Опыт применения ОТРК «Искандер-М» в Спецоперации



"Искандер" с баллистической ракетой на позиции, январь 2024 г.

Боевое применение



Перегрузка ТПК с крылатой ракетой на пусковую установку



Подготовка к запуску изделия 9М728

Круг задач



Ракета "Искандера" поражает украинскую ЗРС при развертывании, март 2024 г.



Удар по командному пункту зенитно-ракетной бригады в Харьковской обл., май 2024 г.

Факторы успеха



Удар "Искандера" по району восстановления боеспособности одного из украинских формирований, май 2024 г.



Боевой расчет ОТРК за работой

Доказано практикой

С первых дней Спецоперации части ракетных войск и артиллерии активно используют оперативно-тактические ракетные комплексы 9К720 «Искандер-М». С их помощью выполняются высокоточные удары по различным объектам на значительной части территории Украины и тем самым наносится серьезный урон противнику. В ходе реального боевого применения «Искандеры» подтвердили расчетные характеристики и помогли наработать полезный опыт.Комплексы «Искандер-М» и их расчеты участвуют в Спецоперации с самого ее начала. Баллистические и крылатые ракеты «Искандера» стали одним из средств первого демилитаризационного удара, нанесенного по украинским военным объектам утром 24 февраля 2022 г. По разным данным, в этих пусках были задействованы десятки самоходных пусковых установок. В общей сложности они запустили до сотни ракет и поразили соответствующее количество целей.Всего через несколько дней поступили новые сообщения об аналогичных массированных ударах. В дальнейшем пуски ракет «Искандерами» стали привычным и регулярным делом. Сообщения о применении таких ОТРК постоянно поступают до сих пор – ракеты применяются ежедневно или с минимальными перерывами. Осуществляются единичные запуски по конкретным целям и полноценные массированные атаки.В зависимости от поставленных задач, ОТРК «Искандер» работают вблизи линии соприкосновения или в тылу на необходимом удалении от фронта. Получив приказ и данные о цели, они выдвигаются на установленные позиции, откуда производят запуск ракеты / ракет и сразу убывают в безопасное место. Такой метод боевой работы обеспечивает требуемый уровень эффективности, быстродействия и безопасности.Учитывая интенсивность применения, можно предполагать, что к настоящему времени наши РВиА истратили не менее нескольких тысяч крылатых и баллистических ракет «Искандера». Поражено соответствующее количество целей. Практически все ракеты успешно прорываются к своим целям. Лишь отдельные изделия не выполняют поставленную задачу по техническим причинам или перехватываются противником. Впрочем, отсутствие заметных результатов не мешает украинской ПВО выдавать радостные и оптимистичные рапорты.В ходе реального боевого применения ОТРК «Искандер-М» вновь подтвердили расчетные характеристики и показали весь свой потенциал. Накоплен большой положительный опыт. Очевидно, что боевая работа таких комплексов и их расчетов будет продолжаться. Им предстоит наносить новые удары, единичные и массированные, по различным объектам на тактической и оперативной глубине. По сути, «Искандеры» не останутся без работы до самой победы.Министерство обороны регулярно отчитывается о применении ОТРК «Искандер-М» и поражении различных целей. Нередко публикуются кадры объективного контроля, снятые разведывательными БПЛА. Кроме того, схожие материалы поступают по неофициальным каналам. Все эти данные позволяют понять, как именно, по каким целям и с какими результатами применяются ракеты «Искандеров».В состав ОТРК «Искандер-М» входят ракеты двух типов. В зависимости от особенностей выбранной цели, применяется баллистическая ракета или крылатая. Оба изделия имеют дальность полета 500 км, но отличаются траекторией и другими особенностями применения. При этом они несут схожее боевое оснащение.Регулярно осуществляются пуски по скоплениям живой силы и техники на открытой местности или под прикрытием естественной маскировки. В зависимости от типа цели, для этого применяются ракеты обеих моделей с осколочно-фугасным или кассетным боевым оснащением. При массе боевой части 480 кг и высокой точности наведения, обеспечивается максимальный урон противнику.Моноблочная осколочно-фугасная БЧ также показала себя в качестве эффективного средства поражения целей внутри построек и зданий. Неоднократно демонстрировалось уничтожение живой силы в расположениях, парков техники и т.д. Также «Искандеры» вносят определенный вклад в процессы поражения энергетических и военно-промышленных объектов.Особое значение в этом контексте имеет применение ракет ОТРК по складам ракетно-артиллерийского и иного вооружения. Боеприпасы «Искандера» не только разрушают саму постройку такого рода, в т.ч. и при отсутствии прямого попадания, но и вызывают детонацию хранящихся в ней запасов. При этом вторичные взрывы становятся дополнительным поражающим фактором.Неоднократно «Искандеры» демонстрировали способность поражения мобильных целей. С весны 2022 г. им поручалась ликвидация обнаруженных ракетных и артиллерийских систем противника. Грамотная организация боевой работы и хорошая подготовка расчетов позволяют нанести удар до того, как цель покинет позицию. В частности, именно российские ОТРК нанесли значительный урон украинскому парку более старых ТРК «Точка».Не менее сложной целью могут быть радиолокационные и зенитные средства противника. Такие образцы способны заметить угрозу в виде летящей ракеты и отреагировать на нее. Тем не менее, ракеты российских ОТРК регулярно прорывают оборону и поражают осуществляющие ее комплексы. В ряде случаев речь идет об уничтожении мобильных систем, которые имели теоретическую возможность уйти из-под удара.В целом ОТРК «Искандер-М» с разными типами ракет демонстрирует высокие боевые качества. Он отличается относительной простотой эксплуатации и высокими тактико-техническими характеристиками. При этом промышленность поддерживает высокий темп производства ракет, за счет чего РВиА могут оказывать воздействие на противника в соответствии с текущими требованиями.Нынешние успехи «Искандеров» в условиях реальных боевых действий прямо связаны с несколькими основными факторами. В целом речь идет об удачной конструкции всего комплекса и отдельных его средств, эффективных ракетах и т.д. Кроме того, большое значение имеет высокий уровень подготовки расчетов. Часть преимуществ «Искандера» была известна и ранее, практически со времен его первой демонстрации. Прочие важные особенности стали достоянием публики лишь в ходе Спецоперации.ОТРК «Искандер-М» выполнен мобильным. Все его средства размещены на специальных шасси и могут перемещаться по дороге и по местности. Обеспечена высокая мобильность, и комплекс может быстро выходить на заданную огневую позицию или покидать ее, уходя в укрытие и/или на перезарядку. Все процедуры, как перезарядка, так и пуск, занимают минимальное время.Пусковая установка комплекса имеет высокие ходовые характеристики и повышенную грузоподъемность, благодаря которой несет сразу две ракеты – в отличие от других отечественных и иностранных ОТРК. Это повышает огневую производительность и позволяет выполнить два пуска с минимальным интервалом, в т.ч. по разным целям.В состав комплекса включено два типа ракет. Широко применяется квазибаллистическое изделие типа 9М723. Также неоднократно отмечалось использование крылатой ракеты 9М728. По известным данным, оба изделия имеют дальность полета до 500 км и несут 480-кг боевые части. Наведение осуществляется за счет инерциальной и спутниковой навигации.Изделие 9М723 является баллистической ракетой со всеми ее характерными чертами. Полет на максимальную дальность занимает не более нескольких минут, а на нисходящей части траектории ракета разгоняется до высоких сверхзвуковых скоростей. Все это сокращает запас времени для противника и снижает вероятность его успешной реакции. При этом на всем протяжении полета 9М723 выполняет маневры, затрудняя перехват.Крылатая ракета 9М728 летит с дозвуковой скоростью, что увеличивает продолжительность полета. В то же время, она способна передвигаться на минимальной высоте с огибанием рельефа местности. Это затрудняет ее своевременное обнаружение и перехват.После начала Спецоперации стало известно, что квазибаллистическая ракета «Искандера-М» имеет средства прорыва ПРО. По разным данным она оснащена станцией постановки помех и сбрасывает ложные цели со схожими приборами. Применение этих средств резко затрудняет обнаружение, сопровождение и поражение реальной ракеты. Вероятно, крылатая ракета 9М728 тоже имеет систему обеспечения прорыва, но ее состав и функции неизвестны.Эффективность «Искандера-М» определяется не только его собственными компонентами, но и вспомогательными средствами. Так, для разведки целей и определения их координат сейчас активно применяются БПЛА разных типов. Через систему управления тактического звена информация о целях передается на комплекс. После нанесения удара, беспилотник-разведчик может проконтролировать его результаты и, при необходимости, обеспечить корректировку. Кроме того, видеоматериалы с БПЛА нередко публикуются на официальных ресурсах Минобороны или появляются в других источниках.Основные боевые возможности ОТРК линейки «Искандер» со всеми штатными ракетами и вспомогательными средствами неоднократно демонстрировались в прошлом в ходе различных учений. С 24 февраля 2022 г. эти комплексы участвуют в реальных боевых действиях и полностью подтверждают ожидания, а также показывают ранее неизвестные способности. С помощью «Искандеров» части РВиА успешно наносят удары по разнообразным объектам противника на значительной глубине и тем самым участвуют в общих вопросах демилитаризации киевского режима.За последние два с лишним года «Искандер-М» зарекомендовал себя как удачное и эффективное средство для борьбы с разнообразными целями, от живой силы до объектов инфраструктуры. При этом показана способность прорыва ПВО-ПРО и решения даже непростых огневых задач. Очевидно, что столь удачные комплексы останутся в эксплуатации и продолжат вносить свой вклад в будущую победу. Кроме того, можно ожидать, что нарабатываемый сейчас опыт будет использован при дальнейшей модернизации существующего ОТРК с очевидными положительными последствиями.