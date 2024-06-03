Тайвань намерен на учениях использовать американские ракеты на островах, расположенных всего в нескольких морских милях от берегов КНР

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Тайвань намерен на учениях использовать американские ракеты на островах, расположенных всего в нескольких морских милях от берегов КНР

Сообщается о подготовке армии Тайваня к масштабным военным маневрам, которые охватят в том числе небольшие острова, их Тайбэй считает своими.

По последним данным, тайваньские военные проведут учения с боевыми стрельбами. При этом не скрывается, что в сценарии учений прописывается возможная атака НОАК со стороны моря. Для «нейтрализации угрозы» планируется атаковать китайские корабли противокорабельными ракетами, а также использовать артиллерию против десанта «при его попытке высадиться на берег».



Стартуют эти маневры 5 июня и завершатся уже с наступлением июля.

В сводке, распространяемой Тайбэем, говорится, что маневры также будут проводиться и на отдалённом архипелаге Матсу в Восточно-Китайском море. Это более трёх десятков островов, которые находятся гораздо ближе к материковом Китаю, чем к острову Тайвань (помечены на карте). Всего в нескольких морских милях от берега КНР.



Противокорабельное оружие, которое планирует использовать армия Тайваня, - американского производства.

Складывается впечатление, что осталось Тайбэю попросить у США «разрешения на удары американским оружием» вглубь материкового Китая... С недавних пор такие запросы уже не выглядят чем-то немыслимым.

Подготовка к маневрам проводится на фоне конференции «Диалог Шангри-Ла», проходящей в Сингапуре. Там военный представитель КНР прямо обвинил США в разжигании конфликтов по всему миру. Представитель Китая напомнил Вашингтону о том, что США постоянно говорят о мире, основанном на правилах:

И по каким правилам в таком случае США снабжают оружием сепаратистов Тайваня? Всё дело в том, что эти правила США используют только тогда, когда это в их интересах. Никакие другие интересы они не учитывают, а о правилах тут же забывают. Именно США мешают миру развиваться, именно они ставят множество барьеров, пытаясь добиваться удовлетворения своих геополитических амбиций.
4 комментария
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  1. wanna Звание
    wanna
    0
    Сегодня, 21:53
    Я даже не поверю, что это реальная информация. Но поверьте, китайцы хотят, чтобы это было правдой. Лучше промахнуться и получить неуправляемый снаряд, упавший на наши окраины.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 21:56
    Сообщается о подготовке армии Тайваня к масштабным военным маневрам, которые охватят в том числе небольшие острова, их Тайбэй считает своими.

    Ну уж если наше руководство мы осуждаем за неуверенное применение силы на Украине, то что можно говорить о китайском руководстве... Открыв второй (третий) фронт на Тайване они поставили бы НАТО на растяжку к которой альянс точно не готов, да и нашим на Донбассе было бы полегче... Если сидеть на берегу и ждать пока проплывёт труп врага, то можно его и не дождаться... Ну а если мы не сдюжим, то потом и Китай они на части разорвут... В очень длинной истории Китая было всякое... Как там сказал Дэн Сяопин - "Спина к спине...", ну так кто Китаю сейчас мешает это сделать...??? Становитесь!!!
    1. алабурга Звание
      алабурга
      +1
      Сегодня, 21:59
      А потому что, в Китае сидят такие же трусы, как и в Кремле. Поэтому, и результат будет тот же: и позор, и война.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 22:04
      Китай предпочитает сидеть и ждать, когда враги, что точат ножи за его спиной, решат утопиться в реке. Потому решил покупать СПГ, который ему перекроют через несколько лет, вместо того чтоб строить газопровод из Сибири.