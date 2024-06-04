Запуск ракет AIM-9X свидетельствует о получении ВСУ новейших зенитных комплексов NASAMS 3

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Запуск ракет AIM-9X свидетельствует о получении ВСУ новейших зенитных комплексов NASAMS 3

Американский обозреватель John Ridge обратил внимание на опубликованные украинским телеканалом кадры запуска ракет AIM-9X с наземной установки. Единственной системой класса «земля-воздух», способной их использовать, является зенитный комплекс NASAMS 3, соответственно их применение свидетельствует о получении ВСУ новейших ЗРК данной модели.

На сегодняшний день Украина получила NASAMS от ряда западных стран. Канада обязалась предоставить одну батарею этого ЗРК, Норвегия – 6 командных пунктов и 12 пусковых установок. Кроме того, неназванные страны передали 4 батареи из 12 обещанных.



Комплекс NASAMS состоит из трех основных компонентов: радара AN/MPQ-64 Sentinel, усовершенствованной ракеты средней дальности AIM-120 (AMRAAM) и «центра распределения огня» FDC. РЛС Sentinel обеспечивает 360-градусный охват и обнаруживает различные воздушные угрозы, в частности беспилотники, крылатые ракеты и самолеты.

Батарея NASAMS включает в себя несколько ПУ, каждая из которых способна нести до 6 ракет. Ракеты AMRAAM имеют дальность действия около 40 км и могут поражать цели как в активном, так и в пассивном режимах.

NASAMS 3, представленная в 2019 году, обладает рядом улучшений. В частности, комплекс вооружен новой ПУ Mk 2, способной стрелять ракетами AIM-9X Sidewinder и AMRAAM-ER в дополнение к AIM-120 AMRAAM.

AIM-9X Sidewinder – это новейшая модификация AIM-9, получившая возможности инфракрасного наведения и высокоточную ГСН. Ракета весом 84 кг с осколочно-фугасной боеголовкой оснащена твердотопливным ракетным двигателем ATK MK-139 и системой управления вектором тяги для повышения маневренности. Как утверждается, она эффективно функционирует даже в условиях радиоэлектронного противодействия. Дальность полета ракеты превышает 16 км, хотя информация о точном расстоянии засекречена.

Как указывалось в издании Financial Times, Украина переоборудовала ракеты AIM-9 Sidewinder, первоначально предназначенные для истребителей F-16, в ЗУР класса «земля-воздух».

28 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    -4
    Сегодня, 10:37
    зенитный комплекс NASAMS 3, соответственно их применение свидетельствует о получении ВСУ новейших ЗРК данной модели.

    А куда его девать теперь то ? Тут опубликовали планы перевооружения НАТО и там не оказалось европейских производителей систем ПВО. Американцы обнулили европейских производителей .Вот как надо делать бизнес
  2. Дровасек Звание
    Дровасек
    +3
    Сегодня, 10:38
    От этой ракеты ложные тепловые цели не защитят.
  3. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    -1
    Сегодня, 10:39
    Украина переоборудовала ракеты AIM-9 Sidewinder, первоначально предназначенные для истребителей F-16, в ЗУР класса «земля-воздух».
    Смотри-ка на Украине еще остались возможности для переоборудования...
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +5
      Сегодня, 10:45
      Цитата: Игорь Борисов_2
      Смотри-ка на Украине еще остались возможности для переоборудования...

      Советская власть 70 лет строила на Украине пром. предприятия и военные объекты. Так сразу всё не уничтожишь.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +2
        Сегодня, 11:02
        Советская власть 70 лет строила на Украине пром. предприятия и военные объекты.


        а также НИИ - а значит есть люди, есть умения, есть - как сегодня говорят - компетенции...
        1. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          +2
          Сегодня, 11:26
          В ракете ничего не "переоборудуется", от слова совсем. Вся адаптация производится с самим комплексом. Т.е. украм ничего делать не пришлось.
    2. Havoc Звание
      Havoc
      +1
      Сегодня, 10:53
      Цитата: Игорь Борисов_2
      Украина переоборудовала ракеты AIM-9 Sidewinder, первоначально предназначенные для истребителей F-16, в ЗУР класса «земля-воздух».
      Смотри-ка на Украине еще остались возможности для переоборудования...

      Ну конечно, Су -24 они тоже сами переоборудовали?
      Всё это делают или в Польше или в Румынии.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 10:58
      Цитата: Игорь Борисов_2
      Украина переоборудовала ракеты AIM-9 Sidewinder, первоначально предназначенные для истребителей F-16, в ЗУР класса «земля-воздух».
      Смотри-ка на Украине еще остались возможности для переоборудования...

      Сомнительно, что переоборудование проводила Украина. Ведь это новейшая модель, о чём говорится в публикации:
      AIM-9X Sidewinder – это новейшая модификация AIM-9

      Чтобы заниматься подобными доработками нужны спецы от производителя, да и в обслуживании ЗРК явно принимают участие натовские "консультанты". Эти NASAMS вполне способны усилить ПВО укрорейха, достаточно эффективная система.
      1. Капитан Пушкин Звание
        Капитан Пушкин
        0
        Сегодня, 11:25
        Цитата: Монтесума
        AIM-9X Sidewinder – это новейшая модификация AIM-9

        Чтобы заниматься подобными доработками нужны спецы от производителя, да и в обслуживании ЗРК явно принимают участие натовские "консультанты".

        Хуситы обошлись без консультантов и старенькими советскими ракетами воздух-воздух с ИК самонаведением сбивали F-15 саудитов с наземных примитивных пусковых установок.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          -1
          Сегодня, 11:52
          Цитата: Капитан Пушкин
          Цитата: Монтесума
          AIM-9X Sidewinder – это новейшая модификация AIM-9

          Чтобы заниматься подобными доработками нужны спецы от производителя, да и в обслуживании ЗРК явно принимают участие натовские "консультанты".

          Хуситы обошлись без консультантов и старенькими советскими ракетами воздух-воздух с ИК самонаведением сбивали F-15 саудитов.

          Да, был такой факт, сбили саудовский F-15 над Йеменом авиационной ракетой Р-27Т. Однако есть два обстоятельства: всё-таки со "старенькой" ракетой проще разобраться и неоткуда взять специалиста для ускорения процесса доработки, а ВСУ оказывается всемерная поддержка со стороны НАТО, причём присутствие всякого рода технических "консультантов" наблюдается на постоянной основе. Впрочем. это всего лишь моё личное мнение, не претендующее быть единственно верным. hi
          1. Капитан Пушкин Звание
            Капитан Пушкин
            0
            Сегодня, 12:24
            Цитата: Монтесума
            ВСУ оказывается всемерная поддержка со стороны НАТО, причём присутствие всякого рода технических "консультантов" наблюдается на постоянной основе.

            С этим NASAMS два момента:
            1. На Украине достаточно специалистов способных решать самостоятельно гораздо более сложные задачи.
            2. Украинцам ничего дорабатывать не пришлось и не требовалось - комплексы поступили в штатной комплектации с Сайдвиндерами.
    4. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 11:02
      Смотри-ка на Украине еще остались возможности для переоборудования...

      это к разговору (вранью) о том, что на окраене "энергетика и военные заводы выведены из строя, все мобилизованы в армию"
      1. anatolv Звание
        anatolv
        0
        Сегодня, 12:20
        А кто вам сказал, что это делалось на Украине?
  4. Капитан Пушкин Звание
    Капитан Пушкин
    -3
    Сегодня, 10:49
    AIM-9X Sidewinder – это новейшая модификация AIM-9, получившая возможности инфракрасного наведения и высокоточную ГСН. ... Как утверждается, она эффективно функционирует даже в условиях радиоэлектронного противодействия.

    Инфракрасная ГСН стояла на ВСЕХ модификациях Сайдвиндера, выпускаемых с 1955 года.
    Радиоэлектронное противодействие АБСОЛЮТНО не эффективно против инфракрасных систем самонаведения (так же как и пассы руками, заклинания, молитвы и прочие подобные мероприятия.)
    Однако, у нее есть слабое место - при попадании в ГСН банки с солеными огурцами, гарантированно выходит из строя...
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 10:54
      Это вы летчикам нашим обьясните.Может посмеются.Хотя им не до смеха
      1. Капитан Пушкин Звание
        Капитан Пушкин
        +3
        Сегодня, 11:19
        Мой комментарий не для летчиков, а для автора статьи, не имеющего представления о предмете.
        Летчики без нас с Вами знают, что для противодействия ИК ГСН применяются тепловые ловушки и оптоэлектронное противодействие путем излучения активной помехи в виде не когерентного модулированного по амплитуде ИК излучения с пиковой силой излучения, превышающей величину интенсивности собственного ИК излучения ЛА в заданное число раз.
        Вряд ли автор статьи смог бы понять, что это такое.
      2. anatolv Звание
        anatolv
        0
        Сегодня, 12:22
        Предлагаете нашим летчикам ныкаться от очередной украинской вундервафли?
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 12:28
          Про "ныкаться"заговорил не я ,раз на это пошло.Я не могу им предлагать,они-профессионалы и знают сами ,что надо делать.Единственное,могу пожелать стопроцентного возвращения на родной аэродром
  5. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 11:17
    Цитата: dmi.pris1
    Это вы летчикам нашим обьясните.Может посмеются.Хотя им не до смеха

    Каким именно лётчикам ? Фронтовой авиации или армейской , а может быть стратегической ?
  6. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +2
    Сегодня, 11:26
    Ну если воевать нашими темпами, то украина и новый впк успеет построить. При этом наше экспертное сообщество все больше говорит о ядерном апокалипсисе. Чудаки штопанные, начните хотя бы с логистики, центров решения, средств наблюдения нато, но всерьез, системно, без оправданий. Начните трясти китай на тему союза. Все таки перестройка здорово по мозгам врезала, соображать перестали.
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      +3
      Сегодня, 11:33
      Он-ВПК для Украины уже строится и частично уже и работает в три смены, находясь в недосягаемости российских средств поражения, за территорией Украины в странах НАТО. Российский же ВПК будет теперь находится всё больше и больше в зоне досягаемости средств поражения Украины, которые ей предоставил запад. Время работает против РФ.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 11:35
        Безусловно против. Что предыдущие 8 лет что сейчас. Удивляет только упрямая необучаемость гроссмейстера. Явно нужен другой человек, другая команда, у этих винегрет в башке, никто его не чистит. Даже те возможности, что есть сейчас по подавлению активности и созданию союзов не используем. На кой хрен это форум в СПб? тут надо заинтересованных лиц срочно собирать, собирать общий впк и армию
        1. Село Звание
          Село
          0
          Сегодня, 11:52
          Явно нужен другой человек, другая команда

          Хотите предложить свою кандидатуру?
          Где можно почитать ваши предложения по исправлению создавшейся ситуации?
          1. ИванИванов Звание
            ИванИванов
            0
            Сегодня, 12:03
            В данном случае я факт констатирую, при чем тут моя кандидатура, уважаемый?

            А рецепты интуитивно понятны любому - напугать нужно, так что боялись. Напугать может реальность применения ЯО и коалиция с КНР. Привести в полную боеготовность стратеги, нарастить эскалацию в короткие сроки: сбитие беспилотников/спутников, удары в момент визита еврогадов для картинки, удары по приграничной логистике. Выдвинуть ультиматум - дальше пойдет снабжение, полетит все, что есть вам в лоб. Параллельно провести разговор с Китаем предельно открытый, с указанием перспектив, чтобы задом не вилял. Терять все равно нечего, а так есть шанс опередить, а значит - остановить европсину.

            Нынешний вялотекущий движ загоняет нас в очередной угол, как с минском.
        2. Задира Звание
          Задира
          0
          Сегодня, 12:13
          Явно нужен другой человек, другая команда, у этих винегрет в башке

          Нет там никакого винегрета, все там в порядке. Цели только другие, чем у большинства граждан.
          Напрашиваются параллели столетней давности. Полагаете, что у российских олигархов времен ПМВ (Путилов, Вышнеградский, Коновалов и др.) была цель победить в войне? laughing
          А теперь ответьте на вопрос, кто привел гроссмейстера во власть?
          1. ИванИванов Звание
            ИванИванов
            -1
            Сегодня, 12:16
            А зачем тогда было петушиться? Тогда нужно сразу было лечь и расслабить булки, как предлагала либерда. М.б. тогда получил бы в управление московское княжество, а сейчас вариантов стать своим нет никаких, разберут на запчасти, на всякий случай, что не встал. Запад в отличие от наших чудаков уроки учит.
            1. Задира Звание
              Задира
              0
              Сегодня, 12:30
              А зачем тогда было петушиться?

              Достаточно вспомнить, каковы причины для начала войн в капиталистическом мире. Полагаете, что причиной ПМВ стало убийство австрийского эрцгерцога в Сараево? laughing
              1. ИванИванов Звание
                ИванИванов
                0
                Сегодня, 12:46
                Причины разные бывают, в том числе и национально освободительные на своих исторических землях. И у нас очевидно война не за "алмазные копи в африке", на что вы намекаете. Вписаться в подобную затратную историю можно было только по очень веским неденежным причинам