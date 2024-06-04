Пентагон более чем в два раза увеличил контракт на производство дополнительных РСЗО HIMARS

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Пентагон более чем в два раза увеличил контракт на производство дополнительных РСЗО HIMARS

Пентагон заказал производство дополнительных реактивных систем залпового огня HIMARS, более чем в два раза увеличив сумму контракта. Об этом говорится в заявлении, распространенном американским военным ведомством.

Министерство обороны США заключило с корпорацией Lockheed Martin новый контракт на производство дополнительных РСЗО HIMARS. Причем случилось это меньше чем через месяц после подписания первого. Параметры нового соглашения не раскрываются, точное число пусковых установок и для кого они предназначены неизвестны. Исполнение контракта Пентагон ожидает к 31 мая 2028 года.



Сумма нового соглашения составляет 1,9 млрд долларов, тогда как базовый контракт, подписанный 8 мая 2024 года, предусматривал производство комплексов на чуть более 861,3 млн. Одновременно был заключен контракт стоимостью более 332,1 млн долларов на производство высокоточных боеприпасов GMLRS для HIMARS. Параметры контракта также не раскрываются.

Ранее западные медиа сообщали, что США обещали нарастить поставки РСЗО HIMARS Украине, отправляя Киеву установки из наличия армии и со складов, постепенно заменяя их новыми, производство которых планировалось заказать. Такая практика применяется американцами повсеместно, они поставляют на Украину старое оружие по цене нового, а на выделенные средства закупают для себя современные образцы.

В Киеве на HIMARS делают определенные ставки, поскольку этот комплекс способен применять оперативно-тактические ракеты ATACMS.
17 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:35
    «В Киеве на HIMARS делают определенные ставки» —

    — Ставки делают в Вашингтоне ...
    (Казино всегда в плюсе)
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 06:40
      Владимир Владимирович Воронцов hi, казино не казино а Химеры реально крови попили и военных и гражданских, да и по объектам всех сортов прилетали, очень неприятный образец.
      1. Алекс_1973 Звание
        Алекс_1973
        0
        Сегодня, 07:43
        Ропот 55 (АЛЕКСАНДР)
        Владимир Владимирович Воронцов hi, казино не казино а Химеры реально крови попили и военных и гражданских,

        А ему по барабану на наших военных и гражданских, ему главное коммент воткнуть первым и плюсиков насобирать. Причём комменты у него однотипные и в большинстве не несут никакой смысловой нагрузки.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 06:37
    Если ориентироваться по датам заказа то до 2028 планируют Украиной таранить Россию.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 06:43
      Это вообще ни о чем не говорит. Под Украину они могут надергать и быстрее, а потом неспеша доукомплектовывать у себя.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 06:45
        Tagan hi, всё может быть, схема рабочая, если только конфликт на новый уровень не выйдет
  3. Юрий ЕВРАЗ Звание
    Юрий ЕВРАЗ
    +2
    Сегодня, 06:40
    Ну вот и выгодополучатели.Кстати,наша пропаганда так усиленно надра..ет на Трампа,а Трамп,если вспомнить,представитель промышленников.Неужто он перекроет кислород промышленности и остановит войну?Да его на вилы поднимут свои же
    1. 75Сергей Звание
      75Сергей
      +1
      Сегодня, 07:17
      А он не собирается ничего останавливать, более того, он будет всем доказывать, что он русофоб и будет всё ещё хуже чем при Бидоне.
  4. Orso Звание
    Orso
    +1
    Сегодня, 06:44
    Надеюсь, что увеличение производства "химер" связано не только с планами фша усилить на нас давление, но и с незапланированным уменьшением их количества.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 06:56
      Orso hi, как вариант, Химера хорошо для них себя зарекомендовала а эффективного оружия должно быть много.
      1. военком Котёнок Звание
        военком Котёнок
        0
        Сегодня, 08:31
        За ними очередь выстроилась на полвека вперёд. Была новость несколько месяцев назад, что Польша согласовала покупку у США 486 пусковых установок.
    2. Юрий ЕВРАЗ Звание
      Юрий ЕВРАЗ
      +1
      Сегодня, 07:10
      Так два новых члена НАТО.Их вооружать надо по стандартам.Плюс "третьи страны" увидели Химеры в работе и то-же захотели иметь
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 07:02
    Исполнение контракта Пентагон ожидает к 31 мая 2028 года.
    Явно не для украины, либо планируют передать часть стоящих на вооружении пополнив недостаток новыми. В киеве конечно HIMARS ждут и надеяться, тем более, что американцы подкинули им дополнительно ATACMS. Вчера наши уничтожили очередной HIMARS.
  6. Грица Звание
    Грица
    +3
    Сегодня, 07:08
    В Пентагоне тоже не дураки сидят. Они отслеживают типы вооружений, которые себя неплохо показали в этой войне, а какие можно на свалку выбросить. Так вот Химеры как раз оказались очень даже действенными и урона нашим войскам и объектам нанесли ой, как много. А выследить их и уничтожить довольно сложно. Причем может использоваться и как РСЗО и как ПУ для ракет. Вот и получается, что Химера одна из тех, что востребована, поэтому и решили америко-ссы увеличить их выпуск. Думаю, выпуск Джавелинов и Эскалибуров не увеличат...
    Кстати, нашим оружейникам тоже не мешало бы приглядеться к Химере и создать что то похожее. Видимо, все таки, Смерч - Торнадо-С по всем совокупным показателям в чем то уступает Химарсу, раз он на слуху.
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 07:31
      Джавелинов уже увеличили в разы
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:41
      Наши РСЗО другие, эффективность и все остальное прочее на должном уровне. Ущерб противнику наносят серьёзный.
      А так, у нас чёткое разделение... РСЗО отдельно, пусковых для тактический ракет, отдельно. Не хуже, не лучше, просто другое.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:35
    Что сказать... оружие опасное, может бить издали, мобильное, мало заметно, искать его и уничтожать сложнее, чем многое другое, прочее.
    Не абсолют, конечно, но при большом количестве и должном умении, угроза не шуточная.
    Впрочем, методы противодействия, есть, их надо развивать, усиливать и... все будет как надо.