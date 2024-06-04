Российские военные поразили объект украинской Нацгвардии в Днепропетровске
Днепропетровские жители наблюдали сегодня утром большой столб дыма над городом. Представители местного подполья утверждают, что российские военные поразили объект украинской Нацгвардии в Днепропетровске.
Такое сообщение поступило журналистам РИА Новости от координатора николаевской подпольной организации Сергея Лебедева.
- заявили в подполье.
Местные источники сообщают о прилете, который произошел около пяти часов утра. Есть информация, что он был не единственным. После этого в небе наблюдался столб густого дыма. Также стало известно, что рядом с пораженным объектом расположено СИЗО, где располагались украинские военные и находился их склад.
Сотрудники Службы безопасности Украины и военнослужащие ВСУ выставили оцепление вокруг окрестных кварталов.
Удару по объекту предшествовала воздушная тревога, объявленная городской администрацией. Она не стала сообщать о каких-либо прилетах и разрушениях. Поступило лишь сообщение о российской утренней ракетной атаке на объекты в Днепропетровске.
- сообщил в своем Telegram-канале глава администрации региона Сергей Лысак.
Он утверждает, что обломки ракет упали на гражданскую инфраструктуру, что привело к пожару и повреждениям. В результате работы украинской ПВО пострадали местные жители.
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