Российский дипломат: Киев продолжает вербовать иностранных наёмников, пытаясь компенсировать потери ВСУ

19
Российский дипломат: Киев продолжает вербовать иностранных наёмников, пытаясь компенсировать потери ВСУ

Украина продолжает оставаться местом для активной деятельности иностранных наемников или западных военных, маскирующихся под них. На сегодняшний день на территории страны действует более 90 иностранных групп, заявил глава делегации России на переговорах в Вене Константин Гаврилов.

Киевской хунте катастрофически не хватает личного состава, поэтому вербовка в ряды ВСУ иностранцев не прекращается. Кроме самих наемников, прибывающих на Украину со всего мира, на украинской территории действуют и военнослужащие западных армий, выступая в качестве советников или расчетов систем вооружений. На сегодняшний день известно о 92 иностранных группах, 14 из которых — американские.



По данным, которые мы имеем, их подтверждает Пентагон в своих открытых материалах, на Украине действуют 92 ДРГ, из них 14 американских. То есть их генералы, их офицеры, которые как бы наемники и как бы инструкторы, фактически планируют террористические операции против нашей страны. Они не только обслуживают системы типа Storm Shadow, HIMARS, но и планируют операции.

— приводят «Известия» слова российского дипломата.

Но основную массу все же составляют «обычные» наемники с различным уровнем владения оружием. Есть совсем необученные, их набирают через Испанию на территории Южной Америки, после чего отправляют воевать на Украину. Есть довольно опытные бойцы, прошедшие не через один конфликт. Наемники несут большие потери, но их стараются скрывать, чтобы не отпугнуть новых «искателей приключений». В плен они тоже редко попадают, их или вытаскивают, или добивают на месте.

По российским данным, на конец марта общая численность наемников в рядах ВСУ составляла около 14 тысяч человек, из которых примерно 6 были уничтожены.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 07:00
    Массовые потери идут уже год с начала наступления ВСУ 2023 года, про провалы мобилизации только ленивый не писал, если верить СМИ мильены уехали а ВСУ и в мясные штурмы ходит, и группировки в Белоруссии и на границе с Молдавией держит и молодняк у них не под ружьем и женщины пока не в окопах.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 07:12
      Да, вот это всё несколько удивляет. Почитаешь наши СМИ - так создается впечатление что вот-вот и фронт у какелов рухнет. А военкоры пишут о жесточайшем сопротивление какелов и даже о контратаках. Чем же они сопротивляются и контратакуют если там одни сбежали, других задвухсотили, а остальные сдаются в плен? То же самое и с авиацией - сбиваем-сбиваем, а они всё летают и летают..... request

      зы А тем временем уже появились сообщения что Тимурке Иванову МОГУТ вернуть арестованное имущество. Типа поделился что-ли? laughing
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 07:17
        Вчера смотрел в тг-канале Саня во Флориде, как наши жабоеда в плен взял. Верещал, как Бриджит Бардо. И по фейсу с ноги получил. Теперь не получится отмазаться, что это Шумер из Иностранного Легиона. Таких надо целый день по телеку крутить, и на цепь сажать в клетку напротив Французского посольства. good
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 07:18
          А френч то в какельской форме или в своей был пленён? Документы при нём были что это кадровый военный ?
          1. Бородач Звание
            Бородач
            +1
            Сегодня, 07:21
            На плече у него был шеврон флажок Гальского петушары. laughing good
            Настоящий боевой петух. Без подмесу. good
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 07:22
              Аа, вона как. Дак всё равно официалы френчи будут врать что типа это ихтамнет, наёмник, доброволец и всё такое... Всё как обычно будет.
              1. Бородач Звание
                Бородач
                +1
                Сегодня, 07:24
                Он так верещал, что видать со страху все штаны уделал. Ещё по фейсу берцами допинать, и петушок запоет как соловей. Зубы то - не казённые. wassat
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  +1
                  Сегодня, 07:26
                  Жаль что одного взяли.... Вот если бы хотя бы отделение взяли, да в их французской штатной форме, да с документами что это кадровые военные Франции - от это было бы классное доказательство. А так - скажут что консультант-советник, участия в боевых формально не принимал и всё. да думаю он и сам такое трындеть станет.
                  1. Бородач Звание
                    Бородач
                    +3
                    Сегодня, 07:29
                    Показать его по RT и в YouTube выложить, а там родня, знакомые, сослуживцы опознают. Напинать посильнее и адреналином накачать, чтобы на картинке визжал от страха. От страха он расскажет даже: почему Володька сбрил усы.
                    Вот это будет реклама!!! good
      2. Ghost1 Звание
        Ghost1
        +3
        Сегодня, 07:20
        А на харьковское направление они же находит резервы, и в других местах не видно чтобы сильно убыло.
        Тут как бы есть над чем подумать и что СМИ выдают.
      3. carpenter Звание
        carpenter
        -1
        Сегодня, 08:14
        Цитата: Nexcom
        А тем временем уже появились сообщения что Тимурке Иванову МОГУТ вернуть арестованное имущество.

        Вор вору всегда поможет и из тюрьмы выпустит. Что поделать, враг человечества капитализм, оккупировал весь мир.
  2. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +2
    Сегодня, 07:02
    Где же мы их всех хоронить то будем???
    Сколько их ещё стоит на земле русской???
    Кто с мечом к нам придёт - тот от меча и погибнет!!!
    Работайте братья!!!
    Победа будет за нами!!!
    С нами Бог!!!
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 07:35
      Где же мы их всех хоронить то будем???
      На удобрения пойдут wink
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 07:18
    На сегодняшний день известно о 92 иностранных группах, 14 из которых — американские
    При этом Кирби заявляет, что планов отправки американских в/сл на украину нет, а вот европейские страны вправе решать этот вопрос самостоятельно. Планов нет, а военные советники, инструкторы, специалисты по вооружениям, "добровольцы" уже давно там.
    на конец марта общая численность наемников в рядах ВСУ составляла около 14 тысяч человек, из которых примерно 6 были уничтожены
    Значит по западным меркам маловато еще уничтожено и число погибших не влияет на желание "победить". Сегодня читал, что наши взяли в плен француза живым, а значит будет о чем расспросить соответствующим органам.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 07:26
      А можно этого жабоеда и на органы пустить соответствующим органам. am good
  4. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +1
    Сегодня, 07:20
    Цитата: Ропот 55
    Массовые потери идут уже год с начала наступления ВСУ 2023 года, про провалы мобилизации только ленивый не писал, если верить СМИ мильены уехали а ВСУ и в мясные штурмы ходит, и группировки в Белоруссии и на границе с Молдавией держит и молодняк у них не под ружьем и женщины пока не в окопах.

    hi СМИ пытается оправдать тактику и стратегию: "закончатся" газ, деньги, люди, техника...ГШ может всё это изменить "когда-нибудь".... Тогда "включат другую пластинку", сменят драпировку ТВД для обывателя.
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 07:34
    Надо сделать так, чтобы шел непрерывный поток гробов в страны, откуда прибывают наемники. И освещаться это должно на все каналах ТВ, как нашего и зарубежного
  6. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 07:54
    А чё не вербовать? Платит-то дядя, дядя Сэм и его холуи.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:03
    Отмороженых в мире хватает... но, даже среди них данное направление не пользуется популярностью, уж больно быстро они там уходят в ничто, как и все остальные прочие.