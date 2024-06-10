Как провалилась попытка 5-й американской армии с ходу взять Рим
Американские солдаты проходят по дороге мимо римского Колизея после вступления в Рим. 5 июня 1944 г.
Позиционные бои
В сентябре 1943 года англо-американские войска высадились в Италии, но с ходу разгромить германские силы не смогли, хотя имели полное превосходство в воздухе и на море. 1 октября был взят Неаполь, после чего боевые действия в Италии приобрели затяжной характер. Немцы оккупировали большую часть страны, правительство которой капитулировало перед союзниками.
Вермахт успешно оборонялся, умело использовал гористую местность, уничтожал коммуникации, чтобы сдержать противника (Операция «Ось»; Операция «Бейтаун». Десантная операция союзников в Италии; Как вермахт остановил англо-американскую «Лавину»).
Боевые действия быстро приняли позиционный характер. Немецкие дивизии в октябре – начале ноября 1943 года отошли на заранее подготовленный рубеж по рекам Сангро и Гарильяно (120 км южнее Рима), удерживая за собой Центральную Италию. В конце ноября и в декабре 1943 года британцы и американцы сделали несколько попыток прорвать немецкую оборону, но без успеха. Форсировав на северо-западном участке фронта реку Сангро и вклинившись на 15–20 км, союзники перешли к обороне.
Американские солдаты осматривают танк вермахта «Пантера» 4-го танкового полка, брошенный на линии Густава, вблизи Сан-Джованни-Инкарико
Силы сторон
15-я группа армий союзников Италии под командованием британского генерала Гарольда Александера включала 5-ю американскую и 8-ю английскую армии. К началу 1944 года в группу входило 19 дивизий (16 пехотных, 2 танковых и 1 десантную) и 4 отдельные танковые бригады. С учётом резервов, которые были расположены в Сицилии и Северной Африке, союзники имели в регионе 32 дивизии. Это позволяло быстро усилить группировку в Италии.
С 15-й группой армий взаимодействовали объединенные ВВС (12-я тактическая и 15-я стратегическая американские воздушные армии, английские тактические ВВС), имевшие до 4 тыс. самолетов, а также объединенный союзный военно-морской флот – 130 боевых кораблей основных классов, большое количество вспомогательных, десантных судов и пр.
Британские солдаты выталкивают застрявший грузовик CWT в Италии. Февраль 1944 г.
Силам союзников противостояла германская группа армий «Ц» под командованием генерал-фельдмаршала А. Кессельринга – 10-я и 14-я армии (всего 21 дивизия, включая 2 танковые). Немцы контролировали Центральную и Северную Италию. Они значительно уступали в ВВС – около 370 машин, и в ВМС – лишь 13 субмарин. Гитлеровцы не могли серьёзно угрожать морским коммуникациям противника.
Немецкие ЗСУ Sd. Kfz. 10/5 и бронеавтомобиль итальянского производства Panzerspähwagen AB41 201(i) на дороге между Римини и Анконой в Италии
Немецкая оборона
В сложившейся ситуации германское верховное командование решило, максимально используя горный рельеф территории южнее Рима, перейти к жесткой обороне. Меньшими силами сковывать и изматывать войска противника, не допуская их прорыва с Апеннинского полуострова. На итальянском фронте решили соорудить ряд расположенных друг за другом оборонительных линий.
Главной из них была занятая в ноябре 1943 года т. н. линия Густава с передовой по рекам Гарильяно, Гари, Рапидо, вдоль горного массива Маелла и далее на север. Инженерные работы на этой линии велись до начала 1944 года. Берега рек заминировали, долины Гарильяно и Рапидо затопили водой, крепкие здания в Кассино и других городах – превратили в опорные пункты. Огневые позиции прикрывались противопехотными и противотанковыми заграждениями.
В 10–25 км от линии Густава в декабре 1943 года начали готовить вторую полосу обороны – т. н. линию Гитлера. Она прикрывала долину реки Лиро северо-западнее Кассино. Там возвели долговременные оборонительные сооружения, противотанковые препятствия, поставили минные поля.
Оборону держала 10-я немецкая армия генерала Генриха фон Фитингхофа (14-й танковый и 76-й армейский корпуса). В составе армии на 1 января 1944 года было 14 дивизий (5 пехотных, 4 моторизованных, 2 танковые, 2 парашютные и 1 горнострелковая). 11 дивизий занимали линию Густава, 2 моторизованных и 1 парашютная располагались в районе Рима (резерв армии).
Войска 14-й армии под началом генерала Эберхарда фон Макензена (76-й танковый и 1-й парашютный корпуса), всего 7 дивизий – 5 пехотных, моторизованная и горнострелковая, занимали оборону в Северной Италии. Соединения 14-й армии использовали для организации противодесантной обороны и борьбы с партизанами. Также это был резерв группы армий.
Полноценную противодесантную оборону побережья Тирренского и Адриатического морей организовать не удалось. Побережье было слишком большим, а войск мало. Поэтому оборонительные сооружения возводили только на некоторых военно-морских базах.
Бороться с десантами противника должны были армейские резервы, батальоны береговой охраны, подразделения береговой и зенитной артиллерии.
Немецкая САУ «Элефант» (Sd. Kfz. 184 Elefant), подорвавшаяся на мине на дороге в районе Неттуно. Март 1944 г.
Наступление союзников
Союзное командование планировало продолжить наступление и через 5–6 месяцев выйти на линию Пиза – Римини в Северной Италии. Ближайшей целью был Рим, который собирались освободить в январе 1944 года. Достичь этой цели союзники собирались путем сочетания фронтального наступления главных сил с ударом морского десанта в тылу противника. 5-я американская армия Марка Уэйна Кларка должны была основными силами (9 дивизий) наступать на участке Кассино, побережье Тирренского моря, высадить морской десант в районе Анцио (100 км от фронта) – 6-й корпус (около 50 тыс. бойцов). Десант должен был захватить плацдарм, ударить в тыл 10-й немецкой армии, перехватить пути отхода противника на север, затем соединиться с главными силами армии и общими усилиями наступать на северо-запад, занять Рим.
Черчилль придавал большое военно-стратегическое и политическое значение наступлению на Рим. Союзники стремились добиться полного господства в Южной Европе, чтобы иметь козыри в игре с Гитлером и Сталиным.
8-я английская армия, которую после того, как генерал Бернард Монтгомери был вызван в Англию для начала подготовки к операции «Оверлорд», возглавил генерал Оливер Лиз, в составе 4 дивизий и 2 бригад должна была удерживать занятый в декабре 1943 года рубеж на линии Густава и сковывать силы 76-го корпуса 10-й немецкой армии. В ходе наступательной операции союзники планировали окружить и уничтожить основные силы противника.
Перед наступлением союзная авиация с 1 по 21 января 1944 года наносила массированные удары по шоссейным и железным дорогам, аэродромам Центральной Италии. Союзники старались разрушить вражеские коммуникации и не дать врагу перебросить подкрепления из Северной Италии. Только тактическая авиация сделала 23 тыс. самолето-вылетов.
Летающая крепость Б-17 над Монте-Кассино. 15 февраля 1944 г.
Соединения 5-й американской армии начали наступление в разное время – 12, 15 и 17 января, без артиллерийской подготовки. Французский экспедиционный, 2-й американский и 10-й английский корпуса наступали разрозненно и не смогли прорвать немецкую оборону.
Германское командование подтянуло сюда новые силы (до 4 дивизий) и сосредоточило всё внимание на этом участке, что создало благоприятные условия для высадки десанта союзников. Немцы готовили свой контрудар в полосе 10-й армии, но его отменили, когда союзники высадили десант в районе Неттуно – Анцио. Командованию 10-й армии приказали отдать для отражения десанта все силы, не считаясь с оголением своей обороны. Гитлеровцы понимали, что в случае успеха десанта последствия будут катастрофическими для армии Фитингхофа.
Артиллеристы 1-й британской механизированной бригады ведут огонь из 57-мм противотанковой пушки в Монте-Кассино
Десант в Анцио
6-й американский корпус (бронетанковая, 3 пехотные, из них одна английская, усиленные дивизии) был сосредоточен в начале января в районах портов Неаполь и Салерно, и солдаты прошли 2-недельную десантную подготовку.
Немецкое командование подозревало, что противник собирается высадить новый десант на побережье Тирренского моря. В районе Неаполя была обнаружена большая концентрация судов. Напрашивалось предположение, что противник готовит глубокий обходной маневр, чтобы избежать необходимости прорыва сильной обороны немецкой армии.
Место высадки не было известно: союзники могли высадить войска у линии фронта, вблизи Рима или далее на север. Однако началось сильное наступление 5-й американской армии, что приковало внимание германского командования. Союзники господствовали в воздухе, что исключало возможность эффективной воздушной разведки в сторону Неаполя.
В ночь на 22 января 1943 года началась высадка десанта в районе Анцио. Высадку обеспечивало 126 боевых кораблей и 250 – десантных и транспортных. В первый же день союзная авиация сделала более 1 200 самолето-вылетов, чтобы поддержать десант.
Благодаря внезапности в течение двух дней десант высаживали без помех. Сразу был занят порт Анцио, который стал принимать корабли и суда десанта. К ночи 23 января высадили 90 % личного состава, боевой техники, припасов.
Танк «Шерман» высаживается на берег с десантного корабля в Анцио в ходе операции «Шингл», 22 января 1944 года.
Высадка британских войск в ходе Анцио-Неттунской операции
Танки 1-й танковой дивизии высаживаются на плацдарме Анцио.
В это время дорога на Рим была открыта, южнее столицы было всего несколько небольших частей и подразделений пехоты и береговой артиллерии. Две дивизии, которые ранее стояли в районе Рима, были брошены на помощь 10-й армии. Решительный удар союзных войск в тылу 10-й немецкой армии мог привести к развалу её обороны.
Однако союзники не стали рисковать, чтобы использовать первый успех, и занялись укреплением занятого плацдарма. Это был полукруг радиусом 20 км с центром в Неттуно. К концу января союзники высадили на плацдарм до 100 тыс. солдат. Генерал Лукас за ошибки был смещён и командование 6-м корпусом принял генерал Траскотт.
Воспользовавшись медлительностью и осторожностью союзников, командование группы «Ц» быстро создало новую сплошную линию обороны. Сначала на опасный участок перебросили маршевые пополнения и части из состава 10-й армии. Затем в течение 10 дней перебросили две дивизии из Северной Италии и по одной из Франции и Балкан, несмотря на господство врага в воздухе. К концу января – началу февраля здесь был штаб 14-й армии Макензена, штаб 76-го танкового корпуса и 5 дивизий.
Германская ставка, опасаясь за Рим и судьбу 10-й армии, 28 января приказала Кессельрингу сбросить врага в море. В конце января – начале февраля 1944 года шли упорные бои: 6-й корпус с запозданием пытался наступать, а немцы контратаковали. 3 февраля американцы перешли к обороне.
К середине февраля 1944 года в составе 14-й армии было уже 8 дивизий – 3 пехотные, 1 парашютная, 2 танковые и 2 моторизованные, плюс 4 дивизиона штурмовых орудий и несколько отдельных батальонов с танками «Тигр» и «Пантера». Следует отметить, что гитлеровцы не могли наносить фланговые удары вдоль побережья из-за господства корабельной артиллерии противника.
16 февраля три немецкие дивизии нанесли сильный удар, в случае успеха за ними должны были последовать ещё три дивизии. Гитлеровцы глубоко вклинились в оборону противника. Через четыре дня наступления немцы были близки к цели наступления – ликвидации плацдарма. Союзники уже думали об эвакуации.
Однако из-за нехватки самолетов, танков и орудий немцы не смогли добиться решительного успеха.
Союзники имели большое огневое превосходство, господство в воздухе. Немецкие танки были привязаны к дорогам, где их было легче остановить. Командование 14-й армии прекратило контрнаступление.
Так при поддержке флота и ВВС 6-й корпус удержал плацдарм. Обе стороны понесли тяжелые потери.
Американские артиллеристы ведут огонь из 155-мм пушки M1 «Лонг Том» в районе Неттуно. 20 февраля 1944 г.
Гитлер потребовал от командования 14-й армии повторить контрудар. Из-за проблем с накоплением боеприпасов новое контрнаступление началось только 29 февраля. В атаку пошли 4 немецкие дивизии.
Тем временем американцы завершили создание прочной обороны и были готовы к вражескому удару. Кроме того, началась оттепель, превратившая местность в море грязи. Эффективность бронетанковых сил была минимальной. Немцы имели небольшие успехи в первый день, затем союзники сами контратаковали. Армия Макензена перешла к обороне.
После очередной неудачи германское командование отказалось от попыток новых контрударов, и в марте немцы стали создавать третью полосу оборону – линию Цезаря. Новая линия проходила от побережья Тирренского моря между плацдармами у Анцио и Римом и далее на Веллетри, Авеццано и Пескару на берегу Адриатического моря.
Немецкая САУ Sturmpanzer IV в районе Неттуно-Анцио. Март 1944 г.
В кадре командирский танк «Пантера» Pz. Kpfw. V Ausf. D из штаба 1-го батальона 4-го танкового полка. На заднем плане САУ «Элефант» 653-го тяжелого противотанкового батальона. Март 1944 г.
Батарея замаскированных немецких САУ «Веспе» (Sd. Kfz. 124) в районе Неттуно. Март 1944 г.
Битва под Монте-Кассино
5-я американская армия Кларка, усиленная тремя дивизиями (новозеландской, индийской и французской) с 10 по 17 февраля снова штурмовала позиции противника в направлении на Кассино, силами 2-го американского, затем и новозеландского корпусов. Но и на этот раз наступление провалилось.
Во второй половине февраля в Италию из Северной Африки перебросили ещё 5 дивизий. 15 марта началось третье наступление 5-й армии. Главный удар наносил новозеландский корпус, усиленный английской дивизией. В этот раз наступлению предшествовала мощная 4-часовая артиллерийская и авиационная подготовка. Более 500 средних и тяжелых бомбардировщиков и 900 орудий сравняли город Кассино с землей.
Однако немецкий гарнизон, хорошо окопавшийся, оказал союзникам упорное сопротивление. Новозеландский корпус захватил половину города, но дальше продвинуться не смог. К 23 марта наступление захлебнулось.
В марте линия фронта стабилизировалась – начались дожди, и поэтому союзное командование отложило наступление на два месяца, пока не улучшится погода.
Солдаты марокканской дивизии из Французского экспедиционного корпуса на дороге под Монте-Кассино. Снимок сделан во время смены частей на позициях. В состав корпуса входили две марокканские дивизии – 2-я пехотная и 4-я горная.
Два немецких парашютиста у ручного пулемета MG-42 во время боя в Монте-Кассино
Таким образом, попытка союзников практически с ходу прорвать оборону немцев, окружить и уничтожить большую часть их сил и взять Рим, провалилась. Атаки союзных сил в январе – марте 1944 года при поддержке намного превосходящих сил авиации, артиллерии и флота гитлеровцы отразили. Большую роль в этой неудаче сыграла пассивность 8-й английской армии на северном участке фронта. Союзники не использовали возможности удара с этого направления, как опасались немцы.
Союзники смогли только захватить небольшой плацдарм в тылу противника, на основном фронте войти в Кассино и форсировать р. Гарильяно в нижнем течении. Достигнутые результаты были минимальны, при большом расходе сил и средств. Германские войска выполнили поставленную задачу: сковывали и изматывали значительные силы противника.
Немецкие солдаты устанавливают тяжелую 305-мм мортиру M16 (чешского производства фирмы «Шкода») на позицию с помощью тягача. Итальянский фронт, апрель 1944 г. Всего на вооружении чехословацкой армии в межвоенный период состояло 17 мортир vz. 16. Все они были захвачены немцами и поступили на вооружение тяжелых артиллерийских дивизионов под обозначением 30,5 см Morser (t) и 638 (j), общим количеством 23 штуки (вместе с югославскими).
При этом десант в Анцио, несмотря на ошибки командования, сыграл свою положительную роль.
Это была успешная крупная десантная операция в тылу противника. 6-й корпус отвлёк на себя в первом и втором наступлении 5-й армии 5 дивизий противника, во время третьего наступления – 9 немецких дивизий. Но войска армии Кларка трижды не смогли прорвать оборону немецкой 10-й армии и соединиться с десантом, поставив его в сложное положение.
Немцам для охраны коммуникаций и тыла (борьба с партизанами) приходилось держать в Центральной и особенно в Северной Италии 4 дивизии и бригаду, ослабляя линию фронта. В 10-й армии на линии Густава на 1 мая 1944 года было 9 дивизий, в 14-й армии, которая блокировала плацдарм в районе Анцио – 8 дивизий. Ещё 2 танковые дивизии оставались в резерве.
Немецкие парашютисты ведут наблюдение из окопа на итальянском фронте. Июнь 1944 г.
Продолжение следует…
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