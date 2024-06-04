Кирби заявил о готовности США обсуждать с Украиной дальнейшее расширение географии ударов по России американским оружием

27
Кирби заявил о готовности США обсуждать с Украиной дальнейшее расширение географии ударов по России американским оружием

Выданное США Украине разрешение на применение американского оружия по приграничной территории России является всего лишь первым, за которым непременно последуют другие. В Белом доме уже подтвердили, что готовы обсуждать с Киевом расширение географии таких ударов. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Представитель администрации Байдена выступил на очередном брифинге для журналистов, в ходе которого заявил, что США готовы обсуждать с Украиной возможность нанесения ударов американским оружием не только по приграничным районам России, но и вглубь ее территории. По словам Кирби, в Белом доме прекрасно понимают Зеленского, который не намерен довольствоваться малым, а требует большего. На данный момент Вашингтон не может точно сказать, когда последуют изменения, но США продолжат поддерживать Киев.



Я думаю, что никого не должно шокировать то, что президент Зеленский, с одной стороны, благодарен, а с другой — продолжает продвигать свой кейс. Поэтому у нас будет такой разговор. У нас будут такие обсуждения с украинцами

— заявил Кирби.

На прошлой неделе США разрешили Украине наносить удары по военным объектам на приграничной территории России артиллерией и РСЗО HIMARS, но не оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Зеленского это не устроило, хотя под удар сразу же попал Белгород. Просроченный требует от самоходного Джо разрешения на применение оперативно-тактических ракет и не только по приграничным районам России.
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:08
    «Кирби заявил о готовности США обсуждать с Украиной дальнейшее расширение географии ударов по России американским оружием» —

    — "Географ глобус пропил" ...
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +4
      Сегодня, 06:24
      С нашим руководством и нерешимостью дать адекватный ответ западным агрессорам недалек тот день , когда в Москве и других крупных городах начнут объявлять воздушные тревоги и народ побежит в бомбоубежища!
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        0
        Сегодня, 07:46
        С нашим руководством и нерешимостью дать адекватный ответ западным агрессорам недалек тот день , когда в Москве и других крупных городах начнут объявлять воздушные тревоги и народ побежит в бомбоубежища!

        очень может быть, хотя возможно москву поберегут - ведь тут сидят те, кто всему "этому" способствует!!!
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 06:11
    Подставляют какелов вместо себя на раскрутку полноценной войны с нами.
    А начиналось всё с гуманитарки, касок, аптечек и амуниции с сухпайками...
    Сами же все свои запреты и отменили. Френчи и поляки уже там.
    Амеры - тоже.... Пока неофициально. Хотя какая фик разница - официально или нет? Они уже там и воюют с нами.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 06:18
      Подставляют какелов вместо себя на раскрутку полноценной войны с нами
      Майданутые очень хороший материал для испытания на них своего оружия
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 06:21
        Ну амеры и ЕС на нас испытывает свое оружие. Тарасам и Опанасам вряд ли высокотехнологичное вооружение доверят - там спецы должны сидеть за пультами, а не селюки. Так что шмаляют то по нам именно амеры, френчи, поляки и прочая евронечисть.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 06:22
      Nexcom hi, да никто и не сомневался что к этому придёт, Вашингтон и дальше будет играть на повышение. Так что весь этот спектакль с какими то там нормами и прочими стесняшками разыгравали для непонятно кого.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 06:23
        Как непонятно для кого? Для западного электората. Надо было им головы задурить что западная военщина - мирная. И только чтобы остановить "орды русских орков" (с) пришлось отказаться от ограничений. Ропот 55 hi
        А после всех этих повышений ставок при отсутствии результата Запад так дойдёт и до ТЯО. Электорат западный и к этому уже готовят - типа вас не затронет а что там будет со славянами-орками - так то неважно.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 06:28
          Nexcom, западный электорат в 80 % не знает ни где Украина, ни почему Россия так среагировала на эту ситуацию. Им по тулумбусу, там другие интересы. Про мирную военщину Запада у нас после Югославии уже все всё поняли. А вот с разчеловечиванием нас как людей согласен на все 100"орков"убивать можно это же не люди.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 06:29
            Дак к тому и идёт всё - по "оркам" и ТЯО не грех применить.
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 06:34
              Nexcom, Т. Я. О и С. Я. О. исключать не надо, Запад вообще края теряет от безнаказанности, видимо ставка в игре такая что уже все ограничения сняты, либо просто умственно не полноценные у власти, но это мало вероятно.
              1. Владимир80 Звание
                Владимир80
                -1
                Сегодня, 07:50
                либо просто умственно не полноценные у власти, но это мало вероятно.

                это вы какую страну имеете ввиду?
      2. Аргон Звание
        Аргон
        -1
        Сегодня, 07:21
        Будут повышать пока их электорат не начнет волнения, а чтоб начали - нам нужно ударить где то. Вот только не понятно где. По мирным бить мы бьём, по складам НАТО, так очко жим жим. Да и электорат их больше возмутиться .
        В итоге мы можем только ответить так же. А значит мы тоже можем разрешить украинцам бить по странам НАТО, которые поставляют оружие!
      3. Владимир80 Звание
        Владимир80
        -1
        Сегодня, 07:52
        спектакль с какими то там нормами и прочими стесняшками разыгравали для непонятно кого.

        предположу, этот спектакль для элохтората одной большой страны
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          -1
          Сегодня, 07:55
          Предположу, что этот спектакль двигает наивный элохторат одной большой страны, в глупом расчете на то, что это хоть как-то подействует на население России.
          1. Владимир80 Звание
            Владимир80
            -1
            Сегодня, 07:57
            заметьте, официальное разрешение на использование своего оружия появилось вскоре после инаугурации кое-кого... почему так?
            1. Уарабей Звание
              Уарабей
              -1
              Сегодня, 08:13
              Потому что пугать пытаются. Не было никакого запрещения и до инаугурации, но они пытаются нагнать ужаса придумав муть про разрешения. А а по итогу, ситуация никак не изменилась, так как ВС РФ вряд ли рассчитывали свои действия из того, что xoxлу, как будто что-то там запрещали ранее.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 06:45
    В Белом доме уже подтвердили, что готовы обсуждать с Киевом расширение географии таких ударов.
    Вот в этом сомнений не было. Киев и без всяких американских "разрешений" расширил географию ударов, а у нас почему-то некоторые СМИ называют "ответкой" удары, которые должны быть плановыми и ежедневными в сложившихся условиях. Ответка в моем понимании это когда за удар по Белгороду сносится центр киева, а за удар по другому российскому населенному пункту центр Львова. И только так без всяких сантиментов. Дай сегодня киевскому режиму возможность нанести ядерный удар по нашей территории и он нанесет его не задумываясь.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -1
      Сегодня, 06:50
      rotmistr60 hi, про ответные удары понимают все, а вот почему вместо ответных идут плановые, тут вопрос вопросов.
  4. Nesvoy
    Nesvoy
    0
    Сегодня, 07:14
    Цитата: Голландец Михель
    Подставляют какелов вместо себя на раскрутку полноценной войны с нами
    Майданутые очень хороший материал для испытания на них своего оружия

    А я так понял, они по нам свое оружие не испытывают? Или это другое?
  5. Грица Звание
    Грица
    +3
    Сегодня, 07:19
    Американцы в очередной раз обвели вокруг пальца нашего "великого гроссмейстера".
    Под этой маркой они сейчас просто безнаказанно, с уверенностью отсутсвия ответа бьют ракетами по территории России. Потому как все понимают, что хох-лы тут совсем ни при делах, а просто прикрытие.
    Это как если бы мы сейчас без всяких проблем запускали ракеты их Мексики по Техасу и Флориде, мило улыбаясь и говоря, что это делают мексиканцы в целях защиты.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 07:49
      "великого гроссмейстера"

      миф о великом геостратеге создан врагами России, широко продвигался на ТВ и на многих псевдо-патриотических форумах в интернете
  6. Victal Звание
    Victal
    +1
    Сегодня, 07:20
    Если не выйти к западным границам Украины, то в 2030 по России из Украины будут прилетать томагавки с ядеркой
    1. Отшельница Звание
      Отшельница
      -1
      Сегодня, 08:13
      Многие считают что Западная Украина России не нужна, проблем будет много с жителями. А если оставить эту часть , то её объявят Украиной и Запад будет продолжать вести войну уже более мощным оружием под прикрытием Львова. Останется Украина как государство или нет, но Россия должна контролировать всю территорию до западных границ. Иначе не будет России покоя.
  7. Ella34 Звание
    Ella34
    +1
    Сегодня, 07:49
    Мы в ответ слышим только очередные угрозы. Ну что ж , будем пожинать плоды своих угроз(((
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 07:59
      Мы в ответ слышим только очередные угрозы. Ну что ж , будем пожинать плоды своих угроз(((

      странно, пустые угрозы от одних, а плоды этого пустословия - другим (Белгород, Луганск)...
  8. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 08:09
    Судя по частоте подобных сообщений, эта уже заплесневелая пугалка не оказывает расчетного действия и они продолжают пыжиться изо всех сил))