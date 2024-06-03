«Для украинских солдат»: Посетивший Манилу Зеленский попросил прислать на Украину филиппинских психологов
Посетивший Филиппины Зеленский в ходе беседы с президентом страны Фердинандом Маркосом-младшим попросил направить на Украину филиппинских психологов для помощи украинским солдатам. Об этом сообщила пресс-служба филиппинского лидера.
Явно живущий по принципу: «если не попросишь что-нибудь, то день прожит зря», Зеленский просто огорошил на переговорах филиппинского президента Фердинанда Маркоса-младшего, попросив у него прислать на Украину специалистов в области психического здоровья. Мол, солдаты с психозами не справляются, надо как-то помогать. А с другой стороны, чего еще просить у Филиппин, не оружия же и денег, которого у них нет.
Филиппинский лидер в свою очередь не растерялся и пообещал продумать этот вопрос, заявив, что у Филиппин есть что предложить Украине.
— заявил Фердинанд Маркос-младший.
Также Зеленский пообещал снабдить Филиппины украинским зерном и другой сельхозпродукцией, открыть в следующем году в Маниле посольство Украины, а также пригласил филиппинского президента обязательно посетить «саммит мира» в Швейцарии. Хотя бы для участия в массовке.
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