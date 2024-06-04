Украинские эксперты заявили, что нагрузка на норвежских поставщиков газа в Европе вместе с ценами выросла из-за взрывов на ПХГ в городе Стрый
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Цены на газ в Европе продолжают оставаться выше 400 долларов за 1000 кубометров. В последние часы произошла серьёзная коррекция в сторону снижения – с пиковой вчерашней отметки в 434 доллара. Однако и цена на уровне 405-406 долларов за 1 тыс. кубов относится к группе максимумов с начала года. Это, конечно, не астрономические 2000-3000 долларов в 2022 году, но Европа и на $400 в летний период явно не рассчитывала.
Напомним, что изначально сообщалось о такой причине роста цен на «голубое топливо» в Европе как сбой в Норвегии. Было заявлено, что норвежские поставщики в течение некоторого времени получили пиковые заявки на приобретение газа, но все их обслужить своевременно не смогли. У России же газ Европа в последние годы как бы не покупает...
В украинских источниках говорится о том, что проблемы в Норвегии возникли не случайно. Украинские эксперты утверждают, что цены на газ в Европе пошли в рост в связи со «значительными проблемами на крупнейшем подземном хранилище газа в городе Стрый (Украина)». Напомним, что ранее поступали сообщения о взрывах на этом ПХГ, которое киевский режим собирался превратить чуть ли не в главный газовый хаб в Восточной Европе. Именно взрывы на ПХГ в Стрые, как предполагается, и могли привести к дополнительной нагрузке на норвежских поставщиков газа в Европе.
Официальных комментариев от операторов украинских ПХГ по этому поводу пока нет.
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