Замечен танк Leopard 2A4 со 130-мм пушкой

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Замечен танк Leopard 2A4 со 130-мм пушкой

Leopard 2A4


В кадр попала перевозка на тягаче танка Leopard 2A4, вооруженного 130-мм пушкой. Замеченная машина направлялась в Париж на выставку Eurosatory 2024, которая должна пройти во второй половине июня.



130-мм пушка встроена в башню от перспективного немецкого танка KF51 Panther. Ее размещение на шасси Leopard 2A4 может говорить о новой модификации этого ОБТ, предлагаемой Rheinmetall странам, эксплуатирующим 2A4.

Другая гипотеза заключается в том, что этот гибридный танк представляет собой новый эволюционный шаг в серии Leopard 2, потенциально ведущий к модели, известной как Leopard 2AX, разрабатываемой на смену Leopard 2A8. Ожидается, что эта будущая модель будет включать гибридную силовую установку и передовые системы защиты. Leopard 2AX призван служить переходной платформой к более совершенным концепциям ОБТ. Этот новый прототип может свидетельствовать о том, что Rheinmetall сочетает проверенные элементы серии Leopard 2 с технологиями KF-51 Panther.



Еще одна гипотеза заключается в том, что появление этой гибридной модели является попыткой Rheinmetall создать альтернативу перспективному франко-немецкому танку E-MBT, который разрабатывается путем интеграции элементов Leopard 2A7 и Leclerc. E-MBT планируется оснастить двухместной башней и автоматом заряжания.


KF51 Panther


Утверждается, что 130-мм пушка FGS должна превзойти стандартные 120-мм орудия НАТО по эффективной дальности стрельбы на 50%, превысив 4 км. Она оснащена автоматом заряжания, который обеспечит скорострельность 11,25 выстрела в минуту благодаря конвейерным магазинам на десять снарядов каждый. В ходе испытаний АЗ продемонстрировал возможность производить три выстрела за 16 секунд.
18 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +7
    Сегодня, 07:46
    Ну капец, сейчас начнется с одной страны, дай, дай, дай.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 07:49
      Поправлю Вас - не начнётся, а продолжится.... laughing
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 08:31
        Этот Леопард безнадёжно устарел: на башне нет мангала. Дроны за пять минут из экипажа шашлык сделают. am good
        1. BlackMokona Звание
          BlackMokona
          0
          Сегодня, 08:37
          Мангал и солдаты прикрутить могут по быстрому на месте
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      +4
      Сегодня, 07:50
      Не начнётся. Во-первых стоит огромных денег. Во-вторых, будут строить по пару штук в месяц. В-третьих, в современной войне уже без разницы какая оптика стоит на танке, чтобы заметить и выстрелить первым, это всё видят дроны ещё в тылу. Ну будет стрелять с закрытых позиций, пускай даже очень точно по наводке дронов. Так дроны с другой стороны увидят и далее прилетит или от арты или дрон. Короче, маркетинг прошлой эпохи.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 07:47
    Какой там "телевизор" сверху торчит.... Прям мишень.
    Опять же без "мангала" или какой другой защиты сверху от дронов.....
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 07:49
    Проводят експеременты!
    Вот только реальные боевые действия много чего показали... главное, без эффективной защиты от летающей мелочи, конкретной угрозы, на поле боя им делать нечего... будут как дрова в топку!!!
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +3
      Сегодня, 08:04
      Без эффективного наблюдения за полем боя и управлением всеми подразделениями включая отдельного бойца в атаке, нечего делать на поле боя современной войны. Это вроде как понятно ещё с появления линейной тактики, просто сейчас технологии стали фантастические, а принцип не меняется.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 08:16
        Вроде как французы хвасталась командирским планшетом, на котором каждый боец отмечен, соответственно планшет передаёт данные вверх, более высокоранговую систему управления.... можно предположить, что такое создают ещё много где, вернее те, кто может такое сделать!
        Вы знаете что это мне напоминает... всякие ЕГАИС и подобные им, которые пытались создавать как у нас, в СССР, так и много где ещё!!! Сколько бабок и ресурсов в это вбахали, не сосчитать!
        В результате, на каком-то низовом, обособленном уровне оно могло работать, а куда-то выше... не, не, долго, долго что то налаживали, а сломалось оно все, на раз два!
        В общем, пока существует такой фактор неожиданности, как Homo sapiens и особенно «homo vulgaris» . Всё будет очень сложно, непредсказуемо.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 08:20
          Тут проблема, что любая армия это традиции и инерция мышления. Я на эту тему всегда вот этот монолог вспоминаю.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 08:35
            Можно предположить, что это ОКОПНАЯЯ ПРАВДА, но увы, это правда жизни и не только у нас!
            Всей разницы, что где то дармоедов 10 на одного работника создателя, а где то чутка меньше, чутка больше! Бюрократия склонна к само размножению/само расширению и никогда, к самоликвидации!
            Что делать??? Да никто ещё не придумал эффективного способа регулирования их поголовья.
  4. Аргон Звание
    Аргон
    +1
    Сегодня, 07:50
    Какой дрон его сможет подбить, вот в чем вопрос
    1. HAM Звание
      HAM
      +1
      Сегодня, 07:56
      Был бы танк,а дрон найдётся....
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 07:58
        Неважно какой дрон - главное чтобы было чем подбивать.
  5. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 07:57
    Пока США, как основной члены НАТО не примет новый калибр орудия на танк, потуги отдельных немцев и французов - понты. На данный момент 120мм рх55 решает все задачи танков. А, напомню, далеко не все страны перешли с 45кал на 55кал 120мм пушки
    1. владимир 290 Звание
      владимир 290
      0
      Сегодня, 08:27
      Точно, тем более очень серьезный вопрос - переход на новые типы боеприпасов в новом калибре, а это не один год и ресурсы
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 08:03
    модель будет включать гибридную силовую установку

    Экологически чистый танк! Оксюморон!
  7. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    0
    Сегодня, 08:13
    А я видел наши танки Т 90 с завода на жд станции уже с мангалами, динамозащитой и без брезента.. Все открыто. Фотографируй не хочу.. Непонятно почему нет секретности.