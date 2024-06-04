ВСУ утратили контроль над селом Парасковиевка и отступают в сторону соседней Константиновки

Российская армия продолжает наступательные действия на Угледарском направлении. В течение минувших суток российские штурмовые подразделения при поддержке артиллерии продвинулись в Парасковиевке. Глубина продвижение составила более 550 м по фронту шириной до 600 м.Противник подтверждает потерю центральной и восточной частей Парасковиевки и отступление на западную окраину этого села.По данным же российских военкоров, российские войска действуют уже и на западе Парасковиевки, уничтожая последние очаги сопротивления противника в черте населённого пункта. Основные же силы ВСУ, понеся значительные потери, уже покинули село.В нескольких сотнях метров к западу от Парасковиевки находится село Константиновка (не путать с одноимённым городом). Оно расположилось по обе стороны от дороги O532 Марьинка-Угледар. И уже сейчас участок этой дороги в районе Константиновки простреливается российской артиллерией и миномётами, что существенно затрудняет действия противника не только по переброске резервов в сторону той же Парасковиевки, но и по отступлению без потерь через село Константиновка.Утрата ВСУ контроля над Парасковиевкой свидетельствует о том, что путь снабжения его гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.

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