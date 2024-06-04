Российский дипломат: Киев продолжает вербовать иностранных наёмников, пытаясь компенсировать потери ВСУ
Украина продолжает оставаться местом для активной деятельности иностранных наемников или западных военных, маскирующихся под них. На сегодняшний день на территории страны действует более 90 иностранных групп, заявил глава делегации России на переговорах в Вене Константин Гаврилов.
Киевской хунте катастрофически не хватает личного состава, поэтому вербовка в ряды ВСУ иностранцев не прекращается. Кроме самих наемников, прибывающих на Украину со всего мира, на украинской территории действуют и военнослужащие западных армий, выступая в качестве советников или расчетов систем вооружений. На сегодняшний день известно о 92 иностранных группах, 14 из которых — американские.
— приводят «Известия» слова российского дипломата.
Но основную массу все же составляют «обычные» наемники с различным уровнем владения оружием. Есть совсем необученные, их набирают через Испанию на территории Южной Америки, после чего отправляют воевать на Украину. Есть довольно опытные бойцы, прошедшие не через один конфликт. Наемники несут большие потери, но их стараются скрывать, чтобы не отпугнуть новых «искателей приключений». В плен они тоже редко попадают, их или вытаскивают, или добивают на месте.
По российским данным, на конец марта общая численность наемников в рядах ВСУ составляла около 14 тысяч человек, из которых примерно 6 были уничтожены.
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