к милой улыбке и бантику на шее прилагается дубина. Большая и узловатая, плюс демонстрируется желание этой дубиной отходить того, кто не понимает, где берега.
Странная война с постоянной оглядкой на Запад и демонстрацией готовности к переговорам – ну где здесь сила и уверенность?
Продвижение к Харькову? Да, согласен. Это лучше тысячи слов о переговорах, потому что у нас в стране, к сожалению, все, кроме безоговорочной капитуляции, заканчивается не то Брестским миром, не то Хасавюртом. И вечно не в нашу пользу.
Так что, да, тут реально только до Карлсхорста, а что делать, если по-другому не получается?
Возможно, термин «наглость» не совсем правильный, речь идет скорее о демонстрации силы и уверенности в своих действиях, но какая разница, если заплатить за это должны США своими «Ястребами», которые работают на Украину?
Если уронить какое-то количество RQ-4 Global Hawk, а каждый стоит 140 миллионов долларов, то есть немного больше, чем F-16 Fighting Falcon (34 млн за Блок 52), в мозгах должно наступить просветление. Потерянные миллионы долларов этому весьма способствуют.
Кроме того, ну чем еще, какими санкциями можно нас напугать? Поставить в санкционный список титан? Ага, «Боинг» первым в сенат примчится с колотушками.
Чем еще можно напугать уже и так нас всех таких напуганных? Нет, конечно, если речь идет о личных санкциях, типа там лужаек для гольфа в Европе и гостиниц в Дубае, то, конечно, да. Тут против лома нет приема.
Но если речь идет о том, как продемонстрировать мощь и уверенность в себе – лучше пары-тройки «Ястребов», улетевших на отдых в Черное море, придумать вряд ли получится. Ведь как ни крути, ущерб чисто финансовый, люди никоим образом не пострадают. А значит – все вышеперечисленные пункты хороши.
В конце концов, рано или поздно, но начинать придется. Так, может, все-таки бахнем? Пусть не весь мир в труху, но пару «Ястребов» – очень нужно...
Информация