Кирби заявил о готовности США обсуждать с Украиной дальнейшее расширение географии ударов по России американским оружием
27
Выданное США Украине разрешение на применение американского оружия по приграничной территории России является всего лишь первым, за которым непременно последуют другие. В Белом доме уже подтвердили, что готовы обсуждать с Киевом расширение географии таких ударов. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Представитель администрации Байдена выступил на очередном брифинге для журналистов, в ходе которого заявил, что США готовы обсуждать с Украиной возможность нанесения ударов американским оружием не только по приграничным районам России, но и вглубь ее территории. По словам Кирби, в Белом доме прекрасно понимают Зеленского, который не намерен довольствоваться малым, а требует большего. На данный момент Вашингтон не может точно сказать, когда последуют изменения, но США продолжат поддерживать Киев.
Я думаю, что никого не должно шокировать то, что президент Зеленский, с одной стороны, благодарен, а с другой — продолжает продвигать свой кейс. Поэтому у нас будет такой разговор. У нас будут такие обсуждения с украинцами
— заявил Кирби.
На прошлой неделе США разрешили Украине наносить удары по военным объектам на приграничной территории России артиллерией и РСЗО HIMARS, но не оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Зеленского это не устроило, хотя под удар сразу же попал Белгород. Просроченный требует от самоходного Джо разрешения на применение оперативно-тактических ракет и не только по приграничным районам России.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация