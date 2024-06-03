«Для украинских солдат»: Посетивший Манилу Зеленский попросил прислать на Украину филиппинских психологов

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«Для украинских солдат»: Посетивший Манилу Зеленский попросил прислать на Украину филиппинских психологов

Посетивший Филиппины Зеленский в ходе беседы с президентом страны Фердинандом Маркосом-младшим попросил направить на Украину филиппинских психологов для помощи украинским солдатам. Об этом сообщила пресс-служба филиппинского лидера.

Явно живущий по принципу: «если не попросишь что-нибудь, то день прожит зря», Зеленский просто огорошил на переговорах филиппинского президента Фердинанда Маркоса-младшего, попросив у него прислать на Украину специалистов в области психического здоровья. Мол, солдаты с психозами не справляются, надо как-то помогать. А с другой стороны, чего еще просить у Филиппин, не оружия же и денег, которого у них нет.



Филиппинский лидер в свою очередь не растерялся и пообещал продумать этот вопрос, заявив, что у Филиппин есть что предложить Украине.

Это то, что, я думаю, мы в состоянии предложить. (...) Я рад сделать все, что в наших силах, чтобы помочь, особенно гражданским лицам и невинным людям, затронутым войной.

— заявил Фердинанд Маркос-младший.

Также Зеленский пообещал снабдить Филиппины украинским зерном и другой сельхозпродукцией, открыть в следующем году в Маниле посольство Украины, а также пригласил филиппинского президента обязательно посетить «саммит мира» в Швейцарии. Хотя бы для участия в массовке.
8 комментариев
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  1. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 19:32
    Не! Это конечно здорово! Особенно если задуматься, на каковском языке "филиппинские психологи" будут со своими подопечными базары за жизнь разводить!
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 19:36
      Не! Это конечно здорово! Особенно если задуматься, на каковском языке "филиппинские психологи" будут со своими подопечными базары за жизнь разводить!

      Важно ни на каком языке, а как и кто. Возможно что это будут психологи женского пола и поднимать здоровье украинских вояк они будут не словами, а безмолвно и другими частями своего тела.
    2. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 19:43
      Цитата: Grossvater
      Особенно если задуматься, на каковском языке "филиппинские психологи"
      По состоянию на 2015 год филиппинский и английский — государственные языки страны, 19 языков имеют статус региональных, этот статус разрешает преподавание на языке в образовательных учреждениях, он закреплён в 14-й статье конституции. В основном население говорит на региональных языках, уровень владения филиппинским варьирует; уровень владения английским высокий, однако в основном распространён не английский, а смешанный язык таглиш. Вот наверное на нем и будут говорить. Тем более на Украине смешанный язык таглиш чрезвычайно распостранен, а филлипинские проститу... тьфу - психологи довольно знамениты. Проститутки обслуживали американских солдат, размещенных на военных базах на территории Филиппин, например, в 1970—80-е гг. в месте расположения американского флота процветала детская проституция. С бурным развитием туризма секс-индустрия отозвалась новыми предложениями. По оценкам на Филиппинах в проституцию вовлечено больше граждан, чем работает в промышленности, совокупный ежегодный доход этой отрасли 2—3 млн. долларов. Я писал там где слово "проститутки" слово "психологи". Прошу понять меня правильно.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 19:33
    А эти "психологи" как со своим оружием приедут или на месте выдадут?
  3. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 19:35
    "...Посетивший Филиппины Зеленский в ходе беседы с президентом страны Фердинандом Маркосом-младшим попросил направить на Украину филиппинских психологов...".

    Проституток что ли?!
  4. Berserk23 Звание
    Berserk23
    0
    Сегодня, 19:36
    Читай наемников....скоро из Мексики будет наплыв...там уже нового этнического Зеленского президентом назначили
  5. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 19:37
    А с другой стороны, чего еще просить у Филиппин, не оружия же и денег, которого у них нет.

    Просил бы заморской дури и не прогадал бы. yes
  6. wanna Звание
    wanna
    0
    Сегодня, 19:43
    Филиппинцы были психологически сломлены китайцами в ходе недавнего конфликта в Южно-Китайском море. Они должны попросить своих товарищей-актеров прислать на Филиппины несколько психологов, в конце концов, украинский театр - это настоящая война, и у Украины должны быть лучшие психологи.