Американский постпред: НАТО и США не планируют отправку на Украину своих военных советников

НАТО и США не планируют отправлять своих советников на Украину. Об этом заявила постпред США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит.На встрече с вашингтонской группой военных обозревателей Смит отметила, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не поддерживает идею об отправке на Украину советников альянса, и, исходя из этого, в объединении не ведутся соответствующие дебаты.При этом президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно подчеркивал, что Париж рассматривает идею отправить на Украину военных инструкторов, а также создать для этих целей коалицию, в которую войдут и другие страны-члены НАТО.Практически аналогичное заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц, в ходе своего выступления на прошедшем в Бранденбурге Восточногерманском экономическом форуме сказавший, что, по его мнению, любое возможное взаимодействие с Россией "будет успешным только с позиции силы".По словам Шольца, поскольку "угроза со стороны России будет сохраняться", Берлином было принято решение о переброске дополнительных сил в страны Прибалтики, а в перспективе рассматривается возможность размещения там целой бригады бундесвера на постоянной основе, чтобы продемонстрировать Москве "готовность НАТО защищаться". Канцлер ФРГ также добавил, что, если это потребуется, "НАТО будет защищать от России каждый дюйм своей территории" и бросит все возможные силы для обороны Прибалтики.

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