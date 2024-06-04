Ростех завершил работы по созданию цифрового двойника авиационного двигателя АИ-222-25 для учебного самолёта Як-130

Ростех завершил работы по созданию цифрового двойника авиационного двигателя АИ-222-25, устанавливаемого на учебные самолеты Як-130. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации разработали цифрового двойника двигателя АИ-222-25 для учебных самолетов Як-130. Работа проходила в несколько этапов, были оцифрованы тысячи деталей двигателя, прежде чем был создан полный двойник, который уже используется для оценки изменений в двигателе в процессе эксплуатации. Также были созданы отдельные элементы модернизированного варианта АИ-222-25.Цифровой двойник позволяет значительно сократить временные и материальные затраты на работу с двигателем, поскольку это математическая модель, содержащая полные данные об изделии. С помощью данной разработки можно проводить различные испытания на всех этапах создания и жизненного цикла двигателя, что значительно сокращает сроки и стоимость проектирования, создания опытных образцов, испытания и доводку силовой установки.- пояснил замгендиректора – генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.Работы по созданию цифрового двойника газотурбинного двигателя АИ-222-25 вели специалисты производственного комплекса «Салют» ОДК совместно с ЦИАМ им. П.И. Баранова и Московским авиационным институтом на базе отечественной платформы CML-Bench, разработанной Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

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