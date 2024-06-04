Йеменские повстанцы впервые запустили по цели на юге Израиля баллистическую ракету «Палестина» собственной разработки

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Йеменские повстанцы впервые запустили по цели на юге Израиля баллистическую ракету «Палестина» собственной разработки

Йеменская группировка «Ансар Аллах» заявила о ракетной атаке на израильский Эйлат. Это курортный город на юге Израиля, расположенный на берегу Красного моря.

В сообщениях командования йеменских повстанцев говорится о том, что впервые удар наносился баллистической ракетой собственной (йеменской) разработки. Обращает на себя внимание и название ракеты – «Палестина».



Командование ЦАХАЛ утверждает, что ракета класса «земля-земля», выпущенная хуситами, была перехвачена средствами израильской системы ПВО-ПРО.

Одновременно с этим сообщается, что удары наносились и по северу Израиля – со стороны Ливана. В этом случае атаку проводили формирования «Хизбаллы». Ранее «Военное обозрение» сообщало о крупных пожарах, охвативших территории северного округа Израиля в результате обстрелов с ливанской территории. Йеменское информационное агентство сообщает о том, что удары «Хизбалла» наносила по объектам 210-й дивизии «Ярден» израильской армии. Из сообщения:

Были поражены штаб и казармы с израильскими военными из дивизии «Ярден» на оккупированных Израилем Голанских высотах.

Израильская сторона заявления о поражении этих целей «Хизбаллой» не комментирует. При этом в военном кабмине Израиля предлагают «вбомбить Ливан в каменный век».
11 комментариев
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  1. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +6
    Сегодня, 07:02
    Евреи достали всех,в конце концов придется скитаться по свету. Изгнание не избежать,как и не изменить сионистскую суть.
    1. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 07:27
      в конце концов придется скитаться по свету.
      Сомневаюсь, что нынешние вынесут 40 лет скитаний вывертывая из себя уже не дух рабства, а агрессивный сионизм.
      1. КЗаКВО32923 Звание
        КЗаКВО32923
        0
        Сегодня, 08:30
        Подохнут, никто не расстроится!
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 07:39
      Евреи достали всех,в конце концов придется скитаться по свету
      Как только будут освоены межпланетные перелеты, так сразу их куда-нибудь на Юпитер или Нептун переселить wink
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:03

    «Йеменские повстанцы впервые запустили по цели на юге Израиля баллистическую ракету "Палестина" собственной разработки» —

    — Израильтяне конечно скажут,что эта ракета иранская.Да какая разница ...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 07:06
    Эйлату не повезло ,фото нефтетерминала в Эйлате,на берегу должна береговая инфраструктура .Цель большая,малоподвижная.В Эйлате начинается нефтетрубопровод Эйлат - Ашкелон.( Красное - Средиземное моря)Давно жду когда хуситы устроят бздынь на нефтетерминале.Импорт нефти и нефтепродуктов в Израиле 290 000 баррелей в день.
    1. КЗаКВО32923 Звание
      КЗаКВО32923
      0
      Сегодня, 08:34
      Это не есть хорошо- воровать чужую нефть. Ждем, когда хуситы аннигилируют всю нефтегазовую отрасль сионистов! Когда палестинцы обретут независмость им очень пригодятся эти ресурсы!
  4. Fotoceva62 Звание
    Fotoceva62
    -1
    Сегодня, 07:11
    А звезду смерти они не запустили ? ''Технологическая сверхдержава'', так скоро и в космос полетят. Звездеть не мешки ворочать...
    1. Архитектор Звание
      Архитектор
      +3
      Сегодня, 07:18
      А что вас удивляет ?
      КНДР свой спутник запустила , а хусниты свою ракету .
      Или вы из этих которые в шляпах и косичках ?
  5. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 07:25
    Американцы от изумления наглости хуситов дар речи потеряли...после ударов по своим авианосцам этих пустынных бродяг в шлепанцах не знают как оправдаться...что тут об евреях говорить.
  6. михаил3 Звание
    михаил3
    -1
    Сегодня, 07:57
    Серьезно? Стрельба по курортам?! Что, в Израиле уже не осталось военных целей? Очешуели йеменские ребята, это весьма нехорошо.