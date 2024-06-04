ВКС РФ ночными ударами ликвидировали до 60 процентов личного состава резервных подразделений, переброшенных накануне в Харьковскую область
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Поздним вечером, а также в ночные часы российские Вооружённые силы нанесли серию ударов по местам размещения личного состава и военной техники противника на ряде направлений.
В частности, удары ФАБами с универсальными модулями планирования и коррекции были нанесены боевой авиацией ВКС РФ в пригороде Харькова. Массированная бомбардировка позиций ВСУ и ГУР была проведена в районе Волчанска. Там продолжаются позиционные бои. Город поделён на две части, южная часть - пока за ВСУ.
Сообщается об уничтожении ударами ВКС РФ до 60 процентов личного состава двух резервных подразделений, которые накануне перебрасывались в Волчанск из-под Часова Яра и Константиновки.
Также российские войска нанесли серию ударов по объектам противника в оккупированной тем части Донецкой Народной Республики. Поражены цели в Дружковке и Краматорске.
Взрыв в результате одного из попаданий по объекту ВСУ запечатлели жители города Дружковка (показан на фото к материалу).
Серия взрывов прогремела в оккупированном ВСУ Херсоне. При этом пока о прилётах данных нет. Ранее сообщалось о том, что враг готовит в Херсоне и области ряд провокаций в целях обвинения Российской Федерации.
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