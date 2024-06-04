В США за убийство и ограбление арестовали бывших наёмников, воевавших на Украине
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Двое бывших военнослужащих вооруженных сил США в настоящее время находятся под стражей в родной стране по обвинению в причастности к «международной преступной деятельности». Об этом сообщает американская пресса, ссылаясь на собственные источники.
Как стало известно, бывшие американские военные еще в 2017 году оказались на Украине. Они были наемниками в составе одного из нацистских батальонов, действовавших в Донбассе против ополчения. Затем оба американца вернулись на родину.
В итоге Крейг Остин Лэнг и Алекс Джаред Цвифельхофер убили и ограбили семейную пару из штата Флорида, после чего попытались по поддельным документам покинуть страну, чтобы принять участие в конфликтах в Венесуэле и Кении. В Венесуэле преступники собирались принять участие в попытке очередного государственного переворота.
Интересно, что в Кении двое наемников-преступников уже побывали – сразу после Украины, затем их депортировали из страны. Позже правоохранительные органы выяснили и подробности убийства пары из Бруксвилля в штате Флорида. Пара собиралась приобрести у двух бывших военных огнестрельное оружие, но наемники убили потенциальных покупателей и украли 3000 долларов.
Выяснились и подробности других преступлений, совершенных бывшими наемниками. Так, они участвовали в вооруженном ограблении, краже личных данных, использовали чужие документы. Преступникам грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения по совокупности совершенных ими преступлений.
Министерство армии США
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