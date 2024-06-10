Как провалилась попытка 5-й американской армии с ходу взять Рим

Немецкие солдаты устанавливают тяжелую 305-мм мортиру M16 (чешского производства фирмы «Шкода») на позицию с помощью тягача. Итальянский фронт, апрель 1944 г. Всего на вооружении чехословацкой армии в межвоенный период состояло 17 мортир vz. 16. Все они были захвачены немцами и поступили на вооружение тяжелых артиллерийских дивизионов под обозначением 30,5 см Morser (t) и 638 (j), общим количеством 23 штуки (вместе с югославскими).

Два немецких парашютиста у ручного пулемета MG-42 во время боя в Монте-Кассино

Солдаты марокканской дивизии из Французского экспедиционного корпуса на дороге под Монте-Кассино. Снимок сделан во время смены частей на позициях. В состав корпуса входили две марокканские дивизии – 2-я пехотная и 4-я горная.

Танк «Шерман» высаживается на берег с десантного корабля в Анцио в ходе операции «Шингл», 22 января 1944 года.

Немецкие ЗСУ Sd. Kfz. 10/5 и бронеавтомобиль итальянского производства Panzerspähwagen AB41 201(i) на дороге между Римини и Анконой в Италии

Американские солдаты проходят по дороге мимо римского Колизея после вступления в Рим. 5 июня 1944 г.

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