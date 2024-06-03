Апты Алаудинов: Спецназ «Ахмат» перебросили на Харьковское направление
Спецназ «Ахмат» перебросили на Харьковское направление. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны Апты Алаудинов, являющийся также командиром «Ахмата».
Спецназ «Ахмат» усилит группировку «Север», подразделения отряда уже устроились на новых позициях, адаптировались и приступили к выполнению задач. Поскольку подразделения отряда воюют первым эшелоном, то в ближайшие дни они появятся на передовой, если уже не появились. По словам Алаудинова, он горд, что «Ахмату» доверили важнейшее направление.
— заявил генерал.
Также Алаудинов прокомментировал информацию о готовящемся наступлении российской армии. Не став вдаваться в подробности, он подтвердил, что наступление непременно будет, российские войска в полной готовности к решающим сражениям с ВСУ. По мнению генерала, спецоперация закончится в этом году полным разгромом киевской хунты.
— добавил он.
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