Концерн «Калашников» запустил серийное производство модернизированного разведывательного беспилотника «Гранат-4»

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Концерн «Калашников» запустил серийное производство модернизированного разведывательного беспилотника «Гранат-4»

Модернизированный разведывательный беспилотник «Гранат-4» пошел в серийное производство. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Калашников».

Концерн запустил в серийное производство модернизированный комплекс с беспилотным летательным аппаратом «Гранат-4». До этого данная версия беспилотника прошла боевое крещение в зоне СВО, в первом же вылете в начале мая обнаружив американский танк М1А1 Abrams, наведя на него корректируемый артиллерийский снаряд «Краснополь». В итоге танк был уничтожен.



Концерн «Калашников» запустил в серийное производство модернизированный комплекс с беспилотным летательным аппаратом «Гранат-4», который активно используется нашими подразделениями для круглосуточного ведения воздушной разведки и высокоточного целеуказания в зоне проведения СВО.

— говорится в сообщении концерна.

Как ранее отметили в концерне, модернизированный БПЛА «Гранат-4» получил возможность подсвечивать цели для высокоточных боеприпасов «Краснополь», «Китолов» и «Грань». Базовая модель этой функции не имела. Данный дрон разработан НПО «Ижевские беспилотные системы», входящем в концерн.

«Гранат-4» предназначен для радиомониторинга и наблюдения за местностью с воздуха при помощи цифровой фотокамеры, видеокамеры, аппаратуры активного мониторинга, тепловизора в режиме времени, близком к реальному. Дальность применения данного беспилотника составляет до 70 км.
8 комментариев
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  1. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +4
    Сегодня, 20:46
    В статье не указаны другие важные технические характеристики:
    Скорость полёта: 90-140 км/ч
    Максимальная высота полёта: 4000 м
    Максимальная продолжительность полёта: 6 часов
    Цена по данным западных экспертов, составляет что-то в районе пятисот долларов (45 400 рублей)
    1. VLAD-96 Звание
      VLAD-96
      +1
      Сегодня, 21:10
      Что ценник вы указали за такой аппарат низкий, как за китайский бытовой средненький аппарат.. Может нолей мало указали? 450 К или 4500 К ?
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 21:34
        Что ценник вы указали за такой аппарат низкий, как за китайский бытовой средненький аппарат.. Может нолей мало указали? 450 К или 4500 К ?

        Сам аппарат может и действительно не так уж много стоит( по себестоимости), продавать с торговой наценкой мы вряд ли кому-то на сторону будем, а вот аппаратура контроля и управления там очень серьёзная... https://kalashnikovgroup.ru/media/izhevskie-bespilotnye-sistemy/obzor-voennogo-bespilotnogo-letatelnogo-apparata-granat-4
      2. Дед Борг Звание
        Дед Борг
        0
        Сегодня, 21:59
        Вопросы не ко мне: "Цена по данным западных экспертов...."
        https://dzen.ru/a/ZkscSSTMUw_RThek
  2. анатолий цыпушкин Звание
    анатолий цыпушкин
    +5
    Сегодня, 20:46
    враг будет разбит,победа будет за нами!
  3. Фаталист Звание
    Фаталист
    +3
    Сегодня, 21:05
    Прекрасно. Тащите уже вагонами этих птичек нашим бойцам. Постоянно у военкоров подчёркивается наша хроническая болезнь_ кратное преимущество количества дронов противника над нашими.
  4. Коте пане Коханка Звание
    Коте пане Коханка
    +2
    Сегодня, 21:26
    Хорошая машинка, понравилась!
  5. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 22:03
    И еще бы эти беспилоты бы со спутниковой связью управлялись бы, а что прикольно приехали, запустили и свалили, а за 1000, за 5000 км управляют беспилотникам ))) Но это только без глобального конфликта, где будут выноситься спутники )))
    Дальность применения данного беспилотника составляет до 70 км.

    Чет очень мало для современной войны, если честно!