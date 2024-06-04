«Железный купол» справился не со всеми целями: север Израиля охватили пожары после ударов «Хизбаллы»

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«Железный купол» справился не со всеми целями: север Израиля охватили пожары после ударов «Хизбаллы»

Север Израиля, включая и территории, оспариваемые соседними государствами, охватили сильные пожары. В самом Израиле утверждают, что десятки квадратных километров охватил огонь в результате обстрелов, совершённых группировкой «Хизбалла» с территории Ливана. В северной части Израиля объявлен режим чрезвычайного положения.

На распространяемых в сети роликах можно видеть работу израильской системы ПВО-ПРО «Железный купол». Однако и эта система не смогла перехватить отдельные из дронов и снарядов, которые выпускались по северному округу Израиля, включая территорию Нагарии Западной Галилеи.



Сообщается о том, что ударами беспилотников было поражено здание промышленного объекта на севере страны.



Сообщается о звуках сирен предупреждения о воздушной тревоге и взрывах в районе Хайфы.



Всего по Израилю были выпущены несколько десятков средств огневого поражения, включая БПЛА-камикадзе.

Тем временем радикально настроенные члены кабинета министров Израиля призывают «вогнать Ливан в каменный век». В частности, министр национальной безопасности Бен Гвир заявил о том, что в ответ на действия «Хизбаллы» нужно «сжечь сам Ливан». Предлагается провести операцию, подобную той, что ЦАХАЛ проводит в секторе Газа.
14 комментариев
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  1. Алекс_1973 Звание
    Алекс_1973
    +8
    Сегодня, 06:13
    Вбомбить в каменный век нужно собственно сам израиль, как главного террориста на БВ.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 06:15
      Амеров надо вбомбить. Без амеров Израиль не долго протянет, особенно если исламиты за него всерьез возьмутся. А возьмутся они за Израиль всерьез когда амеры сдуются.
      1. Алекс_1973 Звание
        Алекс_1973
        +1
        Сегодня, 06:27
        Ну тогда уже и мелкобритов заодно до кучи. И будет в Мире мир и спокойствие.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 06:28
          Бритосов - это определению закопать надо.
          1. ИВЗ Звание
            ИВЗ
            0
            Сегодня, 06:40
            Сроду кровожадным не был, но тут соглашусь. Просто чтобы обезопасить среду обитания и обеспечить коллективную безопасность в Европе. У США без Британии руки, в отношении Европы, укоротятся по плечи, польские горлопаны и шпроты сравнения с Бритами не заслуживают.
        2. KukuRuzvelt Звание
          KukuRuzvelt
          0
          Сегодня, 07:28
          Вообще бритиши жесткие ребята - они по отношению к себе жестокие. Какая то там королева их, собственного народу 80 000 казнила. И был еще какой то там их собственный монарх, который тоже самое устроил. А сейчас это дикие бухарики со страшнющими бабами и диким комплексом "царицы морей". Но государство небольшое поэтому ине воюет ни с кем из крупных в открытую. Дипломатия стравливания.
          А евреи. Читал как-то воспоминания одного из приближенных императора Клавдия...так тот писал, что там где в Риме появлялись евреи сразу начиналась смута и брожжение масс. Поэтому их разгоняли, старались выгнать за территорию Рима. Короче мутные ребята изначально
  2. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 06:15
    Когда против тебя толпа человек на сто,то даже если ты чемпион мира по каратэ,тебя всё равно запинают.
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +4
    Сегодня, 06:16
    Не будет Израиля на этих землях, не будет и такой напряжённости на Ближнем Востоке
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 06:26
    Мне больше по душе как горят Меркавы ,чем леса.Лето будет огненное по прогнозам и не только в Израиле.
  5. 72jora72 Звание
    72jora72
    +2
    Сегодня, 06:30
    Предлагается провести операцию, подобную той, что ЦАХАЛ проводит в секторе Газа.
    Пусть сначала попробуют с сектором Газы до конца "разобраться", что то там больших успехов не наблюдается. А вот геноцид Израиль успешно перенял у своих учителей.
  6. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 06:33
    «Железный купол» справился не со всеми целями

    А можно сказать: "не справился со всеми целями".
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 06:50
    радикально настроенные члены кабинета министров Израиля призывают «вогнать Ливан в каменный век»
    А потом евреи обижаются, что их обвиняют в геноциде, причем заслуженно.
  8. Kapany3 Звание
    Kapany3
    0
    Сегодня, 06:55
    Цитата: rotmistr60
    радикально настроенные члены кабинета министров Израиля призывают «вогнать Ливан в каменный век»
    А потом евреи обижаются, что их обвиняют в геноциде, причем заслуженно.

    Это дурень ещё и не такое может ляпнуть, его в народе ненавидят лютой ненавистью.
  9. Тихонов_Александр Звание
    Тихонов_Александр
    +1
    Сегодня, 07:01
    Израиль - террористическое государство, проводник подлой политики США и ВБ. Евреи устроили настоящий геноцид палестинцев и их не очень-то осуждают и наши власти, так как у нас наверху тьма евреев. Поневоле подумаешь, что немцы не зря так расправлялись с евреями во 2 мировой войне. В 1947 году создали Израиль, а в 1948 евреи уже захватывали земли палестинского государства. И всё время существования Израиля евреи терроризируют всех соседей. А Иран должен иметь атомное оружие, чтобы можно было уничтожить Израиль - только Иран может очистить землю от этого еврейского гнойника.