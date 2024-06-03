Американский постпред: НАТО и США не планируют отправку на Украину своих военных советников

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Американский постпред: НАТО и США не планируют отправку на Украину своих военных советников

НАТО и США не планируют отправлять своих советников на Украину. Об этом заявила постпред США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит.

На встрече с вашингтонской группой военных обозревателей Смит отметила, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не поддерживает идею об отправке на Украину советников альянса, и, исходя из этого, в объединении не ведутся соответствующие дебаты.



При этом президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно подчеркивал, что Париж рассматривает идею отправить на Украину военных инструкторов, а также создать для этих целей коалицию, в которую войдут и другие страны-члены НАТО.

Практически аналогичное заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц, в ходе своего выступления на прошедшем в Бранденбурге Восточногерманском экономическом форуме сказавший, что, по его мнению, любое возможное взаимодействие с Россией "будет успешным только с позиции силы".

По словам Шольца, поскольку "угроза со стороны России будет сохраняться", Берлином было принято решение о переброске дополнительных сил в страны Прибалтики, а в перспективе рассматривается возможность размещения там целой бригады бундесвера на постоянной основе, чтобы продемонстрировать Москве "готовность НАТО защищаться". Канцлер ФРГ также добавил, что, если это потребуется, "НАТО будет защищать от России каждый дюйм своей территории" и бросит все возможные силы для обороны Прибалтики.
5 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 19:21
    Да, да, конечно, конечно. Ещё недавно с таким же "жаром" уверяли что, танки и ракеты поставлять нет надобности, мол ВСУ и так справиться, а теперь и ракеты дальнобойные и авиация уже в порядке вещей.
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      0
      Сегодня, 19:24
      Обычные словеса, а ля политика. В эту игру играют все. При этом все понимают что они там есть и советники и операторы боевых стстем.Но то что не лезут в открытую , по моему мнению , уже не плохо, на данный момент.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 19:42
        НАТО и США не планируют отправку на Украину своих военных советников

        А зачем планировать отправку, если они уже там есть... Никогда не поверю, что они свою такую самую "уникальную и исключительную лучшую в мире" технику доверят целиком и полностью pyкoжoпым хохлопам... И никогда в это не поверю... И обслуживают и настраивают наверняка их спецы... Хохлопам разве что на кнопку нажать дают... Впрочем и в этом я тоже сомневаюсь...
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 19:32
      Эта ежедневная мантра из США в основном предназначена для внутреннего пользования, потому как выборы на носу и ящики с телами американских вояк с Украины могут испортить благостную картину всеобщего американского благоденствия. hi
  2. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 19:27
    Американский постпред: НАТО и США не планируют отправку на Украину своих военных советников

    Вы, главное, упокоенных своих вывозите. У нас на Окраине и так чернозём лучший на планете, там многих уже унавозили. fellow yes lol