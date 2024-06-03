Апты Алаудинов: Спецназ «Ахмат» перебросили на Харьковское направление

Спецназ «Ахмат» — это подразделение, которое с первых дней стояло в первом эшелоне. Никогда мы не были во втором эшелоне. (...) В принципе, мы уже адаптировались. Наши подразделения уже где-то занимаются штурмовыми действиями. Ну и приняли те участки, которые нам надо было прикрыть для того, чтобы там противник не вел диверсионно-террористическую работу.

Я думаю, что и враг, и мы сегодня готовимся к нашему решающему бою. Будем делать всё, чтобы в этом году спецоперация завершилась. Я думаю, что СВО в этом году завершится.

Спецназ «Ахмат» перебросили на Харьковское направление. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны Апты Алаудинов, являющийся также командиром «Ахмата».Спецназ «Ахмат» усилит группировку «Север», подразделения отряда уже устроились на новых позициях, адаптировались и приступили к выполнению задач. Поскольку подразделения отряда воюют первым эшелоном, то в ближайшие дни они появятся на передовой, если уже не появились. По словам Алаудинова, он горд, что «Ахмату» доверили важнейшее направление.— заявил генерал.Также Алаудинов прокомментировал информацию о готовящемся наступлении российской армии. Не став вдаваться в подробности, он подтвердил, что наступление непременно будет, российские войска в полной готовности к решающим сражениям с ВСУ. По мнению генерала, спецоперация закончится в этом году полным разгромом киевской хунты.— добавил он.