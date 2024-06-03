Глава МИД Украины: Мы намерены просить Запад отменить все ограничения на нанесение ударов их оружием вглубь России

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Глава МИД Украины: Мы намерены просить Запад отменить все ограничения на нанесение ударов их оружием вглубь России

Каски, аптечки, снайперские винтовки, «Джавелины», «Байрактары», «Хаймарсы», «Леопарды», «Абрамсы», Storm Shadow, «Пэтриоты», «Ирис-Т», ATACMS – концептуально всё это уже история украинского конфликта. Победить Россию «на поле боя» с помощью такой конфигурации поставок оружия и техники не получилось. И вот – новая парадигма, которая продвигается Киевом: «Мы обязательно победим, вы только разрешите нам бить по международно признанной территории России».

Сегодня глава МИД Украины Кулеба заявил о том, что официальный Киев «намерен просить у западных союзников отменить все действующие ограничения на применение поставляемого оружия».



Кулеба:

Мы хотим, чтобы они (Запад) отменили свои ограничения и чтобы мы в итоге смогли применять западное оружие против целей на территории России. Нам нужно изменить масштаб применения поставляемого оружия.

Напомним, что всё больше стран Запада заявляют о том, что они не запрещают ВСУ использовать поставляемое оружие против территории РФ, признанной мировым сообществом. В Нидерландах заявили, что не препятствуют тому, чтобы после поставок истребителей F-16 ВС ВСУ использовали их для атак «в том числе вглубь российской территории». А США и Германия пока пытаются отмахнуться заявлениями о том, что бить вглубь России своим оружием они не разрешают, а вот использовать его против приграничных территорий РФ – вполне.

Учитывая тот факт, что эскалация конфликта имеет место быть, можно практически с уверенностью говорить о том, что в конечном итоге те же США одобрят нанесение ударов своими ракетами вглубь территории Российской Федерации. И в этом плане важно понимать, какой ответ может и готова дать наша страна. Вспоминается заявление президента Владимира Путина о том, что в ряде стран НАТО высокая плотность населения и если они санкционируют удары по России, то ответить РФ может и по военным объектам, расположенным не только в пределах территории Украины.
11 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 19:08
    Да отменят, и запрет и оружия подкинет. Вопрос ближайшего времени.
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 19:28
      В отличие от Зеленского, запретившего самому себе вести переговоры с Россией, англосаксы и страны НАТО никогда не запрещали сами себе воевать против России.
      Поэтому эта словесная шелуха украинских подстилок нужно лишь для того, чтобы Россия поверила в то, что и раньше и потом стрельба дальнобойным оружием по территории России осуществляется ВСУ.
      Все же прекрасно понимают что это натуральная ложь и по нам бьют подразделения НАТО, а чтобы им не попал ответ по территории их стран всю вину за террор берёт на себя Украина, потому что её никому не жалко, кроме нас.
      Так что нам придётся либо принять жёсткое решение по отношению к всему населению Украины, погасив все объекты жизнедеятельности, либо писать бесконечные гневные письма в ООН в расчёте что импотентная организация каким-либо образом может осадить потерявший берега террористический блок НАТО. angry
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 19:33
      Путин всё и всегда пытается решить малой кровью... Отсюда и "Минск 1" и "Минск 2" и "Стамбул", но в этот раз так не получится... Запад явно поднимает ставки и пытается втянуть нас в глобальный конфликт... Штаты явно надеются что пройдёт он исключительно в Европе и конкретно их не заденет, а они на нём будут исключительно бабки зарабатывать... Ну не знаю... Путин молчит, молчит, а потом раз и мы в Сирии... А они не верили... Не верили что и в Украину войдём, а мы зашли... Теперь не верят что сможем по территории стран НАТО ударить... Ну и пусть не верят, поживём - увидим... am
  2. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 19:11
    То есть хотят развязать сценарий вовлечения западного контингента и уже настоящего конфликта стран НАТО с Россией. Надёжный план. good
    1. Александр Саленко Звание
      Александр Саленко
      0
      Сегодня, 19:25
      Да тут скорее и хочется и колется. Их офицеров утюжили 10 лет назад Да и ракетами, чтоо атакуют мой Крым, там же не украинские расчеты.
  3. Berserk23 Звание
    Berserk23
    0
    Сегодня, 19:11
    Почему мосты через Днепр еще стоят...???...не пора ли...
  4. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 19:14
    Весь вопрос в провокации. На войну с чубатой шоблой смогли, второй этап - восточная Европа, чтобы окончательно попортить отношения между населением, чтобы забыли об общей победе и чтобы сотворить одного единственного агрессора.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 19:15
    Про центры принятия решений кто-нибудь вспомнит? Или там сидят марионетки и их завтра поменяют и вообще не надо плодить мучеников, а надо воевать с набранными на улицах мужиками, они-то не марионетки!
  6. Rage66 Звание
    Rage66
    -1
    Сегодня, 19:15
    Ну, тогда и у нас ограничений не будет yes
  7. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 19:15
    Да никакого запрета нет. Путин сказал то, что еще за год до него говорили эксперты, тот же Сивков, например. Что все полетные задания создают спецы из США, Великобритании, Франции, а сейчас скорее всего и из Германии, если Таурусы поставят, что украинцы в лучшем случае кнопку жмут. И то это не очевидно, что им даже кнопку доверяют нажимать. Что все целеуказания также выдают американцы. А Оружие. Вот на подходе вроде бы Ф 16. Думаете, что до Огайо и до Трайдентов дело дойдет?
  8. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 19:32
    Глава МИД Украины: Мы намерены просить Запад отменить все ограничения на нанесение ударов их оружием вглубь России

    Поскольку нацелить современное дальнобойное оружие весьма не просто, то стрелять будут, как и сейчас делают, западные вояки.
    По сути ната уже ведёт войну с Россией прикрываясь фиговым листочком "это окраинцы".
    Чем ответит Россия? what
    Весьма сложный вопрос, так и Армагедец, как полярный лис нагрянет. Настолько быстро, что никто и охнуть не успеет, а планета в труху. sad