Минобороны впервые показало новейшую тяжёлую огнемётную систему, похожую на ТОС-3 «Дракон»

Новейшая российская тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон», о которой неоднократно писали западные издания, с большой долей вероятности уже поставляется в войска. Такой вывод можно сделать, исходя из публикации Минобороны о праздновании 45-й годовщины со дня образования 1-й гвардейской мобильной бригады РХБ защиты.В Саратовской области прошли торжественные мероприятия ко дню образования 1-й гвардейской мобильной бригады РХБ защиты, после которых всем желающим показали военную технику и вооружения, стоящие на вооружении данного формирования. На отдельной экспозиции были показаны новейшие образцы военной техники войск РХБЗ.Обращают на себя внимание две огнеметные системы, стоящие рядом. Если в одной них мы видим уже знакомую нам тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка» на колесном ходу, то вторая, с большой долей вероятности, может быть ТОС-3 «Дракон», о разработке которой сообщалось в начале года. Как видно, на гусеничной платформе размещены новые направляющие, аналогичные ТОС-2, что может говорить о том, что «Дракон», если это, конечно он, получил более дальнобойные снаряды, аналогичные «Тосочке». Кроме того, пусковая установка прикрыта противодроновой решеткой явно заводского производства. Хотя можно предположить, что это очередная модификация уже стоящих на вооружении войск РХБЗ огнеметных систем.Напомним, что официальных сообщений о поставках в войска новых ТОС-3 не было, информация о разработке новой тяжелой огнеметной системы появилась в начале этого года, в апреле сообщалось, что опытный образец уже проходит испытания.

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