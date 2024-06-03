Концерн «Калашников» запустил серийное производство модернизированного разведывательного беспилотника «Гранат-4»
8
Модернизированный разведывательный беспилотник «Гранат-4» пошел в серийное производство. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Калашников».
Концерн запустил в серийное производство модернизированный комплекс с беспилотным летательным аппаратом «Гранат-4». До этого данная версия беспилотника прошла боевое крещение в зоне СВО, в первом же вылете в начале мая обнаружив американский танк М1А1 Abrams, наведя на него корректируемый артиллерийский снаряд «Краснополь». В итоге танк был уничтожен.
Концерн «Калашников» запустил в серийное производство модернизированный комплекс с беспилотным летательным аппаратом «Гранат-4», который активно используется нашими подразделениями для круглосуточного ведения воздушной разведки и высокоточного целеуказания в зоне проведения СВО.
— говорится в сообщении концерна.
Как ранее отметили в концерне, модернизированный БПЛА «Гранат-4» получил возможность подсвечивать цели для высокоточных боеприпасов «Краснополь», «Китолов» и «Грань». Базовая модель этой функции не имела. Данный дрон разработан НПО «Ижевские беспилотные системы», входящем в концерн.
«Гранат-4» предназначен для радиомониторинга и наблюдения за местностью с воздуха при помощи цифровой фотокамеры, видеокамеры, аппаратуры активного мониторинга, тепловизора в режиме времени, близком к реальному. Дальность применения данного беспилотника составляет до 70 км.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация