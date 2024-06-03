Глава МИД Украины: Мы намерены просить Запад отменить все ограничения на нанесение ударов их оружием вглубь России
Каски, аптечки, снайперские винтовки, «Джавелины», «Байрактары», «Хаймарсы», «Леопарды», «Абрамсы», Storm Shadow, «Пэтриоты», «Ирис-Т», ATACMS – концептуально всё это уже история украинского конфликта. Победить Россию «на поле боя» с помощью такой конфигурации поставок оружия и техники не получилось. И вот – новая парадигма, которая продвигается Киевом: «Мы обязательно победим, вы только разрешите нам бить по международно признанной территории России».
Сегодня глава МИД Украины Кулеба заявил о том, что официальный Киев «намерен просить у западных союзников отменить все действующие ограничения на применение поставляемого оружия».
Кулеба:
Напомним, что всё больше стран Запада заявляют о том, что они не запрещают ВСУ использовать поставляемое оружие против территории РФ, признанной мировым сообществом. В Нидерландах заявили, что не препятствуют тому, чтобы после поставок истребителей F-16 ВС ВСУ использовали их для атак «в том числе вглубь российской территории». А США и Германия пока пытаются отмахнуться заявлениями о том, что бить вглубь России своим оружием они не разрешают, а вот использовать его против приграничных территорий РФ – вполне.
Учитывая тот факт, что эскалация конфликта имеет место быть, можно практически с уверенностью говорить о том, что в конечном итоге те же США одобрят нанесение ударов своими ракетами вглубь территории Российской Федерации. И в этом плане важно понимать, какой ответ может и готова дать наша страна. Вспоминается заявление президента Владимира Путина о том, что в ряде стран НАТО высокая плотность населения и если они санкционируют удары по России, то ответить РФ может и по военным объектам, расположенным не только в пределах территории Украины.
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