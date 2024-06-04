Йеменские повстанцы впервые запустили по цели на юге Израиля баллистическую ракету «Палестина» собственной разработки
11
Йеменская группировка «Ансар Аллах» заявила о ракетной атаке на израильский Эйлат. Это курортный город на юге Израиля, расположенный на берегу Красного моря.
В сообщениях командования йеменских повстанцев говорится о том, что впервые удар наносился баллистической ракетой собственной (йеменской) разработки. Обращает на себя внимание и название ракеты – «Палестина».
Командование ЦАХАЛ утверждает, что ракета класса «земля-земля», выпущенная хуситами, была перехвачена средствами израильской системы ПВО-ПРО.
Одновременно с этим сообщается, что удары наносились и по северу Израиля – со стороны Ливана. В этом случае атаку проводили формирования «Хизбаллы». Ранее «Военное обозрение» сообщало о крупных пожарах, охвативших территории северного округа Израиля в результате обстрелов с ливанской территории. Йеменское информационное агентство сообщает о том, что удары «Хизбалла» наносила по объектам 210-й дивизии «Ярден» израильской армии. Из сообщения:
Были поражены штаб и казармы с израильскими военными из дивизии «Ярден» на оккупированных Израилем Голанских высотах.
Израильская сторона заявления о поражении этих целей «Хизбаллой» не комментирует. При этом в военном кабмине Израиля предлагают «вбомбить Ливан в каменный век».
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация