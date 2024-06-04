ВКС РФ ночными ударами ликвидировали до 60 процентов личного состава резервных подразделений, переброшенных накануне в Харьковскую область

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ВКС РФ ночными ударами ликвидировали до 60 процентов личного состава резервных подразделений, переброшенных накануне в Харьковскую область

Поздним вечером, а также в ночные часы российские Вооружённые силы нанесли серию ударов по местам размещения личного состава и военной техники противника на ряде направлений.

В частности, удары ФАБами с универсальными модулями планирования и коррекции были нанесены боевой авиацией ВКС РФ в пригороде Харькова. Массированная бомбардировка позиций ВСУ и ГУР была проведена в районе Волчанска. Там продолжаются позиционные бои. Город поделён на две части, южная часть - пока за ВСУ.



Сообщается об уничтожении ударами ВКС РФ до 60 процентов личного состава двух резервных подразделений, которые накануне перебрасывались в Волчанск из-под Часова Яра и Константиновки.

Также российские войска нанесли серию ударов по объектам противника в оккупированной тем части Донецкой Народной Республики. Поражены цели в Дружковке и Краматорске.

Взрыв в результате одного из попаданий по объекту ВСУ запечатлели жители города Дружковка (показан на фото к материалу).

Серия взрывов прогремела в оккупированном ВСУ Херсоне. При этом пока о прилётах данных нет. Ранее сообщалось о том, что враг готовит в Херсоне и области ряд провокаций в целях обвинения Российской Федерации.
9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:26
    «ВКС РФ ночными ударами ликвидировали до 60 процентов личного состава резервных подразделений» —

    — Урезали резерв конкретно ...
    (Работайте,братья!)
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +1
      Сегодня, 07:38
      Вопрос, а сколько в этом подразделении было чел. до "прореживания"?
      1. Фразах Звание
        Фразах
        0
        Сегодня, 07:53
        А это не существенно, главное есть повод в стопяцотый раз напомнить братьям, чтобы работали. Как будто братья всю эту ересь читают.
      2. Egeny Звание
        Egeny
        +1
        Сегодня, 08:29
        Меня тоже позабавили эти цифры: отделение, рота, батальон... может от полка ?
        Радует, что процесс "денацификации" продолжается.)
  2. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +3
    Сегодня, 06:35
    Если наёмник не выживает, то платить ему не надо. И печали нет от быстрого расхода. Главное, чтобы не отсиживались в тихом месте.
  3. Kapany3 Звание
    Kapany3
    +9
    Сегодня, 06:52
    Странные какие-то определения "60 процентов подразделения" это что? Отделение (в среднем 10 человек) или батальон ( 300-450 человек)... Как считать? Нет, конечно каждый "фраг" идёт в зачёт и радует, но возникает вопрос цены этого "фрага".
  4. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 06:53
    Хорошо, если это так, но что-то прям не верится да и процентное отношение - так себе величина, написали бы - столько-то, ну хотя бы приблизительно
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 06:56
    Сообщается об уничтожении ударами ВКС РФ до 60 процентов личного состава двух резервных подразделений
    Помогли "побратимам"? Теперь остатки "резервов" необходимо сами выводить для пополнения л/с. Наши ВКС на уровне!
  6. Nesvoy
    Nesvoy
    0
    Сегодня, 07:10
    Цитата: Kapany3
    Странные какие-то определения "60 процентов подразделения" это что? Отделение (в среднем 10 человек) или батальон ( 300-450 человек)... Как считать? Нет, конечно каждый "фраг" идёт в зачёт и радует, но возникает вопрос цены этого "фрага".

    Это как с уничтожением коллон. Только вот колонной считается уже от 2 машин.