Цены на газ в Европе продолжают оставаться выше 400 долларов за 1000 кубометров. В последние часы произошла серьёзная коррекция в сторону снижения – с пиковой вчерашней отметки в 434 доллара. Однако и цена на уровне 405-406 долларов за 1 тыс. кубов относится к группе максимумов с начала года. Это, конечно, не астрономические 2000-3000 долларов в 2022 году, но Европа и на $400 в летний период явно не рассчитывала.Напомним, что изначально сообщалось о такой причине роста цен на «голубое топливо» в Европе как сбой в Норвегии. Было заявлено, что норвежские поставщики в течение некоторого времени получили пиковые заявки на приобретение газа, но все их обслужить своевременно не смогли. У России же газ Европа в последние годы как бы не покупает...В украинских источниках говорится о том, что проблемы в Норвегии возникли не случайно. Украинские эксперты утверждают, что цены на газ в Европе пошли в рост в связи со «значительными проблемами на крупнейшем подземном хранилище газа в городе Стрый (Украина)». Напомним, что ранее поступали сообщения о взрывах на этом ПХГ, которое киевский режим собирался превратить чуть ли не в главный газовый хаб в Восточной Европе. Именно взрывы на ПХГ в Стрые, как предполагается, и могли привести к дополнительной нагрузке на норвежских поставщиков газа в Европе.Официальных комментариев от операторов украинских ПХГ по этому поводу пока нет.