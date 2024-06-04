Ростех завершил работы по созданию цифрового двойника авиационного двигателя АИ-222-25 для учебного самолёта Як-130

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Ростех завершил работы по созданию цифрового двойника авиационного двигателя АИ-222-25 для учебного самолёта Як-130

Ростех завершил работы по созданию цифрового двойника авиационного двигателя АИ-222-25, устанавливаемого на учебные самолеты Як-130. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации разработали цифрового двойника двигателя АИ-222-25 для учебных самолетов Як-130. Работа проходила в несколько этапов, были оцифрованы тысячи деталей двигателя, прежде чем был создан полный двойник, который уже используется для оценки изменений в двигателе в процессе эксплуатации. Также были созданы отдельные элементы модернизированного варианта АИ-222-25.



Цифровой двойник позволяет значительно сократить временные и материальные затраты на работу с двигателем, поскольку это математическая модель, содержащая полные данные об изделии. С помощью данной разработки можно проводить различные испытания на всех этапах создания и жизненного цикла двигателя, что значительно сокращает сроки и стоимость проектирования, создания опытных образцов, испытания и доводку силовой установки.

Математическое моделирование позволяет нам снизить временные и материальные затраты на модернизацию авиационных двигателей. Созданный на московском предприятии «Салют» цифровой двойник предназначен для разработки конструкторских решений при модернизации АИ-222-25 и для создания его модификации. Сегодня мы работаем над повышением характеристик и ресурсных показателей силовой установки

- пояснил замгендиректора – генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

Работы по созданию цифрового двойника газотурбинного двигателя АИ-222-25 вели специалисты производственного комплекса «Салют» ОДК совместно с ЦИАМ им. П.И. Баранова и Московским авиационным институтом на базе отечественной платформы CML-Bench, разработанной Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.
4 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:00
    При эксплуатации, ремонте и прочем, это сильно облегчит, сократит и поможет!
    Учебный самолёт, эксплуатировать его приходится в очень специфичный условиях, т. е. курсанты над ним могут "поиздеваться" конкретно... увы, так уж оно есть и будет.
    Тем более, летчиков, новое, молодое поколение, готовить необходимо!!!
    1. Canecat Звание
      Canecat
      0
      Сегодня, 08:16
      это сильно облегчит, сократит и поможет!

      То что раньше было в голове только у главного конструктора, теперь можно испытывать на разных режимах... Так скоро ИИ будет проектными работами заниматься. )
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 08:20
        Все таки, работ именно КОНСТРУКТОРА, это творчество! Работа ИИ, это высоко классный чертёжник, пока, по крайне мере!
        Когда ни будь может произойти что угодно, не зря фантасты пишут, придумывают, фантазирую... занимаются творчеством. Ремеслинники от литературы, штампуют чтиво, как правило одноразовое..
  2. Dozorny severa Звание
    Dozorny severa
    0
    Сегодня, 08:11
    Цитата: rocket757
    При эксплуатации, ремонте и прочем, это сильно облегчит, сократит и поможет!

    Ничему это не поможет.Описать все процессы происходящие двигатели и зашить в мат.модель невозможно.
    ВСЕ турбины проектируются с использованием специальных испытательных стендов.
    Шмотин клоун-который всю карьеру просидел на Сатурне-который пе понятно что производит-ГТД М90 нет,САМ-146,ПС-8 нет-был Д30 советский который киатйцам продавали и все.