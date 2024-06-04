В США за убийство и ограбление арестовали бывших наёмников, воевавших на Украине

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В США за убийство и ограбление арестовали бывших наёмников, воевавших на Украине

Двое бывших военнослужащих вооруженных сил США в настоящее время находятся под стражей в родной стране по обвинению в причастности к «международной преступной деятельности». Об этом сообщает американская пресса, ссылаясь на собственные источники.

Как стало известно, бывшие американские военные еще в 2017 году оказались на Украине. Они были наемниками в составе одного из нацистских батальонов, действовавших в Донбассе против ополчения. Затем оба американца вернулись на родину.

В итоге Крейг Остин Лэнг и Алекс Джаред Цвифельхофер убили и ограбили семейную пару из штата Флорида, после чего попытались по поддельным документам покинуть страну, чтобы принять участие в конфликтах в Венесуэле и Кении. В Венесуэле преступники собирались принять участие в попытке очередного государственного переворота.


Интересно, что в Кении двое наемников-преступников уже побывали – сразу после Украины, затем их депортировали из страны. Позже правоохранительные органы выяснили и подробности убийства пары из Бруксвилля в штате Флорида. Пара собиралась приобрести у двух бывших военных огнестрельное оружие, но наемники убили потенциальных покупателей и украли 3000 долларов.

Выяснились и подробности других преступлений, совершенных бывшими наемниками. Так, они участвовали в вооруженном ограблении, краже личных данных, использовали чужие документы. Преступникам грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения по совокупности совершенных ими преступлений.
9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 09:14
    «В США за убийство и ограбление арестовали бывших наёмников, воевавших на Украине» —

    — Думали, если на Украине можно, то и дома прокатит ...
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 10:04
      Уже была о них статья раньше, в прошлом году .... но сейчас больше стало известно про их дела преступные.
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        0
        Сегодня, 10:40
        Цитата: Reptiloid
        Уже была о них статья раньше, в прошлом году .... но сейчас больше стало известно про их дела преступные.

        А что, этим наёмникам мало платили, что они из-за 3 тонн баксов убили людей ?
        Адекватное наказание, до конца жизни пахать и чавкать баланду !
  2. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +2
    Сегодня, 09:21
    Реальные дикие гуси...
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    -2
    Сегодня, 09:42
    Это к вопросу нашего "блицкрига" на украине. Вот завершилась СВО быстро, а что дальше? Тысячи, если не миллионы, таких же местных отморозков, которых нельзя ни официально к стенке поставить, ни в ГУЛАГ отправить. Ибо времена не те - интернет, правозащитники, гласность, гуманизм и пр. Максимум посадить, если не сбегут. Можно порассуждать на тему перевоспитания, но, думаю, тут всё ясно. Единственный приемлимый вариант - перемолоть в бою. Вот вам и ответ, почему СВО такая бесконечная - идёт кровавая очистка со сроками "сколько потребуется".
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      -1
      Сегодня, 10:25
      Цитата: Pharmacist
      Единственный приемлимый вариант - перемолоть в бою.

      А сами не хотите в перемалывании поучаствовать? Процесс перемалывания обоюдоострый.

      Тема с перевоспитанием не такая страшная, как кажется. Первый раз что ли? Просто с населением работать надо. Если кто-то промыл мозги, то всегда можно и отмыть.
      1. Pharmacist Звание
        Pharmacist
        0
        Сегодня, 10:44
        Да вы, батенька, педагог со стажем. Вот с этих американцев бы и начали. Я, кстати, просто озвучиваю весьма вероятную причину именно такой СВО, и не я ей руковожу.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 10:47
    Это чистая уголовка, тут приписать Украину не получится,там по барабану за кого воевать.Обычные члены ОПГ
  5. Бооат Звание
    Бооат
    0
    Сегодня, 12:25
    И предложат им 2 варианта - тюряга пожизненно или Украина. Как и многим отморозкам с вокнным опытом.