Тайвань намерен на учениях использовать американские ракеты на островах, расположенных всего в нескольких морских милях от берегов КНР
Сообщается о подготовке армии Тайваня к масштабным военным маневрам, которые охватят в том числе небольшие острова, их Тайбэй считает своими.
По последним данным, тайваньские военные проведут учения с боевыми стрельбами. При этом не скрывается, что в сценарии учений прописывается возможная атака НОАК со стороны моря. Для «нейтрализации угрозы» планируется атаковать китайские корабли противокорабельными ракетами, а также использовать артиллерию против десанта «при его попытке высадиться на берег».
Стартуют эти маневры 5 июня и завершатся уже с наступлением июля.
В сводке, распространяемой Тайбэем, говорится, что маневры также будут проводиться и на отдалённом архипелаге Матсу в Восточно-Китайском море. Это более трёх десятков островов, которые находятся гораздо ближе к материковом Китаю, чем к острову Тайвань (помечены на карте). Всего в нескольких морских милях от берега КНР.
Противокорабельное оружие, которое планирует использовать армия Тайваня, - американского производства.
Складывается впечатление, что осталось Тайбэю попросить у США «разрешения на удары американским оружием» вглубь материкового Китая... С недавних пор такие запросы уже не выглядят чем-то немыслимым.
Подготовка к маневрам проводится на фоне конференции «Диалог Шангри-Ла», проходящей в Сингапуре. Там военный представитель КНР прямо обвинил США в разжигании конфликтов по всему миру. Представитель Китая напомнил Вашингтону о том, что США постоянно говорят о мире, основанном на правилах:
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