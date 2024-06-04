Украинские эксперты заявили, что нагрузка на норвежских поставщиков газа в Европе вместе с ценами выросла из-за взрывов на ПХГ в городе Стрый

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Украинские эксперты заявили, что нагрузка на норвежских поставщиков газа в Европе вместе с ценами выросла из-за взрывов на ПХГ в городе Стрый

Цены на газ в Европе продолжают оставаться выше 400 долларов за 1000 кубометров. В последние часы произошла серьёзная коррекция в сторону снижения – с пиковой вчерашней отметки в 434 доллара. Однако и цена на уровне 405-406 долларов за 1 тыс. кубов относится к группе максимумов с начала года. Это, конечно, не астрономические 2000-3000 долларов в 2022 году, но Европа и на $400 в летний период явно не рассчитывала.

Напомним, что изначально сообщалось о такой причине роста цен на «голубое топливо» в Европе как сбой в Норвегии. Было заявлено, что норвежские поставщики в течение некоторого времени получили пиковые заявки на приобретение газа, но все их обслужить своевременно не смогли. У России же газ Европа в последние годы как бы не покупает...



В украинских источниках говорится о том, что проблемы в Норвегии возникли не случайно. Украинские эксперты утверждают, что цены на газ в Европе пошли в рост в связи со «значительными проблемами на крупнейшем подземном хранилище газа в городе Стрый (Украина)». Напомним, что ранее поступали сообщения о взрывах на этом ПХГ, которое киевский режим собирался превратить чуть ли не в главный газовый хаб в Восточной Европе. Именно взрывы на ПХГ в Стрые, как предполагается, и могли привести к дополнительной нагрузке на норвежских поставщиков газа в Европе.

Официальных комментариев от операторов украинских ПХГ по этому поводу пока нет.
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 08:09
    «Цены на газ в Европе пошли в рост в связи со "значительными проблемами на крупнейшем подземном хранилище газа в городе Стрый"» —

    — А задолго до Стрыя "значительные проблемы" случились на Северных потоках ...
  2. Бородач Звание
    Бородач
    0
    Сегодня, 08:09
    А почему наши ГУГИ не взорвали ОПАЛ и другие европейские газопроводы?
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    -1
    Сегодня, 08:09
    Надысь новость была, что китайские братушки как когда то белорусские братушки, требуют от России цен на энергоносители по внутрироссийским ценам. Что забавно, в народе это поддерживают и даже петицию хотят устроить, чтобы китайские братушки ещё потребовали продажу китайских товаров, особенно автомобилей, по внутрикитайским ценам )))))))))))) Может хоть они смогут сковырнуть этот чёртов "налог на автоваз". А то блин ждали в 21 веке летающих машин, а получили китайское авто за 4 ляма вместо 1.2 в самом Китае.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 08:27
      Никуда кетайсы не денутся! У них уголь заканчивается, а энергия нужна! Купят газ по ценам чуть ниже рынка. Автомобили из Китая, Ирана, Индии тоже не дадут продавать по народным ценам -ибо автоваз! /20% акций автоваза сами знаете у кого.../. Сланцевый газ в США вот-вот достигнет пика /или уже на пике/ и потихоньку пойдет на убыль -потому что сверлить новые скважины больше негде. Норвежский газ также понемногу снижается из-за выработки скважин, а новых почти нет. Гронинген -фсё! Катарский газ пока идет вокруг Африки -становится дорогим!
  4. Aleprok Звание
    Aleprok
    +2
    Сегодня, 08:12
    как бы уговорить хуситов взорвать трубопроводы из Норвегии laughing
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 08:16
      Да это не проблема. Находим фанатичных людей, через третьи руки снабжаем снаряжением, кораблём и вперёд к цели. В Северном море глубины небольшие, "лошарик" для таких операций не требуется. Тут главное не спалится в участии.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:17
    Докладываю,цены в Европах на газ растут из - за того что у Европы " надёжный поставщик " газа Норвегия и у них постоянно в море что то ломается.Это явление называется " незапланированное отключение".Газпром наростил поставки газа в Европу чуть более 80 млн кубов в газа в сутки.Слава норвежским супер - надёжным поставщикам газа.Украина со Стрыем ни каким боком к цено образованием на газ в Европах.Надоели эти "пупы мира",заткнулись бы скорей.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 08:33
      Правда ,это не мы клапан под водой сломали норвежцам( в апреле он тоже ломался),c тем же результатом.Для Англии газ из Норвегии подорожал тоже на 15%.