Российские военные поразили объект украинской Нацгвардии в Днепропетровске

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Российские военные поразили объект украинской Нацгвардии в Днепропетровске

Днепропетровские жители наблюдали сегодня утром большой столб дыма над городом. Представители местного подполья утверждают, что российские военные поразили объект украинской Нацгвардии в Днепропетровске.

Такое сообщение поступило журналистам РИА Новости от координатора николаевской подпольной организации Сергея Лебедева.

Известно, что на территории автопарка Нацгвардии находилась гусеничная и колесная военная техника стран НАТО, было заскладировано БК и ГСМ

- заявили в подполье.

Местные источники сообщают о прилете, который произошел около пяти часов утра. Есть информация, что он был не единственным. После этого в небе наблюдался столб густого дыма. Также стало известно, что рядом с пораженным объектом расположено СИЗО, где располагались украинские военные и находился их склад.


Сотрудники Службы безопасности Украины и военнослужащие ВСУ выставили оцепление вокруг окрестных кварталов.

Удару по объекту предшествовала воздушная тревога, объявленная городской администрацией. Она не стала сообщать о каких-либо прилетах и разрушениях. Поступило лишь сообщение о российской утренней ракетной атаке на объекты в Днепропетровске.

Силы ПВО сбили две ракеты

- сообщил в своем Telegram-канале глава администрации региона Сергей Лысак.

Он утверждает, что обломки ракет упали на гражданскую инфраструктуру, что привело к пожару и повреждениям. В результате работы украинской ПВО пострадали местные жители.
4 комментария
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  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    0
    Сегодня, 09:17
    находилась гусеничная и колесная военная техника стран НАТО
    Всяких ангаров и халуп на украине пруд пруди, гораздо больше чем мостов и туннелей по которым технику доставляют.
  2. Село Звание
    Село
    +1
    Сегодня, 09:28
    расположено СИЗО, где располагались украинские военные

    И ловить не надо, уже на местах.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 10:33
    о обломки ракет упали на гражданскую инфраструктуру,

    Потом почему то в гражданской инфраструктуре, находят остов БТР или Танка
  4. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -1
    Сегодня, 12:09
    На кой ляд эти одиночные тычки, понять невозможно.