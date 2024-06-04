«Железный купол» справился не со всеми целями: север Израиля охватили пожары после ударов «Хизбаллы»
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Север Израиля, включая и территории, оспариваемые соседними государствами, охватили сильные пожары. В самом Израиле утверждают, что десятки квадратных километров охватил огонь в результате обстрелов, совершённых группировкой «Хизбалла» с территории Ливана. В северной части Израиля объявлен режим чрезвычайного положения.
На распространяемых в сети роликах можно видеть работу израильской системы ПВО-ПРО «Железный купол». Однако и эта система не смогла перехватить отдельные из дронов и снарядов, которые выпускались по северному округу Израиля, включая территорию Нагарии Западной Галилеи.
Сообщается о том, что ударами беспилотников было поражено здание промышленного объекта на севере страны.
Сообщается о звуках сирен предупреждения о воздушной тревоге и взрывах в районе Хайфы.
Всего по Израилю были выпущены несколько десятков средств огневого поражения, включая БПЛА-камикадзе.
Тем временем радикально настроенные члены кабинета министров Израиля призывают «вогнать Ливан в каменный век». В частности, министр национальной безопасности Бен Гвир заявил о том, что в ответ на действия «Хизбаллы» нужно «сжечь сам Ливан». Предлагается провести операцию, подобную той, что ЦАХАЛ проводит в секторе Газа.
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