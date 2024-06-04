Разработанная для СВО наземная роботизированная платформа «Импульс-М» вышла на этап полигонных испытаний

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Разработанная для СВО наземная роботизированная платформа «Импульс-М» вышла на этап полигонных испытаний

Изображение платформы с сайта компании


Специальная военная операция дала хороший толчок в сфере разработки беспилотных систем, как летательных, так и наземных и морских. Если к появлению новых летающих дронов все уже привыкли, то наземные машины все еще в диковинку. Тем не менее разработка наземных роботизированных машин идет полным ходом, они уже применяются в зоне СВО.



В скором времени российские военные получат на вооружение универсальную гусеничную платформу с боевым модулем, вооруженным ПТРК. Машина уже разработана и находится на этапе полигонных испытаний. Платформа под названием «Импульс-М» создана специалистами компании «Гумич» при участии Ростеха.

Совместно с госкорпорацией «Ростех» был создан новейший многоцелевой робот «Импульс-М», который в варианте универсального ракетного робота поля боя, оснащенного боевым модулем с противотанковым ракетным комплексом, сейчас проходит испытания в условиях полигонов.

- приводит ТАСС слова гендиректора компании-разработчика.

Платформа универсальная благодаря модульной конструкции, поэтому может применяться даже в гражданских целях. Робот общей массой 1 тонна способен нести до 500 кг полезной нагрузки и тянуть за собой еще 1,5 тонны. Программное обеспечение позволяет устанавливать различные боевые модули или использовать ее в качестве транспортной. Также отмечается высокая ремонтопригодность даже в полевых условиях.

Система управления оснащена элементами искусственного интеллекта, что позволяет платформе действовать в автоматическом режиме или под управлением оператора, а также самостоятельно вернуться на базу при полной потере связи. Отмечается, что уменьшенный прототип данного комплекса был проверен в боевых условиях и получил хорошие отзывы от бойцов.
9 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 07:30
    Ну вот и наши этим занялись....
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 07:37
      А какие у него габариты? По изображению вроде небольшой, но тонна веса...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 07:44
        Значит наверно переворачиваться будет сложно при такой массе. Устойчивость. Хотя есть и другой момент - удельное давление на грунт, проходимость.
        1. михаил3 Звание
          михаил3
          0
          Сегодня, 07:53
          Она будет нагружена. Припасами, боевым модулем, ранеными. Вряд ли будет когда пустой. Но, как всегда в нашем оборудовании - вопрос надежности...
      2. Б-15 Звание
        Б-15
        0
        Сегодня, 07:53
        Если рассматривать данные на другие их изделия, то длина должна быть около 3м.
        Значит должны и раненых вывозить, и БК подвозить.
        Только как осуществляют крепление груза не совсем понятно.
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:54
      Так в полях уже сами такое делают... попроще, не так красиво, главное что делала то что необходимо!
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 07:51
    Да,похоже кинофантазии становятся всё реальнее:дроны,такие вот платформы,БЭК, ИИ.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:53
    Так то, это надо было делать ещё вчера, но увы, кто то из "ответственных" сильно тормозит!
    1. ergh081 Звание
      ergh081
      0
      Сегодня, 08:26
      Правильно. Сейчас надо быстро закупить (или скопировать) у Китая, некогда разрабатывать, дорабатывать, испытывать и т.п. процедуры соблюдать. Кроме того, какая-то она "голая" и незащищённая на фото